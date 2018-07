Ach, pane profesore, to bude tuze bolet… Tomáš Halík řekl, že bychom měli přijímat uprchlíky a že naše země není naše, a toto mu vzkázali Keller, kníže či Zahradil

ANKETA Tomáš Halík v Deníku Referendum napsal, že odmítnutí ujmout se i sebemenšího množství uprchlíků je symbol, který představuje mnohem větší urážku Krista než jakkoli kontroverzní divadelní představení. Halík dále píše, že „naše země není naše, Hospodinova je země a vše, co je na ní, my všichni, jsme zde jen cizinci a přistěhovalci“. Dle něho tím, když říkáme, že nepřijmeme ani jednoho uprchlíka, říkáme, že se zříkáme Krista a evangelia a že se vyřazujeme z Evropy, z evropské kultury humanismu, že dáváme přednost jedovatému nacionalismu a národnímu sobectví.

„Nepřijmeme ani jednoho uprchlíka – ano, i toto je symbol. I tím o sobě něco velmi podstatného říkáme. Říkáme tím, že se zříkáme Krista a evangelia, že se vyřazujeme z Evropy, z evropské kultury humanismu, že dáváme přednost jedovatému nacionalismu, národnímu sobectví, že chceme nadále z evropského společenství pouze oběma rukama brát a nejsme ochotni nic dávat... Nepřijmeme ani jediného uprchlíka – toto slovo je tisíckrát horší urážkou Krista než jedna scéna z nepochopeného divadelního představení. Nepřijmeme ani jediného uprchlíka – proti tomu by se mělo kázat každou neděli ve všech kostelech!“ tvrdí Halík.

ParlamentníListy.cz oslovily politiky s otázkou, co si o slovech Tomáše Halíka myslí. Drtivá většina z nich Halíka ostře odsoudila.

„Na tato vyjádření by měli reagovat především křesťané, zda to odpovídá jejich přesvědčení. Mně to připadá jako blábol pomatence,“ uvedla pro ParlamentníListy.cz místopředsedkyně KSČM a europoslankyně Kateřina Konečná.

„Tomáš Halík je kněz. Není politik s rozhodovací pravomocí a ani v tolik v České republice nenáviděné katolické církvi nezástavá žádné významné postavení. Žádosti o komentování jeho komentářů mi přijdou účelové. Halík i vy mluvíte o lidech, kteří v naší zemi nejsou a být nechtějí. Pokud vám jde o migranty z muslimských zemí, nejvíce jich k nám dorazilo za komunismu před rokem 1989 v rámci soudružské pomoci spřáteleným zemím, v době premiérovaní Miloše Zemana nebo jako turisti do lázeňských měst, zejména do Teplic. Na poslední skupinu se zeptejte třeba primátora Kubery z ODS nebo mluvčího asociace cestovních kanceláří, ambasadora evropského roku multikulturalismu Tomia Okamury z SPD. Okamura se mi jeví jako obzvláště kvalifikovaný odborník na tuto problematiku. Neznám totiž jiného politika, který by pro Evropskou unií placené neziskovky prosazoval multikulturalismus v naší zemi,“ sdělil redakci místopředseda KDU-ČSL a poslanec Ondřej Benešík.

„Stoprocentně souhlasím. Díky Bohu a panu Halíkovi za jeho jasná slova,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz čestný předseda a poslanec TOP 09 Karel Schwarzenberg.

„To ať si pan Halík vyřeší u sebe v církvi. Jeho názory již dlouho považuji za extrémní, že to publikoval v ultralevicovém Deníku Referendum, mě tedy nepřekvapuje. Naštěstí zde vítězí zdravý rozum, ne mesiášský komplex pana Halíka,“ říká člen předsednictva ODS a europoslanec Jan Zahradil.

„S výroky Tomáše Halíka dlouhodobě nesouhlasím. Nemůžeme pomáhat lidem, kteří přicházejí k nám za lepším životem a neutíkají před válkou. Nemáme nic proti lidem, kteří k nám přicházejí za prací, chtějí pracovat a žít u nás a přijali naše hodnoty. Nechceme u nás přijímat ilegální imigranty, kteří jsou vyznavači nenávistného náboženství, které upírá práva ženám, a kteří nejsou schopni přijímat naše způsoby chápání demokracie a způsobu života. Navíc nechtějí u nás ani žít a jdou za štědrými sociálními dávkami, které jim slíbila kancléřka Merkelová. Naši občané jsou pro hnutí SPD na prvním místě a máme spoustu vlastních potřebných, důchodců, invalidů a dětí v dětských domovech,“ říká člen předsednictva SPD a poslanec Radovan Vích.

Jeho nehodná duše skončí v pekle, nenajde spočinutí a odpuštění

„Pan Halík má na své názory plné právo. Já jako ateista mám zase plné právo domnívat se, že jeho nehodná duše skončí v pekle, nenajde spočinutí a odpuštění,“ reagoval europoslanec Jan Keller.

„Myslím, že nemá smysl reagovat na demagogii pana Halíka. Kdo i po letech jede v režimu – nesouhlas s řešením imigrační krize v rámci EU rovná se nesouhlas s přijetím skutečných uprchlíku, ten chce i nadále rozdělovat společnost na póvl, který je sobecký, a na ty lepší, kteří sami sebe definují jako vzor ctnosti, morálky a altruismu. Je to smutný příběh,“ říká europoslanec ANO Patrik Nacher.

„K panu Halíkovi jsem se již několikrát vyjadřoval s tím, že je to hlavně samozvaný elitář, který má své názory založené na velmi nebezpečném multikulturalismu. SPD takovéto názory zásadně odmítá a jsme přesvědčeni o tom, že naši kulturu, tradice a zvyky musíme zachovat i pro děti našich dětí, což s přílivem ilegálních imigrantů s jinou kulturou a hlavně vyznáním není možné. Tato země je naše a my v SPD uděláme maximum pro to, aby to tak zůstalo i do budoucna,“ uvedl místopředseda poslaneckého klubu SPD Radek Rozvoral.

„S tímto fundamentalistickým soudem profesora Halíka nesouhlasím. Dokazuje tím, že jej nezajímají obavy obyčejných lidí, kteří podvědomě cítí ohrožení naší civilizace. Ti ekonomičtí migranti opouštějí zemi, kterou jim svěřil jejich Bůh, a příliš je nezajímá, co s ní bude,“ uvedl poslanec ODS Jan Zahradník.

„Nevím, co pan Halík bere, ale měl by s tím přestat nebo přejít na něco méně silného. Evidentně mu to poškozuje mozek. Asi by bylo dobré sdělit tomuto fráterníkovi, kolik u nás máme věřících a kolik ateistů. Tato země je naše, my jsme zde doma a sami si proto budeme rozhodovat, koho, kdy a kolik k nám pozveme. A jestli se tu on cítí jako cizinec či přistěhovalec, tak se může odstěhovat v klidu jinam. Já, a věřím, že i většina vašich čtenářů, mu v tom bránit nebudeme. Jo a může si vzít dalších XY podobně smýšlejících sebou. Přeji šťastnou cestu,“ reagoval poslanec KSČM Zdeněk Ondráček.

„Je to názor teologa, a tak je nutno i to brát. Ano, chceme pomáhat, ale nemůžeme se nechat zneužívat. A stojíme si za svojí kulturou, kterou hájíme,“ říká poslanec ANO Rostislav Vyzula.

Halík prosazuje přijímání nejzavilejších nepřátel křesťanů a Krista do naší země

„Naše země vždy pomáhala a stále pomáhá uprchlíkům, kteří si pomoc zaslouží. Pro kolonizátory z nepřizpůsobivých kultur zde není místo. Pana Halíka naštěstí bere vážně už jen pražská kavárna,“ upozorňuje poslanec SPD Jan Hrnčíř.

„Uprchlíky je třeba přijímat. Řada intelektuálů ale zaměňuje ekonomické migranty za uprchlíky. A to je i důvod vyhrocené debaty. Kdybychom se shodli, že odmítneme ekonomické migranty a vezmeme skutečné uprchlíky, tak by problém nebyl,“ říká europoslanec KDU-ČSL Tomáš Zdechovský.

„Připadá mi, že pan Halík je jakoby z jiného světa,“ reagoval senátor ČSSD Vladimír Plaček.

„Už dlouho přemýšlím nad tím, komu pan Halík vlastně slouží, protože Kristus to celkem jistě nemůže být. To by totiž pan Halík nemohl prosazovat přijímání nejzavilejších nepřátel křesťanů a Krista do naší země. Cožpak neví, o co se jedná? Toto přece nejsou žádní uprchlíci. Status uprchlíka je definován mezinárodním právem jako osoba, která prchá před vlastním individuálním pronásledováním v zemi původu z politických, náboženských a podobných důvodů a které hrozí v mateřské zemi trest vězení, mučení nebo smrt. A také neprchají přes půl zeměkoule, ale zůstávají v prvním bezpečném útočišti. Toto masoví ilegální migranti do Itálie nesplňují, jinak by je Itálie na základě ženevských konvencí musela přijmout. Toto je migrační podvod,“ uvedl poslanec SPD Jiří Kobza.

„Proč pan Halík tak velkoryse pomíjí všechny ty krutosti, které se děly Jezídům a hlavně Jezídkám v rukou islamistů? Je snad jeho úmyslem nechat zaplavit Evropu nelegálními násilnickými migranty? Jeho výroky, že ‚země je Hospodinova‘ silně připomínají islámské ‚vše pochází od Alláha‘. Jeho očividný zájem podílet se na zániku evropské a zejména české kultury a svébytnosti je svou zarputilostí skutečně pozoruhodný. Je dobré mu možná připomenout, že ani Kristus nezachraňoval celý svět z bídy či utrpení, ale dal mu naději spásy a modlitbu. Tak možná by se pan Halík jako kněz měl více modlit někde v soukromí, prosit o odpuštění a osvícení a méně se míchat do politiky,“ dodal Kobza.

„Škoda slov k panu Halíkovi a jeho myšlenkám...“ reagoval senátor ODS Jaroslav Zeman.

„Pan Halík je dlouhodobě mimo realitu a s aktuálně vysokými teplotami se mu asi přemýšlí ještě hůře. Svoji víru, a zejména její patologicky výklad v jeho pojetí, ať využívá spíše směrem ve prospěch tradiční evropské kultury. Asi trošku záměrně si plete fakt, že racionálně uvažujícím lidem nejde o xenofobii, ani o zemi jako takovou, nýbrž o její kulturní a sociální vzorce, a také o autentickou ekonomiku, zdravotní a sociální systémy, které jsme zcela jistě nebudovali pro ekonomické migranty, ale pro naše potomky. A toto přece nemá s Halikovou ‚zemí Krista pro všechny‘ co společného,“ uvedl poslanec KSČM Jiří Valenta.

„Pan Halík jako veřejně respektovaný satanista by neměl brát jméno Kristovo do úst,“ reagoval poslanec SPD Lubomír Volný.

Sobecké bestie s kamenným srdcem

Halík ve svém článku uznává, že nelze pomoct všem uprchlíkům, ale těm, kterým pomoci můžeme, bychom pomoct měli. Mimo jiné proto, že nám tak káže naše křesťanská víra, na kterou se dnes tolik lidí odvolává. Křesťanských hodnot se dovolávají i ti, kteří odmítají přijmout byť jen jediného uprchlíka.

„To odmítnutí byť i malé hrstky migrantů, jak bylo řečeno v jednom nedávném otřesném televizním duelu, má symbolický význam. To je pravda. Je třeba si uvědomit, co to symbolizuje, jakou zprávu o naší zemi tím světu posíláme. Kdybychom je přijali, říkáme tím: nemůžeme jistě přijmout všechny, kteří usilují o azyl, protože kdybychom naši loď přeplnili nad únosnou kapacitu, nikomu tím neprospějeme. Nejsme naivní ‚vítači‘ ani ‚sluníčkáři‘, musíme se snažit jasně rozlišovat mezi oběťmi násilí a hladu, a mezi oběťmi falešných slibů pohodlného života na Západě. Avšak těm, kterým pomoci můžeme, těm pomůžeme, a to nejen proto, že jsme k tomu zavázáni našimi právními závazky, ale také proto, že jsme snad ještě úplně nezapomněli (ať už navštěvujeme kostely, nebo ne) zásady evangelia a také hodnoty humanismu a solidarity, na nichž stojí evropská kultura. Pomůžeme jim především proto, že jsme lidské bytosti, nikoliv sobecké bestie s kamenným srdcem. Jsme lidmi natolik, nakolik vidíme v lidech v nouzi lidi, ne přítěž,“ řekl Halík.

autor: Lukáš Petřík