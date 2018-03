Babiš odstartoval mimořádnou Sněmovnu útokem na Topolánka

„My nic neprivatizujeme jako vláda Topolánka, která prodala Aero Vodochody v demisi! Plzeňský Prazdroj byl také prodán za hubičku a to se také stalo v demisi!“ hájil dnes ve Sněmovně premiér Andrej Babiš svůj kabinet kvůli „čistkám“ v nemocnicích, ve státní službě, ale i bezpečnostních složkách. Sněmovna se totiž dnes kvůli tomu sešla na mimořádné schůzi. Podpisy ke svolání schůze připojili zákonodárci ze šesti poslaneckých klubů, kterým se nezdají zásadní změny v obsazení klíčových postů ve státní správě. „To my neděláme,“ burácel dnes za debatním pultíkem Babiš s tím, že tedy nechápe svolání této schůze.

Vláda v demisi za necelé tři měsíce od svého jmenování využila k personálním změnám na ministerstvech služební zákon, o místo však také přišli například generální ředitel České pošty Martin Elkán, šéf agentury CzechInvest Karel Kučera či ředitelé fakultních nemocnic Na Bulovce a v Ostravě Andrea Vrbovská a Svatopluk Němeček.

Občanští demokraté přišli s návrhem, aby se Sněmovna usnesením jasně vymezila, jaké kroky by vláda bez důvěry či v demisi neměla podnikat. Babiš minulý týden řekl, že se na dnešní schůzi těší, protože připomene lidem, jak vládla ODS.

To své „těšení" pak Babiš předvedl ve Sněmovně jako první diskutér.

„Nechápu, proč byla svolána tahle schůze. Pochopil bych, kdyby ji svolali Piráti, hnutí STAN, KSČM nebo SPD, které nebyly ve vládě. Že ji svolávají tradiční strany, nechápu,“ prohlásil Babiš na úvod. A pak už jel. Vláda v demisi je podle něj legitimní a legální a dokonce ji ani nejsou dány mantinely v rámci Ústavy. „Nechceme vládnout v demisi. Ale když získáme důvěru, budeme pracovat úplně stejně, jako pracujeme dnes,” poznamenal Babiš.

Připomněl personální změny za ministerského předsedy (ODS) Mirka Topolánka, kterým se říkalo noc dlouhých nožů.

„My nic neprivatizujeme jako vláda Topolánka, která prodala Aero Vodochody v demisi! Za tři miliardy! Plzeňský Prazdroj byl také prodán za hubičku, a to se také stalo v demisi!“ hájil dnes ve Sněmovně premiér Andrej Babiš svůj kabinet kvůli „čistkám“ v nemocnicích, ve státní službě, ale i bezpečnostních složkách.

Předseda vlády odmítl, že by jeho kabinet dělal politické personální změny.

Jeho kabinet nedělá dokonce žádné politické čistky. „Jen jsme v rámci systemizace služebních a pracovních míst zrušili takzvané politické náměstky. My jsme jejich počet snížili z původních 31 na dvacet a zrušila jsme 14 náměstků pro řízení." poznamenal Babiš. „Nemluvte o čistkách. Dělali jsme to na základě našich zkušeností,” řekl a vystřihl poznámku o někdejším ministrovi vnitra Langerovi, jenž v GIBS dokonce odvolal celé vedení. „To my neděláme!“ zdůraznil.

Odmítl informace, že by měl mít seznam vedoucích úředníků, kteří jsou členy ČSSD, a poukázal na to, že si ponechal státního tajemníka pro EU Aleše Chmelaře (ČSSD).

Změny v poště se prý dějí proto, že je Česká pošta „ve strašném stavu“. „Pošťačky nadávají, že je pošta ve strašném stavu... řidiči tam berou 19 tisíc!“ uvedl. „Dostali jsme petici od zaměstnanců a my tam neděláme čistky a staráme se s péčí řádného hospodáře,“ dodal s tím, že na poště bude výběrové řízení (na post ředitele) a on doufá, že se přihlásí mnoho zájemců.

Nakonec premiér zdůraznil, že je potřeba kvalitní státní správa, proto je třeba přijmout novelu zákona o státní službě.

Andrej Babiš ANO 2011

Premiér v demisi

předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Proč nám vyčítáte naše exkrementy?

Krátce po Babišovi promluvil ministr zahraničí Martin Stropnický (ANO). Především zdůraznil, že na ministerstvu zahraničí neobsadil dvě místa náměstků, což bylo – jak doufá – přijato „bez ztráty květinky“. „Aparát se nesmí zastavit a je třeba ho držet v provozní teplotě,“ hájil kabinet v demisi Stropnický

Šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek přečetl ve Sněmovně citát jistého filozofa. „Pan premiér nám tady v podstatě říkal: ´Proč nám vyčítáte naše exkrementy, když už bylo nakadíno před námi?´ Děláme to proto, že musíme! Sněmovna má totiž také významnou kontrolní roli a má kontrolovat kroky exekutivy a kroky vlády ve všem, co pokládá za nesprávné a je na hranici zákona a na hranici Ústavy. Zejména, pokud se týká GIBS, což je nestranná instituce!“ zdůraznil Kalousek. Narážel tím na kroky Babiše, který podle některých politiků dělá tlak na šéfa inspekce Michala Murína, aby rezignoval. Proto je podle Kalouska nutné, aby se Sněmovna zabývala metodami, jakými hnutí ANO provádí personální změny.

Poslanci musí schválit program mimořádné schůze, takže zatím mohou vystupovat za debatním pultíkem jenom ti, kdo mají předností právo.

Psali jsme: K zblití, Okamuro. Kydáte hnůj! Zásadní projev. Česko se otřásá po jednání Sněmovny, ale padlo také: Důchodci počítají každou korunu, páni poslanci Babiš si s námi vytřel zadek, jeho vládu možná nepodpoříme. Rozklad. Vojta Filip se Zdeňkem Ondráčkem si vjeli do vlasů. Odepsaný Dolejš… Zjišťovali jsme, co se děje v KSČM Babiš o žádnou spolupráci nestojí, je to predátor. Pokud říká že ano, je to postoj hada. Bývalý člen ANO dává lekce z předsedova uvažování Kalousek nastoupil k pultíku a spustil o rezignaci Babiše. Sněmovna zažívala kvůli Ondráčkovi nezapomenutelné momenty

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Olga Böhmová