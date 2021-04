Budeme pro smích... ODS obíhá strach kvůli Zemanovi. Zbytek Sněmovny má jasno, tenhle plán zkrachuje

reklama

Opoziční blok složený ze dvou předvolebních koalic se dostal do zásadního střetu. Poté, co komunisté vypověděli smlouvu o toleranci menšinového kabinetu Andreje Babiše, začala přetahovaná, zda volby uskutečnit v řádném termínu počátkem října, nebo v mimořádném termínu dřív, a za jakých okolností.

Na jedné straně koalice SPOLU tvořená ODS, TOP 09 a lidovci požaduje hlasování o nedůvěře vládě, neboť prý premiér nedodržel podmínku, aby sám požádal o nové vyslovení důvěry.

Naopak blok Pirátů a hnutí STAN tvrdí, že pokusit se shodit vládu touto cestou je k ničemu, protože prezident republiky už deklaroval, že i v případě vyhlášení nedůvěry nechá Babišův kabinet dovládnout do řádných voleb v původním říjnovém termínu. Druhým argumentem koalice prezentované lídry Ivanem Bartošem a Vítem Rakušanem je, že v současné situaci řešení vrbětické kauzy a diplomatického střetu s Ruskem by vyslovení nedůvěry vládě nebylo správné.

Jde o první významný konflikt mezi oběma koalicemi od jejich vzniku. Jakkoli se zprvu zdálo, že oba bloky budou chtít Andreji Babišovi vystavit stopku co nejdříve, po vyjádření prezidenta, který naděje na odstranění současného premiéra utnul v zárodku, vše směřovalo k tomu, že tato iniciativa skončí dříve, než vůbec začala.

Koalice SPOLU a především šéf ODS Petr Fiala ale stále trvá na svém. Hlasování o nedůvěře vládě musí proběhnout a shánění podpisů ke svolání mimořádné schůze na toto téma pokračuje. Dodejme, že ještě není ani finálně schválena úprava volebního zákona, do něhož před časem sáhl Ústavní soud.

Redakce zjišťovala nálady a postoje v obou znesvářených táborech. Co se týče postoje koalice SPOLU, významný člen ODS se s námi dokonce podělil o svou značnou skepsi k postoji vlastní strany. Pod podmínkou, že v článku zachováme jeho anonymitu, nám sdělil, že strategii vedení občanských demokratů nerozumí.

„Nesedím ve Sněmovně, ale z těch tahů, které teď můžeme vidět, zrovna moudrý nejsem. Jde evidentně spíš o mediální hru než cokoli jiného. To si řekněme na rovinu. Je to dáno i tím, že současnost různým pseudo kauzám a líbivým prohlášením dost nahrává. Média jedou na zkratkovitých impulzech a mnozí novináři jen přežvýkají to, co jim my, politici, předhodíme, a moc o tom nepřemýšlejí. Takže odpověď na otázku, proč tak strašně chce ta naše koalice SPOLU vyhlašovat Babišovi nedůvěru, je taková, že jde o mediální hru a součást předvolební kampaně. Říkám to s vědomím, že mluvím o vlastní straně, ale dost se bojím, že nám to spíš ublíží. V situaci, kdy prezident jasně řekl, že nechá i po případné nedůvěře Babiše pokračovat až do voleb v říjnu, tím ničeho nedosáhneme, a ještě budeme pro smích. ODS z toho může vyjít spíše s minusovými body, v lepším případě to nic nepřinese. Nejsem nadšený z tohoto druhu politiky a komunikace, každopádně říkám, že je za to odpovědné naše vedení. Snad vědí, co dělají,“ popisuje náš zdroj z ODS nechuť k současnému rozhodování vedení strany.

Na stejnou notu podle něho hrají i Piráti a STAN. „Moc dobře vědí, že těch 120 hlasů pro rozpuštění Sněmovny nedají dohromady. Chtějí se ukázat, že měli snahu, ale vinou jiných to nevyšlo. Jenom blafují, v reálu jim o rozpuštění Sněmovny nejde. Občas slyším, že by dřívější volby i uvítali, aby využili toho, že momentálně o dost vedou v průzkumech, ale tohle nadšení bych mírnil. Lidé pohybující se v PR a mediální sféře vědí, že je těch skoro 30 procent pro Piráty a Starosty přestřelených,“ dodává významný člen občanských demokratů.

Důvody koalice SPOLU nechtěl příliš komentovat místopředseda Starostů a nezávislých Petr Gazdík. „Nepřísluší mi komentovat důvody, které vedou koalici SPOLU k tomu, aby vyvolala hlasování o nedůvěře vládě. Nebudu spekulovat nad tím, proč to dělají. To je jejich věc. My jsme jasně uvedli naše důvody, proč k tomu nepřipojíme naše podpisy. Těch potřebných 60 podpisů zástupci SPOLU, komunistů a SPD dohromady stejně dají,“ míní.

„Podle nás to není nejlepší nápad. I vzhledem k mezinárodněpolitické situaci. Česká republika čelí agresivnímu státnímu terorismu ze strany Ruské federace, vyhošťujeme diplomaty a žádáme o pomoc a solidaritu naše spojence a v takové chvíli složit vládu by nebudilo dojem serióznosti a Rusko by to jistě zneužilo k ještě větší bagatelizaci a překroucení celé věci, než činí dosud. Druhý důvod je, že my si nepřejeme, aby premiér nebo vláda, která nemá a nikdy neměla naši důvěru, byli ještě větší loutkou proruského prezidenta, který by premiéra mohl den co den vydírat a ten by mohl podle toho rozhodovat třeba o odvolání šéfa BIS pana Koudelky nebo zapojení ruských firem do dostavby Dukovan, anebo odvolání nejvyššího státního zástupce, o čemž se teď v určitých kruzích mluví,“ upozornil Petr Gazdík.

Rozpuštění Poslanecké sněmovny a vyhlášení nových voleb je podle jeho slov transparentním řešením situace a lidé by si zvolili novou politickou reprezentaci. „Nic to nezmění na aktuálním řešení diplomatické roztržky s Ruskem. Existuje přece určitá lhůta, kdy nové volby prezident musí vyhlásit, a než by proběhly, jistě se tato složitá zahraničněpolitická situace dořeší,“ vysvětlil redakci.

Naopak podle občanských demokratů je vyslovení nedůvěry vládě základním prvkem k jejímu odstavení a vyhlášení nových voleb. Místopředseda poslanců ODS a šéf ústavně-právního výboru Sněmovny Marek Benda neshodu mezi oběma koaličními bloky přikládá nedostatečné zkušenosti Pirátů i STAN. „Je evidentní, že bez hlasů vládní koalice předčasné volby nemají hlasy. A bez vyjádření nedůvěry nemá vládní koalice na předčasných volbách žádný zájem. Ty kroky mají logický smysl. Takže jejich postoj je nesrozumitelný nebo čistě alibistický. Pro nás je nedůvěra nejsilnějším vyjádřením nesouhlasu s vládou a jejím konáním. Jde i o morální otázku. Tato vláda nikdy naši důvěru neměla a dnes je její působení ve všech oblastech lidského života doslova děsivé,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz Marek Benda.

