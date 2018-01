Co teď bude s Drahošem? Toto nám řekli Kalousek, Bělobrádek, Gazdík či Okamura

„Zatím uvažuji o několika variantách. Určitě senát je jednou z nich. Nejsem ale zatím pro žádnou definitivně rozhodnut. Je to ještě příliš čerstvé. Člověk si potřebuje srovnat myšlenky a poté se rozhodnout. Je tady celá řada dalších variant, už jsem také něco zaslechl o europarlamentu nebo zakládání stran nebo hnutí. Nic z toho ale není zase tak pravděpodobné. Potřebuji to promyslet. Určitě stranu zakládat nebudu. To mohu vyloučit,“ řekl Drahoš.

Místo v politice panu Drahošovi určují ti, kteří ho řídí…

ParlamentníListy.cz se politiků dotázaly, kde by podle nich mělo být v politice místo Jiřího Drahoše. Velká část politiků odpověděla, že jeho budoucnost je čistě jen na něm. Někteří navrhli, že by si měl projít politikou od začátku, tedy od komunálu. Někteří, že by měl kandidovat do senátu. Někdo uvedl, že jeho místo mu určí ti, kteří ho řídí jako svou loutku. Nikdo ho ale nevyzval, aby znovu kandidoval na prezidenta. Často zaznívalo, že voliči, kteří mu dali hlasy, nevolili jeho, ale volili proti Miloši Zemanovi.

Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš na dotaz neodpověděl.

„Místo v politice panu Drahošovi určují ti, kdo ho řídí, ne my. Ale svými názorovými veletoči i ochotou poslouchat a dělat cokoli Drahoš dokázal, že je kvalifikovaný stát se něčím koněm v politice – mám na mysli koněm některé z dosavadních mainstreamových stran. A my mu v tom svým způsobem vlastně držíme palce, jelikož pro nás je tak průhledně manipulovaný člověk v čele promigrantské a probruselské lobby jen požehnáním. Už teď ho pro jeho osobu volila v podstatě jen polovina z těch, kdo mu dali hlas, a i o tu se časem připraví – stačí mu jen otevřít ústa,“ řekl ParlamentnímListům.cz předseda SPD a místopředseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura.

„Díky za otázku, ale to je věc Jiřího Drahoše, a nikoli jiných politiků, a vzhledem k jeho vyjádření určitě ne KSČM,“ reagoval předseda KSČM a místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Filip.

„To musí vědět především on sám, kde chce působit, čeho chce dosáhnout a případně jak. Evidentně mu velice záleží na Jablunkovu, tak to je možná dobré místo, kde začít,“ myslí si místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Pikal z Pirátů.

„To je spíš otázka na něj. Letos jsou komunální a senátní volby, příští rok evropské,“ naznačil předseda KDU-ČSL a poslanec Pavel Bělobrádek.

„Teď je to hlavně na panu Drahošovi a jeho úvaze. Já si dovedu představit jeho místo například v senátu,“ míní předseda STAN a poslanec Petr Gazdík.

„To musí vědět Jiří Drahoš. Těžko to můžu vědět já,“ odpověděl na dotaz ParlamentníchListů.cz předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.

„To, jakým způsobem by se chtěl pan Drahoš dále angažovat ve veřejném a politickém životě, bych nechal na jeho rozhodnutí. Nicméně první možnost se opět zřetelněji zapsat do povědomí občanů bude mít na podzim tohoto roku v případě, že bude kandidovat v komunálních volbách,“ uvedl místopředseda poslaneckého klubu ANO Josef Hájek.

Bohatí sponzoři už s ním jednu zkušenost učinili…

„To je čistě věc pana Drahoše. Není na mně, abych to odhadoval,“ reagoval europoslanec a člen předsednictva ODS Jan Zahradil.

„Obávám se, že při jeho stylu a skutečných lidských kvalitách (neplést si s předepsanou a naučenou rolí od donátorů) není jeho místo na pozici hlavy státu. To ani náhodou, a nehrozí tudíž jeho mlhavé gesto ‚jednou to bude‘. Myslím si, že se objeví v senátu, ale s jeho povýšeným postojem a chováním to nebude přínos – pokud se tak stane. Tam i s mandátem zlomku hlasů voličů může bojovat proti prezidentovi republiky, což se v současném senátu stalo jeho reálnou politikou,“ uvedl předseda SPO a senátor Jan Veleba.

„To je snad jeho věc a jeho právo… Budou volby do senátu, Zeman také dříve či později skončí a tak podobně. Do toho mu nikdo nemá co mluvit, jestli ho politika chytla a chce ukázat, že má na víc než jen být Antizeman,“ říká místopředseda KSČM a poslanec Jiří Dolejš.

„V senátu,“ reagoval stručně čestný předseda TOP 09 a poslanec Karel Schwarzenberg.

„To je pouze na panu Drahošovi, jak se svojí kariérou naloží. Určitě nejsem ten, kdo by mu měl právo či ambici jakkoliv radit. V kontextu dojmu z kampaně před prezidentskými volbami si nicméně dovolím vyjádřit přesvědčení, že základním a nezbytným předpokladem politického působení nejen v té úplně nejvyšší sféře politiky musí být pevné ideové ukotvení a schopnost formulovat a obhajovat silné názory na celospolečenská témata a problémy. A to jsem při vší úctě k akademickým úspěchům pana Drahoše v prezidentské kampani postrádal velmi a byl to podle mého hlavní důvod jeho neúspěchu v soutěži se sice levicovým, ale přesto názorově vyhraněným a zkušeným politikem Milošem Zemanem,“ říká místopředseda poslaneckého klubu ODS Jan Skopeček.

„Z toho jeho prohlášení je vidět, že se panu Drahošovi podpora jeho probruselských stvořitelů, kteří pohrdají národní suverenitou, zalíbila. Já ale pevně věřím, že to občané již prokoukli a jeho setrvání v politice nebude mít dlouhého trvání. Přebyrokratizovaný eurofederalismus a jeho nebezpečné novolevicové myšlení nejsou to, po čem by občané České republiky volali,“ míní místopředseda poslaneckého klubu SPD Radek Rozvoral.

„Jiří Drahoš je skutečně politicky zcela nepopsaný papír. V politice by mohl zůstat za dvou předpokladů: buď by musel vstoupit do některé z politických stran, anebo by musel znovu přitáhnout bohaté sponzory. Politické strany, které ho nejhlasitěji podporovaly, tedy TOP 09, Starostové a lidovci, jsou na samé hranici volitelnosti. Bohatí sponzoři už s ním jednu zkušenost učinili. Od nejbližších voleb nás dělí dost dlouhá doba na to, aby si to stačil uvědomit,“ domnívá se europoslanec Jan Keller.

„Pan Drahoš je už důchodce z Jablunkova a nemá cenu se tím trápit. Jeho krátké politické angažmá je nyní hodnoceno odborníky a vejde do učebnic politologie jako varovný příklad a jak snadno dvě minuty závěru televizního vysílání zničí rok práce a 50 milionů korun,“ míní místopředseda poslaneckého klubu KSČM Leo Luzar.

Drahoš ukázal, že je mizerným politikem, ale docela obstojným zpěvákem

„Pana Drahoše jsem při tomto výroku sledoval v televizi. Myslím si, že v té chvíli propadl euforii ze 2 600 000 hlasů, které obdržel. Nebyly to však hlasy Drahoše, ale Zemana! Zeman má v ČR 2,7 milionu občanů, kteří ho ‚zbožňují‘, a pak je tady 2,6 milionu občanů, kteří ho nesnášejí, a ti volili pana Drahoše. Byly to volby jednoho muže – Zemana a Nezemana,“ smál se senátor ODS Jaroslav Zeman.

„Pan Drahoš svými vystoupeními ukázal, že je mizerným politikem, ale docela obstojným zpěvákem. Myslím, že bude pro něj nejlepší dát se na dráhu operního pěvce,“ smál se poslanec SPD Jan Hrnčíř.

„V prezidentské kampani se Drahoš projevoval jako typický lobbista pro nekritické podporovatele EU. Měl být v prezidentských volbách trojským koněm elitářů, horních deseti tisíc. V rozhlase se ostatně již před pár lety přiznal, že lůza nemá o čem rozhodovat: ‚Považuji naše vědce za elitu tohoto národa. Kdo jiný. Oni přemýšlejí, analyzují, kritizují a jsou od počátku vedeni k tomu, aby pochybovali. Nevím, kdo víc by měl být elitou…‘ Četl jsem někde na internetu k tomu poznámku v tom smyslu, že Drahoš nepochopil, že přemýšlet a analyzovat musejí i řidič trolejbusu i učitel. Je to prostě pilný kejvač. Mám za to, že právě proto půjde jako lobbista tam, kam mu jeho sponzoři ukážou, respektive nařídí. Třeba mu něco poradí pan Soros či kolega chemik Kalousek. Tedy jestli budou dříve parlamentní volby, tak tam, když senátorské, tak šup do senátorských. Po lidské stránce mu jistě zachutnala vůně zájmu médií a lidí, onen zajímavý ‚šrumec‘, který je spojen s politikou – bez ohledu zda má, či nemá smysl. Ze všeho nejlépe by ale udělal, kdyby se věnoval pěstování a stahování králíků!“ uvedl senátor Jaroslav Doubrava.

„Pan profesor Drahoš jako neúspěšný prezidentský kandidát nemá svůj jasný názor na cokoliv. Na jakýkoliv jasný dotaz k případnému návrhu řešení zpravidla odpovídal ‚uvidíme‘. Člověk s takovýmito názory, bez jakýchkoliv předchozích politických zkušeností na jakékoliv úrovni, který celý život strávil na katedrách vysokých škol a teoretizoval, by si měl užívat důchodu. Ono totiž skutečně platí v jeho případě to známé přísloví: ‚Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten učí‘,“ domnívá se poslanec SPD Radoslav Vích.

„Pokud ani pan Drahoš zatím neví, co by mohl nebo chtěl do budoucna v politice dělat, tak ani mně nepřísluší mu nějak radit, nebo dokonce předvídat jeho další kroky. Jen si myslím, že každý politicky aktivní člověk by měl mít z této práce nějaké předchozí zkušenosti z nižších pater politiky. Pokud za ním není taková viditelná stopa jisté úspěšnosti nebo známosti u širší veřejnosti, tak sebelepší tlačenka u občanů nepomůže. Dostat se například do senátu by v Praze mohlo být reálné,“ odhaduje senátor KSČM Václav Homolka.

Hlasy, které dostal, byly hlasy proti Zemanovi, nikoliv hlasy pro profesora Drahoše

„Jsem toho názoru, že pan Drahoš měl jedinečnou příležitost alespoň na chvíli se (za potlesku a brutální podpory hlavních médií) stát nositelem odporu mainstreamu proti znovuzvolení Miloše Zemana. Je tedy jasné, že hlasy, které dostal, byly hlasy proti Zemanovi, nikoliv hlasy pro profesora Drahoše. Jako člověk, který se najednou vynořil (či spíše byl vytvořen) odnikud jako protikandidát proti současnému prezidentovi, nemá politickou tradici, nemá stranu, o kterou by se mohl opřít, a tak jeho šance do budoucí politické kariéry vidím značně omezené. Osobně si také myslím, že jako člověk bez jasné a jasně komunikovatelné vize a programu je vůči voličům spíše v pozici dalšího poslušného probruselského úředníka, které tolik miluje mainstreamová ‚kavárna‘,“ uvedl poslanec SPD Jiří Kobza.

„Je nesporným faktem, že pan Drahoš není a nikdy nebyl politikem, nemá politickou minulost, zkušenosti a po pravdě ani ten talent pro diplomacii a hledání kompromisů jsem u něj nenašel. Bylo to jasně vidět na jeho přehlíživém až arogantním přístupu k ‚obyčejným‘ voličům současného prezidenta. To vidím jako jeho největší hendikep. Nesmíme rovněž zapomenout, že veškeré finanční ‚dary‘ do kampaně za zvolení profesora Drahoše (tedy za nezvolení Miloše Zemana) se ukázaly být špatnou investicí, a je tedy otázka, zda někdo bude vůbec ochoten dále investovat do politické kariéry prof. Drahoše, když bude bojovat o hlasy nikoliv proti někomu, ale pro Drahoše. Abych to shrnul, myslím, že prostor pro další politickou kariéru profesora Drahoše je značně úzký,“ dodal Kobza.

„Tak to opravdu netuším, je to čistě jen jeho rozhodnutí. Navíc z prvního a hlavně druhého kola prezidentské volby bych přímo neusuzoval na jeho osobní podporu – v nezanedbatelném procentu dostával protestní hlasy,“ říká senátor Zdeněk Nytra.

„Pan Drahoš by se měl naučit řemeslo, jak mu dobře řekl pan prezident Zeman. Proto by měl začít od píky, to znamená od místních či krajských zastupitelstev, pokračovat přes parlament, dostat se do vlády, a pokud se řemeslo dobře naučí, tak ukončit kariéru volbou na Hrad. Pan Drahoš a jeho tým chtěli začít z druhého konce a logicky to nevyšlo. Ani nemohlo, když pan Drahoš není zkušený ve veřejných projevech z nižších pater politiky, a tak buď na otázku nezná odpověď, nebo uráží své potenciální voliče. Výroky o dolních deseti milionech, kterými Drahoš sám sebe katapultoval do horních dvou milionů, by pro něj ale podle mého měly znamenat stopku ve vysoké politice navždy,“ myslí si poslankyně SPD Jana Levová.

Králík, který byl vytažen z klobouku pražskou kavárnou

„Je třeba říci, že neúspěšnému kandidátovi na úřad prezidenta ČR panu Jiřímu Drahošovi v podstatě nezbylo nic jiného, než vydat toto prohlášení. Pokud by to neudělal, tak by se potvrdilo to, co říkali někteří jeho kritici. Že je to ‚králík‘, který byl vytažen z klobouku pražskou kavárnou a jako vědecká osobnost měl sehrát roli hodnověrného a slušného protikandidáta Miloši Zemanovi. I proto byly do jeho kampaně napumpovány miliony korun. A kde bude ‚nové‘ místo pana Drahoše? Předpokládám, že do komunální politiky by jít nechtěl, respektive tam by se stal neviditelným a zapadl by mezi těmi tisíci zastupitelů našich měst a obcí. Nezbude tedy, než aby si vybral (aby mu loutkovodiči vybrali) některý z 27 volebních okrsků a zabojoval o post senátora. Bude-li úspěšný, může pak usilovat i o post europoslance, kde by podstatně lépe využil svoji odbornost a znalost jazyků. Přeji mu mnoho politických úspěchů,“ uvedl poslanec KSČM Zdeněk Ondráček.

„Osobně myslím, že jeho místo by mohlo být v senátu. Je to velmi dobrá politická škola a mohla by mu dodat více zkušeností,“ míní europoslanec KDU-ČSL Tomáš Zdechovský.

„Jestli chce pan profesor pouze přivýdělek k důchodu, což bych mu nedoporučoval, neměl by do politiky vstupovat vůbec. V opačném případě, že má skutečný zájem hájit zájmy všech občanů, nikoli se pouze nechat řídit některými elitáři, by mohl zkusit například senát. Při vhodně stanoveném volebním obvodě, jako například v Praze, by měl i reálnou šanci na zvolení,“ myslí si poslanec KSČM Jiří Valenta.

Jeho místo je na smetišti politických dějin

„Jeho místo je na smetišti politických dějin. Obávám se ovšem, že než tam trojský kůň Merkelové a TOP 09, pán bez vlastních názorů, ale s falešnými brýlemi, skončí, budeme jej ještě chvíli ve veřejném prostoru sledovat, než se definitivně historicky znemožní podporou eurofašistické agendy a akcemi proti českým národním zájmům,“ řekl poslanec SPD Lubomír Volný.

„Je mi to jedno,“ reagoval poslanec ANO Milan Brázdil.

„Pan Drahoš překrucováním vlastních názorů, výroků a tvárností v rukou zákulisních manipulátorů prokázal jisté politické schopnosti – jen naivní člověk si myslí, že v politice jsou důležité vize, názor nebo charakter – absence těchto vlastností je pro pana Drahoše naopak kvalifikací – jaké místo mu určí pánové Bakala, Horáček a další, je samozřejmě otázka na ně, ne na mně. My ho bruselistům přejeme, protože takový kus v politice nám bude jen zvyšovat voličskou základnu,“ uvedl poslanec SPD Jiří Kohoutek.

„To musí říci pan Drahoš. Já nevím, jaké má ambice,“ reagoval senátor ODS Jiří Burian.

Z politiky prý Drahoš nechce zmizet i proto, aby mohl zmírňovat ono umělé rozdělování společnosti, k němuž se podle něho znovu a znovu uchyluje Miloš Zeman, když mluví o tzv. pražské kavárně a o rozdělení na město a venkov. Když Drahoš křížem krážem projel republiku, dospěl prý k závěru, že společnost ve skutečnosti tak výrazně rozdělena není. Částečně jistě rozdělena je, ale ne tak moc, jak prý tvrdí prezident.

Současný prezident Miloš Zeman porazil Jiřího Drahoše ve druhém kole prezidentské volby se ziskem 2 853 390 hlasů, což tvořilo 51,36 procenta hlasujících voličů. Drahoš obdržel 2 701 206 hlasů, což je 48,63 procenta. V prvním kole volby získal Zeman 1 985 547 hlasů, což bylo 38,56 procenta zúčastněných voličů, a Drahoš 1 369 601 hlasů, což bylo 26,60 procenta. V prvním kole byla volební účast 61,92 procenta a ve druhém volilo 66,60 procenta oprávněných voličů.

autor: Lukáš Petřík