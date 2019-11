Hoďte na něj síť! Rychetský rozpoutal hněv politiků. Jde o slova o Češích, kvůli migraci

Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský se v pořadu ČT Fokus Václava Moravce zamýšlel nad tím, kam se česká společnost za tři dekády od listopadového převratu v roce 1989 posunula. Závěr nebyl vůbec pozitivní.

Podle Rychetského sociální propad značné části populace vytvořil živnou půdu pro šíření strachu. Ze společnosti se prý úplně vytratila základní zásada jako solidarita a humanismus. „To jsou už málem sprostá slova,“ myslí si.

Šéf Ústavního soudu je podle svých slov hluboce zklamán z absolutního odporu k přijetí jakékoli lidské bytosti, které utíká před terorem a násilím. Z obrazovky České televize pak Rychetský připomněl, že když v roce 1968 lidé prchali z tehdejšího Československa, byli na Západě vítáni s otevřenou náručí.

ParlamentníListy.cz se zeptaly politiků, jak Rychetského výrok hodnotí, a zda by skutečně Česká republika měla své striktní postoje ve věci migrace přehodnotit.

„Říkal jsem to celý čas a jsem vděčný, že to Rychetský se svou autoritou též prohlásil,“ potěšeně konstatoval čestný šéf TOP 09, exministr zahraničí a poslanec Karel Schwarzenberg.

S Rychetského postojem naprosto nesouhlasí poslanec ČSSD Jaroslav Foldyna. „Pokud by Čechoslováci, utíkající po roce 1938, 1948 a 1968 ve svých nových zemích hromadně znásilňovali a vraždili místní ženy a děti, zakládali buňky KSČ či NSDAP, a pokud by po několik generací zatěžovali místní bezpečnostní, justiční a sociální systémy nesrovnatelně víc než původní obyvatelé a po několik generací by odmítali přijmout místní kulturu a zvyky, pokud by ve svých nových zemích páchali stovky a tisíce teroristických útoků, pokud by zakládali československé no-go zóny, ve kterých by prosazoval nacistické, nebo komunistické zákony – to znamená, že by se chovali stejně, jako se chovají imigranti ze zemí třetího světa pouze s tím rozdílem, že oni místo komunismu, či nacismu prosazují v evropských zemích islamismus – tak bych se nad slovy pana Rychetského zamyslel a řekl si, že má možná v něčem pravdu,“ uvažuje.

„Takhle si jen musím říci, že ten člověk je zcela odtržený od reality, což je ovšem u takto vysokého funkcionáře nebezpečné. Ještě bych rád dodal, že všichni ti Afričané, Afghánci a další obyvatelé z třetího světa neutíkají před válkou či terorem, ale před jinými Afričany, Afghánci a ostatními obyvateli třetího světa. To, že tito lidé nejsou schopni nebo ochotni si na svém území zavést funkční ekonomický, politický a bezpečnostní systém, je jejich zodpovědnost, a není důvod, proč by ji měli na sebe brát Evropané. Evropa má svých problémů víc než dost. Například ten, že, na rozdíl od Afričanů, Afghánců a všech dalších národů třetího světa, vymíráme,“ má jasno Foldyna.

Poslanec Evropského parlamentu za KDU-ČSL Tomáš Zdechovský, který se na unijním poli výrazně angažuje proti pašerákům s migranty, ve své reakci zdůraznil, že naši občané umí odlišit skutečné uprchlíky od těch domnělých. „Myslím, že na ochotě Čechů přijímat skutečné uprchlíky se nic nezměnilo,“ uvádí Zdechovský.

„Vždy mne zděsí, když někdo začne zneužívat lidské bytosti k politikaření. Považuji to za povýšenecké pohrdání člověkem. Jaká jsou fakta? Češi hojně přispívají na pomoc potřebným, podávají pomocnou ruku, nejsou lhostejní. Naše země pomáhá lidem v regionech zmítaných válkou a terorem. Všem, kteří pomáhají, patří vděčnost a poděkování. Ne paušalizující moralizování z výšin samolibé sebestřednosti,“ sdělil ostře mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček.

Podle poslance a exšéfa hnutí STAN Petra Gazdíka je třeba pomáhat, ale především v místech problému. „Budu říkat to, co dosud: musíme opravdu rozlišit uprchlíky před válkou od ekonomických migrantů. Není důvod, proč nepodat ruku třeba sirotkům a nepomoci jim. Ale základní pomoc musí směřovat přímo do postižených oblastí,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz.

„Pokud jde o pana Rychetského, jistě má možnost pro vstup do politiky, odstoupit z funkce soudce Ústavního soudu, založit politickou stranu a snažit se získat podporu voličů. Občané naší země jsou tradičně solidární s těmi, kdo pomoc potřebují. Toho si velmi vážím. Dokonce zde máme mimořádně vysoký podíl imigrantů například z Ukrajiny, kteří v naší zemi pracují na nejrůznějších pozicích. Je ovšem třeba si uvědomit, že z důvodu možného ohrožení státu azyl nemůže získat každý. A s myšlenkou, že se objevují názory, že nebezpečí ohrožení bezpečnosti státu nebude bráno v potaz při přerozdělování migrantů, se opravdu neztotožňuji,“ odpověděla senátorka Jitka Chalánková.

Obšírnější reakci přinesl senátor Jaroslav Doubrava. „Co se stalo ze vzdělaného Rychetského, je mi záhadou. Nejraději bych zvolal, hoďte na něj síť. Kecy doktora práva Rychetského, který je ještě stále zaměstnán jako hlavní kurátor muzea Ústavního soudu, jsou typickou fantasmagorií naivistů. Jeho slova jsou slovy profesionálního politického lháře. Nejprve obhajuje, že lidé jsou rozčarováni. Takže, on, který se podílel na tom, z čeho jsou lidé rozčarováni, protože se kromě ČSSD potloukal ve vládě také jako ministr, chápe nějaké rozčarování, ale hned lže, až mu z toho rostou vousy,“ uvádí.

„Že prý ‚bohužel to vytvořilo živnou půdu pro šíření strachu z uprchlíků, lidských bytostí utíkajících před válkou či terorem‘. Kolik ale takových do Evropy přichází? Jsou to skutečně válkou a terorem zdecimovaní mladí lidé? Jsem přesvědčen, že ti o válce ani nečetli. Souhlasím s ním, že bychom se měli zamyslet a přehodnotit svůj přístup. Vrátit je tam, odkud přišli! S migrační invazí v roce 2015 vyšlo najevo, že EU je neuvěřitelně slabá. Narvalo se do Evropy, především do EU, již přes 2 miliony nelegálních islámských migrantů. Lidé jako Rychetský si vůbec neuvědomují, že jdou migranti jenom za lepším, protože EU je cílová destinace, ne první bezpečný stát, ve kterém mohou migranti zůstat. Jsou-li mezi nimi ti, kteří by chtěli a byli schopni pracovat, pak jich je mizivé procento Takže, odpor k migrantům je odporem k migrační intervenci. A Rychetský by měl být souzen za podněcování k nelegální migraci,“ myslí si dokonce senátor.

„Vzpomínáte si, jak pseudohumanisté mávali před nosem mrtvolkou utopeného malého chlapce na turecké pláži? Jeho táta utopil jeho, i zbytek jeho rodiny, na člunu. Nebyli to uprchlíci. Otec – Syřan měl v Turecku zaměstnání jako dělník na stavbě, ale chtěl za lepším do EU. Přitom utopil na moři rodinu. Měl jít do vězení až by zčernal za zabití rodiny. Místo toho žvanil pro pseudohumanisty typu Rychetského ptákoviny jaký je uprchlický chudáček,“ popisuje pár let starý případ.

Rychetský dle slov Doubravy patří mezi „komedianty typu jeho bývalé spolupracovnice“ v ústavní budově. „Eliška Wagnerová v pořadu Interview Plus v Českém rozhlasu Plus v lednu 2017 prohlásila: „... k základům naší evropské kultury nebo euroatlantské civilizace, chcete-li, patří prostě milosrdenství a jaksi otevřené dveře těm, kdo trpí a přicházejí jako trpící.“ Úplně ta ženská zapomněla (stejně jako Rychetský), že do evropské kultury nebo euroatlantské civilizace patří především nekonečné války, krutost, vydírání. Marxe a Engelse zplodila odporná chamtivost britské podnikatelské třídy. Důsledkem euroatlantské civilizace byla i 1. a 2. světová válka. Myslím, že není co dodávat,“ konstatoval Doubrava.

