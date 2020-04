Je to vážné, hodně vážné! Kalousek pohrozil ozbrojeným odporem proti vládě. Teď se přidal Schwarzenberg. A tím to nekončí

ANKETA Dát moc parlamentu do rukou premiérovi v případě krize? Vládě to ve fázi zpracování diskutovaného návrhu navrhl resort obrany. Premiér to následně odmítl a ministr začal brát zpátečku. Jak se k tomu staví poslanci? A co říkají na prohlášení poslance Kalouska, který vyzval k ozbrojeného odboji vůči vládě? ParlamentníListy.cz položily anketní otázku.

Ministerstvo obrany v minulých dnech předložilo vládě materiál určený údajně k další debatě, který by upravil postavení vládního kabinetu a premiéra v případě budoucích krizí. Podle médií dokument obsahoval návrhy typu, že by stát mohla dočasně řídit vláda nebo i samotný premiér zcela bez parlamentu. Téma vyvolalo silnou bouři na politické scéně.

Později přispěchal ministr obrany s vysvětlením, že roli parlamentu rozhodně snižovat nechtějí a že se jednalo o nešťastné načasování návrhu, který úředníci vložili do vládního systému. Naznačil tak, že o věci vůbec nevěděl a jeho vlastní podřízení tak učinili bez vědomí ministra. Během úterý to odmítl i premiér Babiš. Řekl, že nic takového se schvalovat nebude.

Ještě během pondělního večera na celou věc reagoval bývalý ministr financí a šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek. Ten byl dopálený natolik, že začal mluvit o legitimitě ozbrojeného odporu vůči Babišově vládě.

“Kdyby tohle chtěla vážně vláda prosadit, tak to je přesně ten okamžik, kdy v souladu s Ústavou mají občané právo postavit se na ozbrojený odpor. Pokud to vláda prosadit nechce, ať premiér okamžitě odvolá ministra Metnara,” uvedl Kalousek.

A nezůstal jen u toho. “Jeden plukovník na Ministerstvu zdravotnictví vykřikuje, že je u nás “hyperdemokracie”, druhý plukovník na Ministerstvu obrany navrhuje, jak s demokracií zatočit. Jeden nedosáhne na bezpečnostní prověrku, druhý sloužil v pohotovostním pluku SNB. Nad nimi se vznáší bývalý agent StB. Není toho dost?” táže se exministr financí z TOP 09.

Později ještě Kalousek na Twitteru v reakci na komentář občana napsal, že má doma tři revolvery. “V takové situaci mi bude ctí stát s nimi vedle Vás. Doufám ale, že k tomu nedojde. Nicméně jsem připraven,” reagoval na dotaz, zda se přidá, pokud komentující vyjde s puškou na ulici.

Svého stranického souputníka ve vyjádření pro ParlamentníListy.cz podpořil čestný šéf TOP 09 a poslanec Karel Schwarzenberg. “Pod záminkou ochrany zdraví zavést diktaturu, neboť neomezené vládnutí bez parlamentu není nic jiného, ospravedlňuje i ozbrojený odboj. Pamatujeme na následky německého “Ermächtigungsgesetz” (zmocňovací zákon, který vložil veškerou moc do rukou říšského kancléře - Adolfa Hitlera, pozn. red.). Navrhnout takové zákony je zločinné,” řekl nám Schwarzenberg.

"Zásadně s návrhem ministra Metnara nesouhlasím. Poslanecká sněmovna prokázala, že je schopna pracovat i ve stavu nouze bez problémů. Takový postup by byl protiústavní," říká jasně předseda KSČM Vojtěch Filip.



Ani poslanec Jaroslav Foldyna není nakloněn tomu, že by v krizové stavu země, kdy by nebyla usnášeníschopná sněmovna ani vláda, ležely rozhodovací pravomoce jen v rukách premiéra. "V podobných případech je dobré představit si na exekutivních postech někoho, kdy na nich v daný moment není, ale mohl by být. Pokud si tedy představím, že premiérem je například předseda ODS pan Fiala, ministrem vnitra „žolík“ ODS pan Novotný, ministrem obrany předseda Pirátů pan Bartoš a vše by jistila z pozice ministryně financí Jana Maláčová, tak je mi jasné, že zbavit Poslaneckou sněmovnu možnosti kontroly vládních rozhodnutí není dobrý nápad. Takže moje odpověď je: Ne, takový návrh bych nepodpořil, což platí tím spíše, že o něm nemám žádné podrobnější informace.“

"Obavám pana Kalouska do jisté míry rozumím, jeho reakci ale v současné situaci pokládám za poněkud hysterickou," dodává Foldyna.

Podle místopředsedy komunistického poslaneckého klubu Leo Luzara je dobře, že existují plány počítající i s méně pravděpodobnými plány a Bezpečnostní rada státu o nich má vědět. “Ale ten, co to nyní zařadil na program vlády, je klasická guma. Tak jsme na vojně říkali důstojníkům, kteří uměli jen číst příručky a vlastní mozek nechali zezelenat. Ono hlávka zelí může mít také čepici, že ANO,” zdůraznil Luzar v narážce na název vládního Babišova hnutí.

Exministryně obrany a poslankyně Karla Šlechtová se jako jediná z klubu poslanců ANO proti takovému nápadu hlasitě ozvala. “Materiál Ministerstva obrany, který navrhuje, aby v době krize o všem rozhodovala vláda nebo dokonce pouze premiér bez kontroly parlamentu, je nepřijatelný a jeho tiché předložení v době nouzového stavu nehorázné. Česká republika je parlamentní demokracie s přesně nastavenými mechanismy pro mimořádné situace. Máme plán obrany státu a další strategické dokumenty pro případy krize. Současná situace navíc ukázala, že Sněmovna i Senát dovedou reagovat rychle,” vzkázala členka Výboru pro obranu s odkazem na svůj širší komentář na sociálních sítích.

“Jakékoli podobné návrhy potřebují širokou debatu mezi experty i napříč politickým spektrem. Pokud jde skutečně o reakci na usnesení vlády z roku 2005 (!), mělo vše počkat až po odeznění epidemie a vyřešení následků. Teď to nahrává šíření poplašných zpráv a svědčí o politické natvrdlosti. Ví vůbec ministr obrany, co podepisuje, když předložení materiálu vlastního resortu označuje za nešťastně načasované?! Krom toho myslím, že na tweetování pana ministra o převodu pravomocí teď opravdu není nikdo zvědavý. Po týdnech schovávání, kdy národ ani neví, že ministra obrany má, ať raději nechá MO řídit gen. Opatu, skrytě Vojenské zpravodajství a další a sám se raději věnuje armádním zakázkám, které jsou prý za jeho působení “uhlazovány”,” napsala exšéfka obrany na Facebooku.

Stejně tak odmítavě se k věci staví předseda hnutí SPD Tomio Okamura. "Tenhle nešťastný nápad nemá opodstatnění - vláda má v tuto chvíli dostačující pravomoce, a je jen dobře, že tu je alespoň malá korekce ze strany sněmovny, viz. nepodařené návrhy vládních zákonů minulý týden, které sněmovna musela na poslední chvíli připomínkovat, aby měly logiku a nějakou funkčnost. Naše hnutí SPD chce vyzvat všechny ústavní činitele, aby přestali občany zahlcovat svými nedomyšlenými nápady. Lidé od vlády očekávají práci, která je má chránit před krizí. Chceme, aby se vláda a její ministři plně věnovali práci na zvládnutí krize a na přípravě strategie na překonání jejích důsledků. Hnutí SPD je kontruktivní opozicí, která je připravena pomáhat a řešit všechno pozitivní. Hysterické výroky pana Kalouska nemá smysl komentovat."

“Není to žádný návrh. Je to totální blbost a je zbytečné debatovat o něčem, co nebude. Plýtváme energií. Na Ministerstvu obrany je typický úřednický šiml, vůbec to nikam neměli dávat, ale zřejmě potřebovali splnit úkol, protože jim to někde v systému viselo jako “nesplněno” a aktivní úředník vložil Eklepu dokument. Nic víc. Navíc s tím začala ještě Paroubkova vláda a vyplynulo to z analýzy z roku 2004. 21. září 2005 to dostaly Ministerstvo vnitra, Ministerstvo obrany a Ministerstvo zahraničních věcí a měly připravit návrhy. 2. prosince 2015 připomněli Ministerstvu obrany, že nemá úkol splněný. Tak udělali odbornou skupinu a dopadlo to takhle. Na začátku tam ještě píší, že odbornou skupinu řídil ministr obrany. Z tohohle mraku fakt nezaprší, zachovejme klid,” uvedla poslankyně ODS a předsedkyně obranného výboru Jana Černochová.

Změna krizových zákonu je dle poslance Radovana Vícha z SPD možná jen po hluboké odborné diskusi. “Pokud je to pravda a není to úřední šiml, potom je tato situace skandální. Je naprosto nepřijatelné, aby stav ohrožení státu (SOS) nebo válečný stav (VS) mohla vyhlásit sama vláda nebo dokonce pouze premiér, aniž by tento akt nebyl podmíněn souhlasem Poslanecké sněmovny. Česká republika je parlamentní demokracií a odmítám, aby nás vláda anebo premiér zatáhli například do VS a to bez bez projednání Sněmovnou. Krizové zákony je potřeba změnit a vést o tom odbornou diskusi, ale jsou záložní prostory a místa, kde může Sněmovna ve stavu legislativní nouze tyto a podobné vládní návrhy mimo objekty Sněmovny projednat. Pan Kalousek by měl raději v této věci s ohledem na jeho působení na Ministerstvu obrany hluboce mlčet,” uvedl poslanec SPD a člen Výboru pro obranu.

“Podle mě tím návrhem pan ministr obrany Metnar neskutečně přestřelil. Zneužít současného nouzového stavu k oslabení demokracie a posílení pravomocí představitelů výkonné moci na úkor parlamentu je naprosto nepřijatelné,” uvedl eurposlanec Tomáš Zdechovský, místopředseda KDU-ČSL.

Naprosto nepřijatelný by podobný návrh byl i pro hnutí Starostů a nezávislých. “Zatím je to ve fázi nápadu, ale je dobře, že se o tom teď diskutuje. Pro STAN i pro mě osobně je to naprosto nepřijatelné. A podobná ústavní změna by podle mě ani neměla šanci projít v parlamentu - udělali bychom proti tomu vše a jen připomínám, že v Senátu je klub STAN momentálně nejsilnějším klubem,” uvedl exšéf hnutí a poslanec Petr Gazdík.

“Je to nepřijatelná snaha přikrýt neschopnost premiéra,” je přesvědčen poslanec za KDU-ČSL, exšéf strany a někdejší vicepremiér Sobotkovy vlády Pavel Bělobrádek.

