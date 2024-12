Jourová na UK? „Výsměch,“ ozývá se. Ale i něco jiného

„Bývalá eurokomisařka Věra Jourová se stane prorektorkou Univerzity Karlovy (UK), záměr rektorky Mileny Králíčkové schválil akademický senát školy. Jourová by měla mít na starosti rozvoj lidských zdrojů i nové technologie. Králíčková jmenuje Jourovou prorektorkou pro rozvoj lidských zdrojů a nové technologie od ledna,“ uvedla na dotaz ČTK Lucie Přívětivá.

Senátor Zdeněk Hraba si nemyslí, že je to pro Karlovu univerzitu dobré řešení. „Vedení by mělo dobře vědět, jak univerzita po technické, akademické i organizační stránce funguje, jak je ‚užívána‘ studenty, učiteli, vědci i ostatním personálem. Ten nebo ta, kdo přijde takto zvenčí (bez jakékoli zkušenosti odjinud), tohle prostě znát nemůže a těžko lze hovořit o posile,“ míní konzervativní politik.

Nástup Jourové do vysoké akademické funkce není v pořádku ani podle poslance SPD Radovana Vícha. „Je to výsměch celé akademické obci,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz.

„České univerzity obvykle do vedení volí osobnosti s bohatou akademickou kariérou, mimo jiné i proto, aby studenty jejich příklad motivoval k vědecké dráze. Volba bývalé ministryně a eurokomisařky vypadá spíš jako trafika než ocenění pedagogické a výzkumné kariéry. Má to UK a paní Jourová zapotřebí?“ ptá se šéfka Sociální demokracie Jana Maláčová.

Jiný pohled na věc prezentuje předseda pirátského poslaneckého klubu Jakub Michálek. „Je to manažerská role, takže v tom problém nevidím. Naopak je žádoucí, aby univerzity pomohli rozhýbat lidé zvenku, z byznysu i veřejné sféry, pokud budou mít stále širokou akademickou většinu,“ uvedl.

„Není to jen o akademickém titulu, ale hlavně o odborných znalostech, praxi a zkušenostech. V pořádku to samozřejmě není, protože se z těchto pozic stávají ‚trafiky‘, zda je nazveme politické, nebo evropské, vyjde to nastejno. Podloženo odborně to není ničím, a zde by měla být odborná elita. Alespoň my jsme to vždy tak vnímali. Věra Jourová může být ze dne na den jistě posilou nějakého podniku, já ji kdysi poznala jako ambiciózní ženu, ale ne být ze dne na den prorektorkou světové univerzity, to jsou jiné světy. Ačkoli – u nás může, jak vidíme. Ačkoli u nás je možných víc věcí,“ řekla redakci senátorka Jana Zwyrtek Hamplová.

„Je to výsměch naší akademické sféře a celému vzdělávacímu systému. Post prorektora bývá často vrcholem kariéry pedagogů. Dosadit na něj politickou figuru jen proto, aby se jí vytvořilo teplé místečko a mohla se chlubit významnou akademickou funkcí, je jen další ukázkou toho, jak se Fialův režim chová k naší zemi. Stručně řečeno tak, jako by to byl jejich majetek. Nejsmutnější na tom všem pak je fakt, že v celé akademické sféře se nenajde téměř nikdo, kdo by měl odvahu se proti tomuto bezprecedentnímu kroku ozvat. Pětikoaliční lumpenbandě se podařilo vytvořit stejnou atmosféru strachu jako před rokem 1989. Každý jen drží ústa a krok, aby nepřišel o své místo. Nezbývá než doufat, že tyto zločince hrající si v naší zemi na šlechtu, vyženeme v říjnu příštího roku od koryt,“ vzkázal šéf strany PRO Jindřich Rajchl.

Bývalý pirátský europoslanec Mikuláš Peksa vnímá podobně jako jeho kolega Michálek funkce rektora či prorektora jako manažerské role. „Jejich úkolem je zaručit organizační a ekonomické fungování příslušné vysoké školy. Necítím potřebu kritizovat zapojení paní Jourové, protože je o ní veřejně známo, že manažerské zkušenosti má. Měl bych problém, kdyby se snažila předstírat zkušenost s vědeckou prací, ale to není tento případ,“ sdělil Peksa.