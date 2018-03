Kalousek nastoupil k pultíku a spustil o rezignaci Babiše. Sněmovna zažívala kvůli Ondráčkovi nezapomenutelné momenty

Poslanci na své schůzi ani nezačali řádně jednat o tom, zda a jakým způsobem budou komunistu Zdeňka Ondráčka případně odvolávat z postu šéfa parlamentní komise pro kontrolu GIBS, a už se v médiích objevilo, že Ondráček na tuto funkci rezignuje sám. A to přitom jen krátce předtím po jednání poslaneckého klubu KSČM jeho předseda Pavel Kováčik uvedl, že budou na Ondráčkově jménu v čele komise trvat. „Chodily nám na klub od novinářů informace, že se Ondráček vzdá sám a že za to dostaneme jiný post. A že by to byl politický handl. Nevidím ovšem důvod, proč bychom měli v tomto bodu měnit stanovisko,“ poznamenal k tomu Kováčik. Po dvaceti minutách schůze Sněmovny si ale komunistický klub vzal pauzu na jednání svého klubu. Asi se k nim teprve v tu chvíli dostala informace, že se Ondráček vedení komise vzdá bez jakéhokoliv hlasování...

V Poslanecké sněmovně byl dnes odpoledne ve hře návrh na odvolání Zdeňka Ondráčka (KSČM) z čela komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů. Situace mezi poslanci se ale ještě před hlasováním o programu dnešní schůze pěkně zamotala. O co jde?

Poslanci se začali krátce po 14. hodině dohadovat o tom, jak by mohli Ondráčka sesadit z čela komise, přestože si jej do komise v pátek navolili, proti čemuž důrazně protestovaly ODS, TOP 09, hnutí STAN a KDU-ČSL. Ondráčkovo zvolení do čela komise vyvolalo i nevoli veřejnosti. V pondělí se v řadě měst ČR totiž konaly demonstrace proti Ondráčkově zvolení i proti nynějšímu kabinetu. Důvodem je, že Vondráček před listopadem 1989 působil v pohotovostním pluku Sboru národní bezpečnosti, který zasahoval mimo jiné na demonstracích proti tehdejšímu komunistickému režimu.

„S takovými věcmi, že byl do čela komise navolen člověk, který s obuškem v ruce bránil komunistický režim, tak my se s takovým výsledkem nechceme smířit... Pevně věřím, že přesvědčíme většinu Poslanecké sněmovny, a napravíme tak chybný krok, který Sněmovna v pátek udělala. Náš klub ale bude hlasovat proti veřejnému hlasování,“ burcoval proti Ondráčkovi dnes za sněmovním pultíkem předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura.

Proti jeho slovům ale protestoval předseda poslanců hnutí ANO Jaroslav Faltýnek, který navrhl, aby se o Ondráčkově odvolání jednalo veřejně. Po něm si vzal slovo předseda klubu poslanců KSČM Pavel Kováčik.

„Diskuse, která se při zahájení dnešního jednacího dne, ale i před ním odvíjí, je diskusí, která k parlamentní demokracii samozřejmě možná patří, ale ubírá se cestou, která není úplně standardní,“ spustil Kováčik svůj monolog. A asi minutu poté vedení Sněmovny požádal o jednání svého klubu v délce dvaceti minut. „Poslanecký klub KSČM se rozhodl, že musí znovu rozebrat tyto věci a že nemůže připustit nadále plané bezbřehé a politicky motivované diskuse,“ sdělil. Později si komunisté požádali o prodloužení jednání o dalších deset minut.

Ondráčkovo páteční zvolení vyvolalo vlnu nesouhlasu. Část opozice tvrdí, že bez poslanců nejsilnější frakce ANO by zvolen nebyl. Předseda ANO a premiér v demisi Andrej Babiš naopak včera uvedl, že poslanci těchto stran mohli Ondráčkovu zvolení zabránit, pokud by byli přítomni. Poznamenal, že pokud někdo navrhne odvolání Ondráčka, tak je podpoří, případně je navrhne sám.

Než Ondráček své „rezignuji“ sdělil, uběhla dlouhá doba

Zbyněk Stanjura se po přestávce poněkud nesmyslně dohadoval o tom, kdo může, anebo nemůže za sněmovním pultíkem vystoupit s přednostním právem. „Vznáším námitku proti vašemu postupu a navrhnu odvolání z vedení schůze,“ zmínil Stanjura vůči šéfovi Poslanecké sněmovny a zároveň řídícímu schůze Radku Vondráčkovi (ANO).

„Všichni tedy toho, co už víme, se tedy dočkáme asi až za hodinu,“ glosoval následně situaci šéf poslanců ČSSD Jan Chvojka. Řídící schůze Vondráček se totiž rozhodl pro to, že předtím, než komunista Ondráček svoji rezignaci oznámí ve Sněmovně oficiálně, vystoupí všichni poslanci, kteří byli přihlášeni ještě před jednáním poslaneckého klubu KSČM.

„Pokud je to pravda, oceňuji to jako schopnost sebereflexe,“ řekl ještě před oficiálním oznámením Ondráčkovy rezignace předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek a záhy navrhl odvolání poslance Ondráčka jako člena komise pro kontrolu GIBS a aby tento bod byl zařazen jako první bod jednání. To kdyby Ondráček nakonec sám neodstoupil.

Podle něj je ale vyhrožování komukoliv velmi špatné. „Mne bylo osobně vyhrožováno tak, že moje děti zaklepou nožičkami, že mi bude prostřelena hlava a podobně,“ poznamenal.

Následně předseda poslanců STAN Jan Farský připomněl pondělní demonstrace. „Chtěl bych poděkovat všem těm, kteří se vrhli do ulic a kteří připomněli to, že jim není jedno, co se tady v Poslanecké sněmovně děje, protože je vidět, že jsou věci, kterých se populisté jako Andrej Babiš bojí víc než OLAFu. A to je veřejné mínění!" sdělil Farský.

„Možná, že dnešek přinese rezignaci pana kolegy Ondráčka, ale nedomnívám se, že by mohl přinést rezignaci pana předsedy vlády Babiše,“ poznamenal krátce poté ironicky předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek v souvislosti s rozhodnutím Ondráčka.

K pultíku pak zamířil předseda KSČM Vojtěch Filip. „Dovolte mi, abych ocitoval Článek 3 Listiny základních práv a svobod: Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.Takže, když tady někdo veřejně vyhlašuje, že prostě někdo, kdo má jiný politický názor, prostě to nesmí dělat, tak postupuje v rozporu s Listinou základních práv a svobod," řekl.

„Demokracie je tady asi jen pro někoho,“ poznamenal dále Filip s tím, že navrhuje rozšíření programu schůze o další bod, který by se jmenoval: Zločiny privatizace a korupce ODS v České republice.

Nakonec za sněmovní pultík vstoupil sám Zdeněk Ondráček. „Abych reagoval na výlevy z pravé strany části politického spektra,“ řekl na úvod a pak pravé spektrum sněmovny označil za „demokratickou žumpu“. „Vám se demokracie hodí pouze, když o ní potřebujete mluvit, nebo si ji dát do názvu vaší strany, nebo hnutí,“ pokračoval.

A připomněl, jak jej kdysi chtěl dav před Poslaneckou sněmovnou lynčovat. Tehdy mu navrhlo vedení Poslanecké sněmovny, aby tajně odjel domů. Teď se prý situace s lynčem jeho osoby opakuje znovu. „Já odstupuji proto, že jsem vyhodnotil bezpečnostní situaci své rodiny. Když jsem pracoval u policie, tak jsem čelil mnoha tlakům od vás, ale tehdy jsem byl v evidenci chráněných osob a byl jsem chráněn,“ řekl s tím, že dnes možnost ochrany nemá.

Na závěr dodal to, na co všichni čekali. „Rezignuji na post v komisi pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů!“

Debata se dále táhla kolem toho, kdo komu a jak v minulosti ublížil. „Všimli jste si, jak oni uplivují to slovo demokraté?“ otázal se třeba Zbyněk Stanjura. Svou poznámku směřoval na KSČM. Miroslav Kalousek připomněl, jak v lednu 1989 při Palachově týdnu chodil na Václavské náměstí.

Po rezignaci Ondráčka předseda komunistů Vojtěch Filip naznačil, že rozhodnutí, zda KSČM bude tolerovat vládu ANO, je tak po dnešku „na vážkách“.

autor: Olga Böhmová