Každý den jsem navštěvoval postřelenou dceru v nemocnici... Sněmovnou hýbaly emoce

Na začátku první letošní sněmovní schůze poslanci uctili minutou ticha oběti střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Střelba na fakultě 21. prosince si vyžádala život celkem čtrnácti lidí, desítky dalších byly různě vážně zraněné. Vrah se nakonec sám zastřelil.

Poslanecká sněmovna dnes přednostně projednává okolnosti prosincové střelby na filozofické fakultě, jak navrhl poslanec Jan Richter.

Před samotným zahájením jednání vystoupil předseda Pirátské strany a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš, který hovořil o nutnosti regulace nošení zbraní na veřejnosti i regulace jejich počtu pro nositele zbrojního oprávnění. Navrhoval také psychotesty pro žadatele o zbrojní průkaz.

Poslanec Richter, jehož dcera byla při střelbě také těžce zraněna, vystoupil na sněmovním plénu, kde se rozpovídal o svých pocitech. „Každý den od 22. prosince jsem navštěvoval svoji dceru v nemocnici. Trávil jsem tam celý den a jenom jsme se modlili za to, aby se nám dcera vrátila do života. Doufám, že se po rehabilitacích vrátí do života a bude chtít lidem dál pomáhat,“ uvedl poslanec opozičního hnutí ANO.

„Na výboru jsem mluvil jako táta, ne jako politik. Jako táta, který měl při neštěstí štěstí, protože moje dcera žije,“ uvedl s tím, že není jeho cílem kritizovat zasahující policisty či záchranáře. „Cítím velkou vděčnost, protože od mnoha lékařů jsem slyšel, že to, že moje dcera žije, je zázrak. Mluvil jsem emotivně, ale nebyla to kritika. Kdyby to byla kritika, připravím se na to úplně jinak,“ vyvrátil poslanec Richter teze, že by na bezpečnostním výboru někoho kritizoval.

Richter v minulém týdnu na bezpečnostním výboru kritizoval komunikaci policie a také komunikaci školy s poškozenými. „Když jsem to slyšel opět na výboru, kde se policie chválila za zákrok, intervenci, neudržel jsem se a chtěl jsem se tam podělit o svou přímou zkušenost,“ uvedl.

Situaci před dnešní Sněmovnou řešil s ředitelem středočeské krajské policie Petrem Matějčkem. „Snažil se mi okolnosti situace na fakultě během střelby vysvětlit, ve všem jsme si ale rozuměli,“ sdělil poslancům.

Na schůzi vystoupil také ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), aby znovu podrobně vysvětlil zásah policie při střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Ve středu čeká poslance mimořádná schůze kvůli korespondenční volbě pro Čechy žijící v zahraničí. Při projednávání se očekávají obstrukce ze strany opozice, která s touto formou volby nesouhlasí. Poslanci by tak mohli ve Sněmovně opět nocovat.

Na dnešní schůzi také vystoupila šéfka poslaneckého klubu hnutí ANO Alena Schillerová, aby poslancům objasnila, jak myslela svůj výrok o tom, že se nechce připravovat na válku, který vyvolal ostrou kritiku.

Řečnil také místopředseda Sněmovny za ANO Karel Havlíček, který kritizoval hospodaření Fialovy vlády. „Už mám problém najít jediný mezinárodní žebříček, kde byste byli předposlední,“ uvedl Havlíček, který neúspěšně navrhoval, aby poslanci debatovali o tom, jak hodlá vláda řešit „katastrofální“ hospodářské výsledky za loňský rok.

Na dnešní jednací den poslanci na návrh předsedy koaličního klubu TOP 09 Jana Jakoba zařadili tři předlohy – posun termínu pro vyřazování emisních povolenek, přidělení průměrných důchodů i těm disidentům, kteří neplatili dostatečně dlouho odvody, a změny v sociálních službách.

Poslanci si také odhlasovali, že dnes mohou jednat do devíti hodin večer.

