Komise na vyšetřování Zemana? „Nesmysl.“ Koalici se to hodí, zametou se jiné věci

Desetiletým funkčním obdobím prezidenta Miloše Zemana se možná budou zabývat poslanci. Rádi by totiž vyšetřovali údajné nepravosti, které se na Pražském hradě od roku 2013 do roku 2023 měly dít. Opozice nad tím kroutí hlavou a pochopení pro takový krok nemá ani politolog Lukáš Jelínek. Všichni shodně říkají, že pokud se dělo něco nezákonného, od šetření tu je policie a další orgány. V podobném duchu se pro PL vyjádřil i tehdejší hradní kancléř Vratislav Mynář.

Za iniciativou ustavení sněmovní vyšetřovací komise stojí lidovecký poslanec Šimon Heller, který míní, že by poslanci měli prověřit údajné nepravosti.

„Veřejnost by měla vědět, co se na Hradě reálně odehrávalo, a mělo by to být jasně zmapováno,“ vysvětluje svoji motivaci k vyšetřování Hradu Šimon Heller z KDU-ČSL, který vznik komise iniciuje. Podle Seznam Zpráv již existuje dohoda šéfů poslaneckých klubů pětikoalice, že návrh na zřízení vyšetřovací komise projde. Hlasovat se o ní mělo již minulý čtvrtek, ale nestihlo se to.

Bývalý vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Vratislav Mynář pro ParlamentníListy.cz upozorňuje, že případná pochybní řeší k tomu povolené orgány včetně složek Policie ČR „Pokud by existovalo podezření, že se na Hradě dělo něco nekalého, zabývaly by se tím orgány činné v trestním řízení. Probíhala celá řada kontrol včetně kontroly NCOZ v lednu a skončila nejspíš odložením, protože nás v této záležitosti nikdo nekontaktoval ani k podání vysvětlení, natož ke sdělení obvinění. Podle mého názoru tím se kompetentní orgány zabývají a tato komise je pouhým pokusem o zviditelnění některých politiků. Místo toho, aby v Poslanecké sněmovny řešili katastrofálně vysoké ceny potravin, pohonných hmot a energií pro české občany, snaží se kalkulovat tématem působením pana prezidenta Zemana a jeho týmu v naivní snaze, že si tím získají nějaké laciné politické body. Je to směšné a zároveň smutné. Reálné problémy občanů je nezajímají, nevědí, jak je řešit a hledají si zástupná témata. Navíc by poslanci podle mého názoru neměli suplovat orgány činné v trestním řízení. Nevidím žádný důvod, proč by taková komise měla vzniknout,“ sdělil PL bývalý prezidentský kancléř.

„Můžeme se také ptát, proč podobná komise nevznikla před 10 lety, kdy na Hradě končil pan prezident Klaus, který se tam dostal za ODS. Je také otázka, jestli po skončení jeho mandátu zasedne komise k šetření činnosti pana Petra Pavla,“ dodal Vratislav Mynář.

Předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Alena Schillerová zpochybňuje, že má návrh na zřízení komise podporu v celé vládním koalici. „Ani lidovečtí poslanci nejsou jednotní, protože vědí, že je to nesmysl. Ty záležitosti prověřují příslušné orgány, probíhá tam audit nového prezidenta, proč by to měli vyšetřovat poslanci? My nejsme vyšetřovatelé, my jsme zákonodárci. Spíš za tím vidím snahu některých kolegů udělat si PR,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz Alena Schillerová.

Podobný pohled na věc má i šéf druhé opoziční strany ve Sněmovně, Tomio Okamura z SPD. „Jestli jsou někde nějaká podezření, tak je tady od toho policie, aby je v souladu se zákonem prošetřila. Fialova vládní pětikoalice si od ustavení politické komise slibuje hlavně odvedení pozornosti od vlastních činů, kterými ničí naše občany a naši republiku,“ řekl redakci Okamura.

Podle politologa Lukáše Jelínka může komise posloužit spíše k mediální exhibici některých politiků.

„Žádný význam to nemá, je to hloupost. Jde o jakýsi opožděný tanec na Zemanově politickém hrobě. Zdá se, že část poslanců má asi málo práce, že si ji přidává navíc. Zvláště když toto jsou všechno témata, která by měli zkoumat policisté, státní zástupci, Nejvyšší kontrolní úřad, BIS, Národní bezpečnostní úřad a celá řada institucí, které jsou kompetentní k tomu, aby prověřily, zda za prezidentování Miloše Zemana nedocházelo k nějakým nepravostem. Skutečnost, že k tomu část poslanců chce zřídit poslaneckou komisi je z mého pohledu vyjádření nedůvěry v tyto instituce, které by přitom měly být oporou demokratického právního státu. Možná chtějí někteří poslanci využít této komise k jakýmsi exhibicím, ale pokud by podobný orgán měl smysl, pak třeba v dobách, kdy Miloš Zeman ještě na Hradě seděl, ale rozhodně ne teď ex post, kdy se mají poslanci spíše starat o kvalitu přijímané legislativy a ne o bojování minulých válek,“ sdělil nám Lukáš Jelínek.

Naše redakce se ptala i ve sněmovních kuloárech. Měli jsme možnost hovořit s nejmenovaným politickým poradcem, který má dobré kontakty na poslance obou táborů, vlády i opozice. „Jakmile na to ve Sněmovně bude čas, ta komise s největší pravděpodobností prohlasována bude. Chtějí to v podstatě všechny strany vládního tábora, protože jim to pomůže k sebezviditelnění. Oni potřebují vnějšího nepřítele, aby se nemluvilo o jejich vlastních problémech. Je zřejmé, že ANO a SPD budou proti, takže je s otazníkem, zda do komise budou nominovat své zástupce. Bylo by přirozené, že to budou bojkotovat a v takovém případě by komise měla poněkud sníženou faktickou legitimitu,“ míní.

Podle jeho slov sice v některých vládních stranách zaznívaly hlasy, že zřizování takové komise je zbytečné nebo dokonce hloupé, ale pokud prý padne povel, že komise má vzniknout, ruko pro zvedou všichni. „Budou sice prskat, ale to je všechno. Většině normálních poslanců je to jedno, ale jednoznačně může téma posloužit jako úhybný manévr od všech možných problémů současnosti a vládní strany začínají vnímat, že se jim za chvíli volební období překlopí do druhé půlky a volby budou blíž a blíž. Ty menší subjekty bojují o své přežití ve Sněmovně a Fiala zase většinu svých sil upíná k tomu, aby jeho vláda vydržela celé čtyři roky a on se tak zařadil do historie ODS a stal se po Klausovi druhým premiérem z ODS, jehož vláda přežila celé volební období,“ konstatuje důvěryhodný zdroj z Poslanecké sněmovny.

