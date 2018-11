Nesmíte to udělat! Jen my víme, že kvůli Babišovi přišli za ČSSD politici STANu. Jen my víme, co chtěli

Poté, co se na veřejnost dostala tvrzení Andreje Babiše mladšího, premiérova syna, který měl v jisté době vlastnit část akcií Farmy Čapí hnízdo, když firma žádala o dotaci EU, se na české politické scéně strhla divoká bouře. Co po jejím odeznění zbude, stále není moc jasné.

Ještě ve středu ráno se zdálo, že dny Andreje Babiše v hlavní kanceláři Úřadu vlády se začínají krátit. To nejspíš částečně premiér odvrátil tím, že si pozval Tomia Okamuru, který následně před kamerami oznámil, že by rád se svým hnutím SPD ve vládě vystřídal sociální demokracii.

Evidentně tlak právě na ČSSD zapůsobil a strana si začala dobře rozmýšlet, jak se zachová a jestli vládu opustí, nebo bude alespoň trvat na výměně premiéra.

Přesně tak to pochopila většina sociálních demokratů, s nimiž jsme během středy ve sněmovně hovořili. Různí se ale v pohledu na to, zda by si tento přístup ze strany šéfa kabinetu měli nechat líbit.

“Babiš si vzal Okamuru jako klacek, abychom ho nechali být, bude s ním strašit, že když ne my, tak zlý Okamura klidně do vlády půjde,” zaslechli jsme ve sněmovně. Ten samý výklad během včerejška publikovali i někteří analytici.

Podle toho, co redakce serveru ParlamentníListy.cz vyslechla, nejsou poslanci ČSSD jednotní. Pro jedny je zcela za hranou, že premiérův syn mluví o únosu lidmi svého otce na Krym kvůli tomu, aby nemohl být zapojen do výslechů ve věci Čapího hnízda. A tito poslanci soc.dem. tvrdí, že pokud má strana ve vládě s hnutím ANO zůstat, pak jedině bez Babiše.

“Tohle přece nemůžeme dál tolerovat. Jinak před zbytkem voličům ztratíme tvář úplně. Máme šanci ukázat, že máme zásady a dovedeme na nich důsledně trvat. Jistě, pro spoustu ze sociálních demokratů to může být těžko stravitelné, ale s Babišem ve vládě to dál nejde,” sdělil nám jeden ze členů poslaneckého klubu ČSSD.

Problém je v tom, že stejně tak lze slyšet i hlasy z druhé strany. Přesněji řečeno, aktuální Babišova kauza vadí všem, různí se v pohledu na osud celého kabinetu.

“Co vyšlo najevo, je šílenost, je to už moc. Ale podobná prasárna je i způsob, jak se to na veřejnost dostalo. Nevěděl (Babišův syn, pozn. red.), že ho natáčí, nejspíš neměl informaci, že se jeho slova a obličej dostanou na obrazovky všech českých domácností. To je stejná špína jako to, že měl být unesen, aby nemohl být vyslýchán. Další věc, co my s tím. Jestli budeme trvat na výměně premiéra, Babiš tam nasadí Brabce a bude ho řídit z Průhonic přes SMSky. Když odejdeme z vlády, co bude pak? Budou volby? Jak by pro nás asi dopadly?” kladl si otázku jiný z poslanců ČSSD.

Závěrem ještě další neméně důležitý aspekt. Hned několik sociálnědemokratických poslanců se s námi podělilo o názory opozice. Konkrétně třeba poslanců hnutí Starostů a nezávislých (STAN).

“Sbírají podpisy na schůzi, kde se bude vládě vyslovovat nedůvěra, mluví před kamerami o překročení Rubikonu, o nutnosti okamžitého konce Babišova vládnutí, ale pak nás chodí prosit, abychom se k nim hlavně nepřidávali a nehlasovali proti vládě, protože se toho bojí jako čert kříže. Dobře vědí, že by předčasné volby znamenaly jejich konec ve sněmovně a vlastně totální konec politické existence. Pěkný ne? Takže co máme dělat my, můžeme maximálně využít situace a vydupat si na Babišovi nové programové ústupky nebo něco podobného,” zaznělo od dalšího člena klubu poslanců ČSSD.

autor: Radim Panenka