Neuvěřitelná interpretace výsledků voleb! Tradiční strany přece prohrály... Pobouření u Babiše. Do věci promluvil i Schwarzenberg a další

ANKETA Volby do Evropského parlamentu jsou za námi, noví europoslanci se chystají do Bruselu. ParlamentníListy.cz se zeptaly politiků napříč spektrem, jak výsledky voleb hodnotí, co bylo překvapením a případně, zda se podle nich díky výsledkům voleb změní fungování EU.

Čestný předseda TOP 09, exministr zahraničí a poslanec Karel Schwarzenberg míní, že výsledky voleb mohou v EU přinést jisté osvěžení. “Došlo ke změnám, což není špatný. Bude potřeba, aby dosavadní hlavní frakce socialisté a lidovci vytvořili koalici se zelenými nebo s liberály, což opravdu neškodí. Evropskou unii to osvěží. Celkový výsledek voleb je v tomto smyslu docela dobrý. Sice posílily různé nacionalistické a jiné protivné strany, které jsou dneska v módě. Ale to nepovažuji za zlomové. Děje se to ve volbách do národních parlamentů a bylo očekávatelné, že se to stane i v případě Evropského parlamentu. Nicméně, ať už ta hlavní koalice vznikne s pomocí zelených nebo liberálů, obojí bude osvěžení evropské politiky,” konstatoval pro ParlamentníListy.cz.

Politické zemětřesení v EU Schwarzenberg neočekává. “Le Penová sice vyhrála a bude mít nejpočetnější zastoupení z Francie, ale moc to nezmění. Navíc vítězství nad Macronem bylo velice těsné a nesledoval jsem, zda ona sama byla zvolena nebo zůstane ve francouzském parlamentu. Samozřejmě tam budou řečnit, kecat, budou dělat obstrukce, ale nic nezmění bohudíky. Vítězství v jedné zemi nestačí, museli by zvítězit v celé Evropě. V Holandsku i u nás nacionalisté oslabili. Wilders propadl, Okamura nijak zvlášť neuspěl, takže to vypadá docela nadějně. Stejně Svobodní v Rakousku po ohromném skandálu oslabili. Nebude to taková tragédie. Žádné otřesy v Evropě nenastanou,” je přesvědčen exšéf české diplomacie.

Volební zisk ANO mile překvapil poslance hnutí Patrika Nachera. Na to, jaká se vedla permanentní antikampaň ze všech stran, na to, jak byla malá účast, která jednoznačně pomohla jiným subjektům, považuji náš výsledek za velký úspěch. Z celkového pohledu v EU je vidět, že sympatie získávají subjekty, které mají na věci jasný názor. Posílily z jedné strany eurorealistické až euroskeptické strany, tak na druhé straně zelení po celé Evropě. Lidé chtějí volit subjekty, které mají jasný názor,”

“Nemile mě ale překvapila interpretace výsledků. Jednoznačně z výsledků voleb plyne, že klasické tradiční strany prohrály. Dva velké molochy, které vždy vyhrávaly, sociální demokracie a křesťanští demokraté, ty získaly nejmíň za posledních 15, 20 let. A pokud se podíváme, jak je to celé interpretováno, tak je to neuvěřitelné. Ve Francii vyhrála Marine Le Pen, ale už se vykládá, jak se očekávalo, že její vítěství bude masivnější vzhledem k nepopularitě Macrona a že nevyhrává o tolik, takže vlastně uspěl Macron. Ve Velké Británii vyhrál o parník Nigel Farage, měl 32 procent a druhá strana za ním jen 20. Přesto jsem slyšel výklad, že to nic neznamená, protože druhá a třetí strana v pořadí je proti brexitu a v součtu mají víc, než Farageova Strana pro brexit, takže to vlastně nic neznamená. Tam, kde nevyhrávají subjekty, které nejsou eurooptimistické a tradiční, hledají se důvody, proč se tak stalo, eufemisticky se to popisuje a změkčuje, tak politika nepoučení se pokračuje dál. Z toho jsem zklamaný. Evropané dali jasnou zpětnou vazbu, že takhle tu EU nechtějí. Stejně v Německu, CDU i SPD měly nejhorší výsledek od druhé světové války. Ve všech třech velkých zemích, ve Francii, Německu a Británii proběhlo zemětřesení, ale popisy tomu vůbec neodpovídají. Změkčuje se to a to je smutné,” uvádí.

Poslanec Nacher by si podle svých slov přál, aby došlo ke změnám ve fungování EU. “Ale když vidím ty interpretace, jsem k tomu skeptický. Mám pocit, že karavana jede dál, ať se děje cokoliv. Jestli se opravdu žádné změny v Evropě a Bruselu dít nebudou, jen to lidi utvrdí, že nemá smysl k evropským volbám chodit a utvrdí je to v tom, že demokratický deficit v rámci institucí EU je větší a větší,” dodal Patrik Nacher.

Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček na svém webu Svobodný názor zhodnotil, že díky vítězství hnutí ANO zvítězila pravda a láska nad lží a nenávistí. Podle něho je to jasná odpověď “nenávisti z Václaváku”.

“Občané prostě ve svobodných a demokratických volbách jasně vzkázali, že ulice v této zemi nemá rozhodovat. Ano, není nadsázkou prohlásit, že pravda a láska zvítězila nad lží a nenávistí. Evropské volby navíc potvrdily trend. Andrej Babiš má našlápnuto s přehledem zvítězit ve volbách do Poslanecké sněmovny. A znovu se stát premiérem. Na tom nezmění nic nenávist z Václaváku, antibabišovská opozice nebo mainstreamová média. Svůj osud má v rukou výhradně Andrej Babiš,” napsal Ovčáček.

Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek naopak sděluje, že hnutí ANO o hlasy přišlo. “Proti předchozím volbám ztratilo osm procent, my jsme naopak 3,5 procenta získali, takže to je celkem úspěch. Pan Babiš vyluxoval socialisty a komunisty, ale tento směr jako celek ztrácí, což je rozhodující pro tvorbu budoucí české vlády,” řekl redakci Michálek.

Pusťte nás na ně, porveme se za vás!

“Překvapen nejsem. Účast byla lepší než minule a zda dojde ke změně, se pozná po zahájení práce nového parlamentu a nové Evropské komise,” uvedl poslanec ČSSD a hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek.

Jako velký úspěch hodnotí evropské volby výsledek pro koalici STAN a TOP 09 poslanec a exšéf hnutí Starostové a nezávislí Petr Gazdík. Nicméně na domácí politiku to dle jeho slov bude mít minimální vliv.

“Účast byla o něco málo vyšší než posledně, ale patří k nejnižším v EU - zájem o parlament Evropské unie, jejíž jsme součástí, je prostě malý. Překvapil mě bezesporu naprostý neúspěch ČSSD. Ani Piráti neuspěli tak, jak chtěli a jak dopředu říkali. Na vzestupu je ODS. A opět mě překvapilo, jak moc, v některých případech dosti fatálně, se lišily průzkumy od volební reality,” řekl Gazdík ParlamentnímListům.cz.

Končící europoslanec za ČSSD profesor Jan Keller, který v současných volbách již nekandidoval, je přesvědčen, že se Evropská unie díky výsledkům voleb nezmění. “Jen dosavadní tichá koalice lidovců a socialistů přibere třetího člena - liberály. Vše pojede dál jako dosud, jen liberálové budou občas vydírat lidovce, což může začít už při schvalování předsedy Komise. Naše vnitřní politika zůstává dále ve slepé uličce. Demonstranti proti Babišovi neuznají jeho vítězství a budou se dále pokoušet destabilizovat vládu. Tím spíše, že obě levicové strany, o které se vláda opírá, ve volbách katastrofálně propadly,” řekl Keller.

“Opět se ukázalo, že vše negativní pochází z Prahy, republiky v republice. Bez ní by výsledky více odpovídaly přání občanů. Volební účast byla vyšší, ale stále malá, zejména mimo Prahu. Předpovídal jsem propad ČSSD a KSČM. Že bude tak výrazný, jsem ale nepředpokládal. Není to dobře. Těší mě vítězství Marine Le Pen ve Francii. Naopak velmi nepříjemné je zvolení takového člověka, jakým je Alexandr Vondra. Pachuť nepříjemnosti voleb se opět objevuje. Nicméně na hodnocení a předpovědi, jak to bude dál, je brzy a ukáže to čas. Žel, sliby jsou jedna strana mince a skutečnost druhá,” konstatoval senátor Severočechů.cz Jaroslav Doubrava.

Podle poslance Lubomíra Volného zvítězily strany a hnutí, které přímo či nepřímo slibovaly voličům euroskeptický přístup a nadřazení českých národních zájmů nad zájmy EU. “Tak nám nezbývá než sledovat, jak budou skutečně jednat. Blahopřeji panu generálu Blaškovi ke zvolení a jeho drtivé vítězství vnímám jako důkaz katastrofálního nedemokratického sestavení kandidátky SPD, které společně s podfinancovaným vedením kampaně a nedůstojným chováním kandidátů, byly momenty, které připravily vlastenecká hnutí v europarlamentu minimálně o jeden až dva mandáty. Výsledky Salviniho, Le Pen a Orbána jsou skvělou zprávou pro Evropu a vítězství Nigela Farage důkazem o skutečné vůli anglického lidu,” řekl poslanec.

"Vidím to jako ohlášení nastávajících změn, jako signál, že vláda socialistů v EU narazila na své limity. Můžeme očekávat rostoucí tlak na další překotný dovoz voličů (migrantů s volebním pravém), závislých na dávkách, které jiné socialisticke vlády vyplácí. Za stávajícího vedení se EU ke své škodě nezmění. Předpokládám, že pomalounku bude docházet k přerozdělování moci v EU i v ČR. Bude to ještě dlouhý a tvrdý boj," uvádí pro ParlamentníListy. cz poslanec SPD Jiří Kobza.

Babiš pro PL: Chvála bohu, že Salvini zastavil migraci. Nečekejte, že demonstrace proti mně dopadnou jako na Slovensku

