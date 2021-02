Nouzový stav: Bordel ve sněmovně, slyšeli jsme o kšeftech. Hamáčkův plán hrozí průšvihem i pro něj

reklama

Třenice kolem prodlužování nouzového stavu mezi vládou, komunisty i opozicí tu byly prakticky od počátku, komunisté vždy nakonec ustoupili a vláda nouzový stav prosadila, byť třeba na kratší dobu. Nyní je situace vážnější. Výkonný výbor KSČM minulý týden jasně řekl, že strana už vládě v této věci vyhovět nemá. Komunisté vyjádřili rozhořčení a zklamání, že vláda porušila sliby z počátku roku, a není důvod ji opět podpořit.

Chvíli se zdálo, že by Andrej Babiš mohl překvapivě podporu nalézt na opačné straně sněmovního sálu, než byl dosud zvyklý. Piráti a STAN chvíli uvažovali, že své ruce pro šesté prodloužení nouzového stavu v zemi zvednou. Jisté signály přicházely rovněž od koalice SPOLU, tedy ODS, lidovců a TOP 09. Všichni nakonec cukli s tím, že vláda podmínky splnit nehodlá.

Vládní hnutí ANO a ČSSD tak zůstávají samy a chybí jim devět hlasů pro zisk stojedničkové většiny. Jediný, kdo mluví o tom, že vláda by měla nouzový stav prosadit i za cenu, že to bude proti vůli Poslanecké sněmovny, je ministr Hamáček.

Šéf resortu vnitra a ČSSD, který od počátku platí za příznivce nejtvrdších opatření, argumentuje tím, že i kdyby šlo o obcházení ústavy, bral by to jako poslední záchrannou brzdu před katastrofou.

Předseda vlády, který ve středu ráno odletěl na plánované jednání do Srbska, které slaví úspěchy s vakcinací obyvatelstva, začíná podle některých působit, že nouzový stav už za každou cenu nechce. Může si uvědomovat, že lidé jsou z celé situace značně znechucení. Čísla nárůstu nakažených navíc ukazují, že opatření trvající bez přestání od 27. prosince loňského roku, přestávají zabírat. Pro Hamáčkovo řešení, které by mohlo být za hranou ústavy, ale nejsou ani někteří ministři za ANO. Takový názor už vyjádřila ministryně financí Alena Schillerová. Jisté zatím ale není nic.

Co bude v praktickém důsledku znamenat, když nouzový stav v pondělí skončí? A jaká situace by nastala, kdyby ho vláda prosadila Poslanecké sněmovně navzdory? Zeptali jsme se ústavního právníka Zdeňka Koudelky. Jan Hamáček a další ministři, kteří by nouzový stav schválili i bez Sněmovny, by podle něho mohli časem skončit i před soudem.

„Bylo by to nejen obcházení, ale hrubé porušení ústavy, protože ta jednoznačně chtěla, aby vláda měla sama jen třicet dnů a následně už pouze se souhlasem Poslanecké sněmovny. Jestli souhlas Sněmovny nemá, nouzový stav nemůže pokračovat. Pan Hamáček by si měl uvědomit, že takové hrubé porušení ústavy může vést i k právní odpovědnosti, protože i ústavní činitelé v našem státě podléhají právní odpovědnosti. A zneužívání pravomocí je skutková podstata trestného činu,“ upozorňuje docent Koudelka.

Nouzový stav schválený navzdory Sněmovně by uvrhl do nepříjemné situace soudy. „Ty by určitě musely zvažovat, kdyby rozhodovaly o sankcích vůči lidem, kteří nepostupovali podle vládních opatření, zda nouzový stav byl řádně vyhlášen, pokud ne, nemůže za taková porušení být ukládána žádná sankce,“ pokračuje právník.

Podstatně složitější by to měli policisté. „Jsou na jedné straně povinni plnit rozkazy, jde o hierarchicky řízený ozbrojený sbor, platí ale rozdělení moci. Máme parlamentní demokracii, a pokud by Hamáček chtěl prosadit nouzový stav bez souhlasu Parlamentu, dostává do složité situace policisty, kteří by měli problém, jak se zachovat a co vymáhat. Moc má v našem systému především Parlament, a když nevysloví souhlas s nouzovým stavem, musí se to brát jako fakt. Úřady pak mohou vymáhat a ukládat jen povinnosti, které neplynou z nouzového stavu. Některé nástroje sice má samostatně Ministerstvo zdravotnictví, ale zdaleka ne všechny. Například by padl zákaz nočního vycházení,“ podotýká.

„Cením si toho, že ne všichni ministři souhlasí s Hamáčkem, protože je to chrání před případnou odpovědností za zneužívání práva. Nezapomeňme, že někteří představitelé komunistického režimu byli za zneužití pravomoci souzeni i dvacet a víc let po pádu režimu. To, co říká Hamáček, by se dalo kvalifikovat jako přípravu jasného zneužití moci,“ dodává pro ParlamentníListy.cz ústavní právní Zdeněk Koudelka.

Na základě řady zpráv by se mohlo zdát, že zdravotnické odvětví by si prodloužení nouzového stavu přálo. Jenže ani zde není názor vůbec jednoznačný. Významný představitel lékařského stavu s kontakty ve vedení resortu i Strakovy akademie se s námi pod podmínkou zachování anonymity podělil o svůj pohled na věc, podpořený názory svých kolegů z regionů.

„Konec nouzového stavu bych vnímal jako příležitost vrátit se k tomu, jak by vše mělo fungovat podle zákona. Opatření řešit na lokální úrovni podle tamních ukazatelů a čísel a reagovat, jak se proti epidemiím reaguje. Jestli nějaké okresy a kraje vykazují relativně dobrá čísla, není nejmenší důvod, aby trpěly tím, že na druhém konci republiky je situace opačná. Není to prostě tak, že nemocnice celkově nestíhají, blbá situace je pouze někde, v konkrétních místech,“ sděluje nám.

Podle něho má nyní zdravotnictví už jiné a zásadní starosti. „60 procent onkologických prevencí se na podzim nestihlo, počty dalších, třeba ortopedických pacientů s bolestmi rostou, lidé umírají kvůli opatřením na jiné problémy. Je to strašný problém. K tomu začínáme řešit rok 2022 a ukazuje se, že na mnohé věci nebudou peníze. Epidemii musíme začít řešit lokálně. Pokud máme velký problém v Chebu, tak tam pošleme hodně lidí odjinud, anebo lze lehčí pacienty převézt do Prahy, Plzně nebo jinam. Prostě řešme ty červené zóny a nenechávejme hlavně celou zemi zavřenou.

Může to skončit tragédií a nárůstem úmrtí kvůli jiným věcem, než je covid. Všechny obory, školy, hospody a další řešme zkrátka případ od případu v regionech. Zanechme nouzového stavu, který je určen na neurčitou válku a přejděme do situace, kdy budeme mít potřebné zákony a pandemický plán na tuhle situaci. Hygiena to má řešit lokálně. Jestli to někde kolabuje, tak tam pošleme rezervy odjinud. Naopak v místech, kde je situace relativně v pohodě, nedává smysl rušit jinou důležitou péči. Průšvih s nouzovým stavem je, že tady někteří chtějí všechno řešit vojensky a autoritativně, a to se různým profláklým teoretikům a někomu na vnitru líbí, jenže to je základní chyba. Z Prahy nedohlédnete, jaká je situace třeba v Písku. Základ je přestat improvizovat, vrátit se k pandemickému plánu a řešit situaci racionálně,“ dodává pro ParlamentníListy.cz velmi dobře obeznámený zdroj v českém zdravotnickém systému.

Za zmínku stojí i situace ve Sněmovně, která se bude nejspíš celý čtvrtek v bouřlivých diskusích vládním návrhem na šesté prodloužení nouzového stavu zabývat. Zde nám celkové nálady popsal zkušený hráč, který se v dolní parlamentní komoře pohybuje řadu let.

„Panuje tady takový bordel, že nikdo absolutně netuší, jak to všechno dopadne. Čím dál víc poslanců je tu přesvědčeno, že nouzový stav, už asi stokrát hystericky prodloužený, a na něj navázaná opatření a zákazy vůbec nemají vliv na to, kolik den ode dne přibývá nakažených. Podle mě by většina stran s nouzovým stavem skoncovala, ale někteří se bojí, aby na ně pak nebylo mediálně pliváno za to, že někdo umře. Zároveň ale ti samí vědí, že ani nekonečný nouzový stav to nevyřeší. Každou chvíli spíš můžete slyšet, jak se tu špitá o tom, že skoro roční trvání nouzového stavu, určeného původně spíš k válečným situacím, nahrává určitým zájmovým skupinám,“ popisuje nám zdroj ze Sněmovny.

Ve svém popisu nálad v parlamentních kuloárech šel ještě dál. „Nechci na nikoho ukazovat, ale kdo tady nejvíc jak hysterka křičí, že musíme nouzák prodloužit, jinak všichni pochcípáme? Kdo kvůli tomu chce jít za hranu ústavy? Ano. A teď si jen vybavte, čemu ten slavný a údajně tak potřebný nouzový stav nejvíc nahrává. Všem začíná být jasné, že se v takovém stavu nejlíp dělají velkoobjemové nákupy za nepředstavitelné částky. Miliardy se sypou a sypou. To všechno jede bez výběrových řízení, bez možnosti stíhání. Jen si to představte, to je vlastně bezedný měšec, oslíčku, otřes se. Beztrestně. Nikoho neobviňuji, jen vám zprostředkovávám názory, které tady čím dál víc rezonují. Ti lidé a skupiny hodně sázejí na to, že premiér je strašně vyčerpaný a začíná být dezorientovaný. Chce všechno řešit sám, a jak se situace zhoršuje, může ztrácet kontrolu nad mnoha věcmi. Když nouzový stav ukončíme, žádná tragédie a hromadné hroby nebo flégrovské mrazáky nebudou. Naopak, lidem se uleví a snad přijde na řadu rozum,“ dodává.

