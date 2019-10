Příliš mnoho mrtvých, zhodnotil kníže hradní ceremoniál. Gazdík vzpomínal na Havla a zásadový postoj k StB

Podle premiéra Andreje Babiše byly oslavy vzniku samostatného státu velmi důstojné. „Myslím, že to byla velmi důstojná oslava a pan prezident opět potvrdil, že je skvělý rétor. Mluvil bez papíru, je vidět, že hlava mu funguje vážně skvěle. S nohama už je to bohužel horší, a proto je pochopitelné, že projev přednesl vsedě. Co se tyče výběru vyznamenaných, je to návrh pana prezidenta a já ho respektuju. Všichni prezidenti dávali svá jména. I když je pravda, že kdyby to bylo na mně, tak šest jmen bych tam nevybral,“ řekl pro ParlamentníListy.cz ministerský předseda.

Exministr zahraničí, poslanec a čestný šéf TOP 09 Karel Schwarzenberg, nechtěl samotný obsah projevu, který prezident ve Vladislavském sále pronášel, komentovat.

Anketa Vnímáte zdraví prezidenta Zemana jako problém? Ano 13% Ne 87% hlasovalo: 5380 lidí

„Do Vladislavského sálu už nejsem zván, takže jsem projev neslyšel, a nebudu o něm tedy moci mluvit. A zda vidím problém v tom, že prezident pronášel projev vsedě? Není to problém, že seděl. Odpovídá to jeho zdravotnímu stavu. Otázka je, jestli v tomto zdravotním stavu může pokračovat ve svém úřadě. Když má bolesti, je tak nemocný, jako je, a přednese projev vsedě, to považuji opravdu za samozřejmé,“ má jasno.

Příliš se mu však nezamlouvá, že Miloš Zeman uděluje vyznamenání velkému počtu již zemřelých osobností, tedy in memoriam. „Jako vždy je tam příliš mnoho mrtvých, popravdě řečeno. Těm je vyznamenání užitečné jako příslovečnému mrtvému zimník. Prostě proč tam je vždycky tolik dávno zesnulých, to je historka sama o sobě. To bych poznamenal k výběru vyznamenaných především. Jinak nejsem kazišuk, abych někomu kazil radost, kdybych řekl, že si ocenění nezasloužil,“ smál se při odpovědi Schwarzenberg.

„Průběh oslav byl důstojný tak, jak to má být. V dnešní době, kdy se nám mnozí snaží tvrdit, že národ, či národní stát, je něco, co neexistuje, nebo existovat nemá, pokládám za důležité připomínat si všechny milníky naší státnosti a 28. říjen je zcela nepochybně jedním z těch nejvýraznějších. I když se to dnes mnoho různých aktivistů, a dokonce i politiků snaží popřít, tak evropské státy byly vybudovány a stále stojí na národních základech. Polsko by nebylo bez Poláků, Itálie bez Italů, Maďarsko bez Maďarů a tak bychom mohli pokračovat dál. O nás to platí také. Myslím, že byly vyznamenány vynikající osobnosti, které si ocenění zaslouží,“ uvádí poslanec ČSSD Jaroslav Foldyna.

A že Miloš Zeman seděl? „Prezident není maratonský běžec, takže v tom, že seděl, žádný problém nevidím. Například Franklin D. Roosevelt také seděl a nikoho nenapadlo se nad tím pozastavovat. Podstatou výkonu funkce prezidenta jsou politické kroky. Ty se však dělají hlavou, nikoli nohama,“ sděluje rázně.

„Projev Miloše Zemana mi přišel hodně vstřícný a smířlivý. Připadalo mi, že se prezident opravdu snažil otupit ostří nevraživosti, která v současné době v naší zemi vládne. Je samozřejmé, že konflikty ke svobodné společnosti patří, a jsou dokonce zdravé, ale je nutné, aby šlo o střety názorové, nikoli osobní. V jeden okamžik byl prezident trochu „kousavý“, ale to se od Miloše Zemana čeká – konečně i proto si ho lidé zvolili. Jeho kritika zazněla na adresu lidí, kteří hlasitě a okázale bojují s nepřítelem, avšak až po bitvě. Já těmto individuím říkám „partyzáni 10. května 1945“. Je potřeba si uvědomit, že ze strany prezidenta šlo o kritiku oprávněnou. Tito lidé jsou skutečně těmi největšími šiřiteli nenávisti, i když se hlasitě zaklínají morálkou, pravdou, láskou a tolerancí. V jejich podání však tato slova nabývají zcela opačného významu. Je v zájmu nás všech, aby bylo co nejméně těch, kdo jsou ochotni jim naslouchat. Snad tomu prezident republiky svým projevem napomohl,“ dodal Jaroslav Foldyna.

První místopředseda Sněmovny a šéf KSČM Vojtěch Filip oceňuje šíři oborů, ve kterých prezident Miloš Zeman oceněné vybíral. „To, že prezident seděl, nevidím vůbec jako problém. Počet vyznamenaných je dán také tím, že pan prezident chtěl ocenit jednak bojovníky proti fašismu za druhé světové války na všech frontách a pak také ty, kteří jsou významnými osobnostmi ekonomiky, vědy, kultury, sportu či politiky,“ říká pro ParlamentníListy.cz.

„Za pozitivní považuji tradici ocenit zástupce sousedních států, zejména Slovenska. Projev byl netradiční, protože v minulosti většina komentátorů nepochopila ani výběr, ani smysl ocenění,“ uzavírá Filip svůj komentář.

Oproti tomu z Pirátské strany zazněl zcela odlišný názor. „Byl jsem mezi lidmi, kteří byli z politických důvodů vyloučeni. Takže jsem strávil večer s přáteli. Projev. Jsem nesledoval. Mrzí mě, že prezident nevyznamenal řadu skvělých lidí, které mu navrhla Sněmovna, a místo toho dal medaili starým kamarádům jako pan Klaus,“ konstatuje šéf poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

„Nemám, co bych dodal. Na Hrad chodím 28. října každoročně už od roku 1998, za Václava Havla, za Václava Klause, a tedy i letos. Výběr vyznamenaných respektuji jako prezidentskou zodpovědnost. Že pan prezident seděl, mi nevadí. Je známo, že s chůzí na tom není dobře. Pokud jde o projev, odpovídá stylu pana prezidenta,“ míní europoslanec za ODS Jan Zahradil.

Jeho kolega z Evropského parlamentu Tomáš Zdechovský z KDU-ČSL se oslav neúčastnil. „Nejsem v České republice a ani jsem na Hrad nedostal pozvání. Proto si nedovolím cokoli kolem kritizovat. To, že pan prezident seděl, mi osobně nevadí,“ říká.

Anketa Existoval v Československu doopravdy jeden československý národ? Ano 56% Ne 44% hlasovalo: 5365 lidí

„I já tam byl, dobré lidi potkal, potleskem odměnil… tento nejvýznamnější den České republiky si zaslouží oslavy a je dobře, že prezident Zeman připomenul nám všem, ať již přítomným v sále, nebo těm u televizních obrazovek, aktuálnost odkazu československé historie a výzvy stojící před Českou republikou,“ sděluje místopředseda poslanců KSČM Leo Luzar.

„To, že prezident při projevu seděl, vnímám jako nejmenší problém,“ reaguje poslanec a exšéf Starostů a nezávislých Petr Gazdík. „Některá jména vyznamenaných ve mně budí přinejmenším rozpaky, prezident Václav Havel věnoval např. velkou pozornost otázce spolupráce s StB. Ale chci také připomenout, že je tady i spolupodpis premiéra, vyznamenané osoby nejsou záležitostí pouze prezidenta, na to se někdy zapomíná,“ uvádí.

Podle poslance ČSSD a hejtmana Vysočiny Jiřího Běhounka měly oslavy standardní průběh. „S křeslem já nemám problém. Jako lékař potíže s dolními končetinami chápu. Projev byl v intencích posledních let. Výběr vyznamenaných nekomentuji, to je právo toho, kdo vyznamenání uděluje,“ zdůraznil Běhounek.

