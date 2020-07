Proč odchází Kalousek? Nůž na krku od Pirátů, zaznělo. Foldyna, Okamura a další se s tím už vůbec nepárali

reklama

Miroslav Kalousek ohlásil, že v příštích sněmovních volbách na podzim 2021 nebude kandidovat. Prý se do té doby hodlá věnovat neformálnímu jednání o vytvoření silného opozičního volebního bloku, který by následně připravil Andreje Babiše o moc.

Bude ostatním kolegům z dalších sněmovních stran v zákonodárném sboru chybět? Přijde Poslanecká sněmovna o nepostradatelnou tvář? ParlamentníListy.cz se zeptaly politiků napříč stranami.

„Myslím, že by Sněmovna měla kopírovat celou společnost a všechny občany. Nebudu tedy dělat to, co dělají progresivisté a rádoby demokraté, kteří by nejraději umlčeli ty, kteří mají jiný názor. Z tohoto úhlu pohledu mi přijde škoda, že pan Kalousek nechce kandidovat, protože jeho projev je vskutku originální a zastupuje určitou část společnosti. Jinou otázkou samozřejmě je, jestli by se pan Kalousek poslancem stal i přesto, že by kandidoval,“ uvedl v reakci na anketní otázku poslanec hnutí ANO Patrik Nacher.

První místopředseda Sněmovny a šéf KSČM Vojtěch Filip si myslí, že už to ve Sněmovně přestalo Miroslava Kalouska bavit. „Myslím, že nejsem daleko od pravdy, že ho tento styl politiky přestal bavit, když místo argumentů se používají spíše výkřiky a osobní útoky,“ uvedl Filip.

„Myslím si, že je to konec TOP 09 a počátek spojení s Piráty, kteří si kladli podmínku nějaké integrace, aby tam nebyl Kalousek. Vzpomeňme, co v Parlamentu probíhalo, jak na něho útočili. Proto soudím, že se rozhodl jít touto cestou, tedy zániku TOP 09 a podřízení strany Pirátům. Mně ve Sněmovně chybět nebude, ale nehodlám to dál nijak komentovat,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz šéf Trikolóry a poslanec Václav Klaus.

Nezvykle stručný byl tentokrát ve své odpovědi místopředseda Sněmovny a předseda hnutí SPD Tomio Okamura. „Politický důchod panu Kalouskovi přeji,“ napsal redakci.

„Pan Kalousek patří ke stálicím české politiky a k miláčkům České televize. I proto nevěřím, že by se v budoucnu nenašel prostor, odkud by i nadále mohl svými trefnými komentáři ostřelovat své politické odpůrce,“ uvedl poslanec ČSSD a exministr kultury Antonín Staněk.

Místopředseda KDU-ČSL a europoslanec Tomáš Zdechovský rozhodnutí Miroslava Kalouska chápe a veřejně za něj děkuje. „Je to gesto vyzrálého politika, který ví, že nás čeká mnoho hodin a dní intenzivních jednání, při kterém budeme muset udělat řadu kompromisů u všech stran, které chtějí znovu vrátit do politiky slušnost a pořádek!“ míní.

„Ještě před pár lety bych odpověděl, že chybět bude, a to i přesto, že jsem s ním velmi často nesouhlasil. Dnes už ale odpovídám, že chybět nebude. Z jeho dřívějšího nadhledu, sarkasmu a vtipu se stala přízemní a zaslepená nenávist. Jeho (skutečný) liberalismus se tak jako u mnohých dalších proměnil v neomarxistický revoluční zápal. V obojím jej ovšem snadno nahradí a předčí Piráti a další podobní extremisté,“ má jasno poslanec Jaroslav Foldyna.

Podle poslance ČSSD a hejtmana kraje Vysočina Jiřího Běhounka bude Sněmovna jistě ochuzena, a to díky Kalouskovým „schopnostem a znalostem“.

„Miroslav Kalousek je sice člověk, se kterým se názorově téměř zcela míjím, ale co se týče politického řemesla, je to profesionál. Už několikrát to vypadalo, že jeho politická kariéra končí, ale vždycky něco vymyslel a vždycky se vrátil. Ani jeho aktuální prohlášení, že už nebude do Sněmovny kandidovat, neznamená, že z politiky mizí. Kalouska je neradno podceňovat,“ upozorňuje poslankyně Trikolóry Zuzana Majerová Zahradníková.

