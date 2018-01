Prodáváme zem cizincům! Je tu draho a nízké důchody, rozjel Babiš projev s žádostí o podporu

Krátce poté, co v Poslanecké sněmovně vystoupil prezident Miloš Zeman, si vzal slovo premiér Andrej Babiš (ANO). „Předpokládám, že dnešní debata bude o programu, protože všichni jsme řekli voličům, že tento program budeme plnit,“ řekl na úvod a pak se rozhovořil o tom, jak jeho kabinet chce být aktivní v Evropě. Vymezil se také proti nelegální migraci. „Budeme prosazovat v tomto jasnou strategii. Nejsme v eurozóně, ale to neznamená, že jsme méněcenní,“ zdůraznil s tím, že bychom měli mít plně digitalizovanou a moderní státní správu. „V roce 2008 byla Česká republika dvacátá pátá v IT a teď jsme na padesátém místě!“ řekl v úvodu svého vystoupení kromě jiného.

Premiér Andrej Babiš (ANO) se dnes jal před poslanci hájit programové prohlášení vlády, které prý kabinet nazval Lepší Česko.

„Měli jsme dvě možnosti: Že bychom stále vyjednávali a měli koalice. Jenže to bychom doteď měli vládu Bohuslav Sobotky a tento stav by trval dlouho. My jsme se proto rozhodli jinak,“ nastínil. Zdůraznil, že hnutí ANO si mohlo říct v Poslanecké sněmovně o dva místopředsedy, ale neudělalo to a nechalo všemu volný průběh při sestavování výborů a komisí. „Byli jsme nad věcí,“ upozornil.

Podle něj je program vlády velmi dobrý. „My uděláme vše pro to, abychom ho plnili,“ zdůraznil. Program vlády má podle něj šest hlavních bodů. Ten první se týká ukotvení ČR v rámci EU.

„Chceme být v Evropě vidět! Evropa snad není místo, kam budeme odkládat vysloužilé politiky kteří nebudou nic dělat. EU ale má problémy a potřebuje reformu. Nezvládla to, že je brexit, to je ale špatně,“ řekl Babiš. A upozornil, že jeho kabinet chce být aktivní v Evropě. Vymezil se také proti nelegální migraci.

...musíme hledat v EU spojence

„Budeme prosazovat v tomto jasnou strategii. Nejsme v eurozóně, ale to neznamená, že jsme méněcenní. Chceme v Evropě hájit naše zájmy a udělat vše pro to, aby nás nikdo nepřehlasoval. Proto ale musíme hledat spojence. V tomto musíme mít strategii a musíme také vědět, jaká je v Evropském parlamentu blokační menšina,“ připomenul.

ČR podle něj může být ve veřejných financích příkladem všem ostatním zemím EU. „Vybrali jsme daně navíc díky kontrolnímu hlášení a EET. Chceme být v tomto směru dál aktivní,“ upozornil poslance.

Poté se rozhovořil o bodu programového prohlášení „Digitální Česko“. „Proč vždy musíme pochodovat na úřad, když chceme vyřídit cokoliv? To je ostuda! V roce 2008 byla Česká republika dvacátá pátá v IT, a teď jsme na padesátém místě! Někde mezi Běloruskem a Kostarikou! E-Government musí mít jasnou vizi a toho dosáhneme jen digitalizací,“ pronesl dále. Koncem všeho prý bude, aby jen jeden člověk dohlížel nad celou státní správou.

Stát musí vědět, za co platí!

Premiér prý chce, aby se provedl audit a kontrola všech smluv, aby bylo jasné, za co stát platí. „Provedeme audit a kontrolu všech smluv. Stát musí vědět, za co platí. Vytvoříme centrální portál státu, kde občané najdou vše, co potřebují. Návštěva úřadu bude pro občana výjimkou. Když naši předkové dokázali i na poslední samotu zavést elektřinu, musíme je následovat s internetem,“ zdůraznil.

Vláda chce začít i s reformou celého státu. „Potřebujeme reformu sociální péče a regulaci trhu práce. Chybí nové pracovní síly, někteří ale nechtějí pracovat. Ti, co jsou na dávkách, by měli dělat dobrovolné práce v rámci obcí a měst,“ řekl s tím, že je zapotřebí i strategický investiční plán. „Investice státu jsou nedostatečné, růst je daný spotřebou občanů a exportem. Jsou tam veliké rezervy i v čerpání evropských fondů!“

Podle něj se musí nastavit pravidla pro financování školství, posílit finance do obrany, zrychlit výstavbu dálnic i vysokorychlostních železnic. „Chceme zrychlit výstavbu dálnic i vysokorychlostních železnic. Tady jsme zaspali dobu,“ uvedl.

Velmi důležitým bodem programu je podle premiéra také důchodová reforma. „Důchody jsou skutečně nízké. Chceme garantovat pravidelné valorizace a zvýšit základní výměru důchodu z devíti na deset procent mzdy,“ zmínil.

Byla chyba, když jsme dovolili cizincům kupovat půdu!

Stát podle něj musí také posílit svou bezpečnost. Babiš by navíc rád, aby stát zajistil soběstačnost ve výrobě elektřiny i potravin. „Potřebujeme udržet vodu v krajině a chránit půdu. Udělali jsme chybu, že jsme dovolili cizincům ji kupovat!“ zdůraznil.

Vláda chce podle jeho slov také připravit nový zákon o daních z příjmů, chce se podívat například na regulaci cen vody, jelikož „není možné, aby u nás byla voda dražší než v Izraeli“.

Babiš se také vyjádřil k neziskovám, jelikož před ním prezident Miloš Zeman zkritizoval několik bodů v programovém prohlášení vlády. Mimo jiné například vysoké výdaje na podporu neziskových organizací a přebujelost státního aparátu.

Podle Babiše jeho kabinet udělá maximum, aby pracoval v zájmu občanů ČR. „Máme tah na branku a chci vás požádat o důvěru. Pokud ji dnes nedostaneme, uvidíme, jak to půjde dál. Naše hnutí je ale tady pro všechny a v programu jsme otevření. Kdybychom menšinovou vládu nevytvořili, nemohli bychom projednávat vaše zákony. My makáme a vaše zákony projednáváme objektivně, tedy ne politicky, jak bývávalo tady zvykem. Očekávám konstruktivní opoziční práci,“ dodal Andrej Babiš na závěr s tím, že bude prý rád, když bude jeho vláda kontrolována, protože neuhlídá sám všechny ministry a úředníky.

autor: Olga Böhmová