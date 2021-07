Ptali jsme se v Česku, ptali jsme se v EU. Všude nám řekli, že zákaz aut je...

reklama

Budeme muset začít všichni šetřit na nákladné elektromobily? Evropská komise oznámila, že by ráda od roku 2035 zakázala v EU prodej automobilů se spalovacími motory. A nejen to. Návrhů v tzv. Zeleném balíčku je mnohem víc. V roce 2050 by území Evropské unie mělo být zcela uhlíkově neutrální.

Je to smělý, byť realizovatelný plán, který je v zájmu planety? Anebo jde o návrhy z pera šílence, jak psali někteří komentátoři? ParlamentníListy.cz se zeptaly politiků, co na návrhy říkají, a zda nemůže být radikálnost některých opatření kontraproduktivní a vyvolat třeba možné odchody dalších států z unie.

“Ten zelený balíček se mi zdá být pořádný balík. No, uvidíme co z toho projde a vydrží během příštích let. K odchodu z Evropské unie to asi nepovede, neboť fronty v této otázce nejdou podle hranic,” míní čestný předseda TOP 09 a poslanec Karel Schwarzenberg.

Poslanec hnutí ANO Patrik Nacher míní, že už je třeba bouchnout do stolu. “Co se musí stát, jaký návrh musí z EU zaznít, aby se už konečně řeklo dost, tohle není vaše role, zásahy do svrchovanosti jednotlivých zemí už překračují jisté hranice, klimatické šílenství zase únosnou míru. EU chce ukončit výrobu aut se spalovacími motory do roku 2035, zároveň už dnes chtějí některé země omezovat nabíjení elektroaut, a to jich jezdí jen pár procent. Tohle není strategie, ale blázinec a kulatý čtverec,” konstatoval Nacher pro PL.

“Je to příliš radikální postup. Doplatí na to nejchudší a střední třída. Komise hasí klimatický požár jako pyroman benzínem. Nic neuhasí, jen zažehne jiný požár,” má jasno místopředseda ODS a europoslanec Alexandr Vondra.

Evropská unie chystá podle místopředsedy Sněmovny a šéfa SPD Tomia Okamury brutální zdražování. “Bude to znamenat dramatický propad životní úrovně občanů. Tak lze přeložit zprávu, že Evropská komise se chystá představit balíček návrhů, které mají členské země nasměrovat ke splnění přísnějších emisních cílů k roku 2030… Tato opatření budou likvidovat ekonomiku v oblasti automobilového průmyslu přes energetiku po leteckou či lodní dopravu. Budou znamenat drastické zdražení elektřiny, automobilů, topení či dopravy. Dokonce se chystají i emisní povolenky na vytápění budov, což lidem prodraží topení a bydlení,” uvádí.

“Připomeňme, že Green Deal EU, z něhož tato šílená opatření vychází, podpořil premiér Andrej Babiš. Zelený úděl EU má stát biliony korun naši zemi a biliony eur státy EU. S touto šíleností souhlasil premiér Babiš na summitu EU a podpořila to i Babišova vláda. EU svému boji proti CO2 říká "Zelený úděl", ale jde spíše o zelený "Velký skok" podle vzoru Mao Ce-tunga, který bude znamenat masakr evropské ekonomiky. Sluníčkářští fanatici se pro své revoluční záměry nezastaví před ničím. Připomeňme jen, že emise CO2 Evropské unie tvoří zhruba 10 procent emisí celosvětových. Takže i kdyby CO2 mělo na klima nějaký vliv, je to jen, jako když plivne. EU nepomáhá, ale škodí. Čím dříve z ní odejdeme, tím lépe!” dodává Okamura.

Pozitivně se k návrhům Evropské komise nestaví ani místopředseda KDU-ČSL a europoslanec Tomáš Zdechovský. “Cesta do pekel je vždy dlážděna dobrými skutky. Rád bych věděl, které studie vedly k takovému rozhodnutí,” sdělil.

“Je evidentní, že Evropská komise je hodně vzdálená občanům národních zemí. Opatření jsou sice ambiciózní, ale velmi těžko realizovatelná, když jejich akceptace mezi obyvatelstvem je minimální,” je přesvědčen první místopředseda Sněmovny a šéf KSČM Vojtěch Filip.

Za rozumné to nepovažuje ani poslanec ODS Karel Krejza. “Vedlo by to ke zdražení úplně všeho. Dokud neexistuje efektivní náhrada spalovacích motorů, omezí se tím i osobní svoboda. Elektropohon funguje dobře, ale neexistuje akumulátor správných vlastností. Uzákonit vědecko-technický pokrok nelze,” varuje Krejza.

“Vzhledem k tomu, že ani Francie nebo Německo s touto ambicí Evropské komise nesouhlasí, lze očekávat kolem toho tuhý boj. Vrcholoví představitelé jednotlivých států musí najít společný postup a Evropskou komisi v jejích nápadech umravnit,” vzkazuje poslanec ČSSD Jiří Běhounek.

Poslanec SPD Radovan Vích má plány evropských komisařů za šílené. “Ve jménu “dobra” zničí evropští globalizátoři a zelená totalita poslední výdobytky naší moderní civilizace a ekonomiky. Pokud tento návrh projde, staneme se tak závislí na těch částech světa, které na ekologii obecně kašlou. Globální dopad na ekonomiku naší země bude mnohem větší než si vůbec kdo uvědomuje. Je potřeba tyto šílené nápady zcela odmítnout! Řešením je referendum o vystoupení z EU,” navrhuje.

“Bude-li plán Evropské komise schválen, půjde o 1) největší sociálně-inženýrský experiment s životním stylem a peněženkami lidí a 2) největší praktické cvičení v plánovaném řízení ekonomiky, co jsme zažili od dob tzv. reálného socialismu,” uvedl europoslanec ODS Jan Zahradil.

Podle poslance KSČM Zdeňka Ondráčka Evropská komise moc mluví. “Ale bohužel vůbec nemyslí na lidi, kterým stále, ač nikým nevolena, omezuje život. Já myslím, že ten pomyslný džbán trpělivosti se hodně rychle plní a až přeteče, bude to velmi rychlé. Jen si přejme, aby to bylo civilizované a ne krvavé. Magorů je na obou stranách dost. Já osobně, ač zastánce původní myšlenky evropské spolupráce, jsem zastánce odchodu z tohoto spolku šílenců. Čím dříve, tím méně to bude bolet,” uvádí Ondráček.

