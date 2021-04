Tři roky za mazání názorů na internetu. Klaus rozjel ve Sněmovně výbušnou debatu. Přidal se Okamura. Pral se s nimi Pirát

Ve Sněmovně to poslední dubnový čtvrtek opět vřelo. Prvním čtením totiž mimo jiné prošel návrh, aby bylo omezování svobody projevu na veřejných sociálních sítích trestným činem. Trestání omezování svobody projevu na veřejných sociálních sítích prosazuje skupina poslanců v čele s Václavem Klausem mladším (Trikolóra). Mazání příspěvků považují totiž za cenzuru. S návrhem ostře nesouhlasil Tomáš Martínek (Piráti). Obul se do Klause, že takový vágní zákon by se vztahoval snad i na samotné Klausovo chování na sociálních sítích.

reklama

„Tak já teď před vás předstupuji jako aktivista a budu se snažit, aby vám stát zajistil svobodu slova,“ zahájil svoji řeč Václav Klaus mladší a poukázal, že svoboda slova je zásadní hodnotou. Návrh novely trestního zákoníku totiž předpokládá, že za mazání příspěvků na sociálních sítích by jejich provozovatelům nebo správcům hrozilo až tříleté vězení, zákaz činnosti nebo peněžitý trest.

„Nyní ale už se lidé tolik nehádají v hospodě, často se hádají na sociálních sítích a doba se mění. Současný svět a nová levice mají tendenci svobodu slova ničit. Oni nepřísahají na Free Speech jako my staří demokraté, volný projev. Oni rozlišují Hate Speech a Fair Speech, taková ta zlá vyjádření a taková ta správná, ta moderní, ta pokroková. To je samozřejmě devastující pro společnost, ve které žijeme,“ upozorňuje a připomíná, že v této době často padají vyšší tresty za verbální trestné činy než násilné. Podle něj je zásadní hájit volnou soutěž myšlenek, idejí, slov a hodnot. „Tento zákon spolupodepsalo asi třicet poslanců ze všech politických stran s výjimkou Pirátů, a pak tedy ještě pan poslanec Vácha z topky, ten souhlas stáhl a nějakým způsobem se snaží tuto situaci řešit,“ apeluje poslanec.

Anketa Chcete předčasné volby do sněmovny? Ano 5% Ne 95% hlasovalo: 10726 lidí

Piráti jsou proti

Tomáš Martínek (Piráti) to ovšem všechno vidí trochu jinak. Do Klause mladšího se na plénu ostře opřel. „Máme zde zákon, kdy Václav Klaus mladší, který na svém profilu banuje lidi a maže obsah, chce za moderaci sociálních sítí posílat lidi do vězení až na tři roky. Zákon je přitom napsán tak vágně, že by se vztahoval nejen na samotného banujícího Klause, ale i na jiné správce profilu,“ nezdráhá se komentáře pirátský poslanec s tím, že Klaus označující se za pravicového politika, chce nedomyšleně zakázat soukromým společnostem moderovat on-line obsah na jejich platformách. Návrh se má týkat elektronické sociální či jiné platformy používané více než stotisíci uživateli.

„U nadnárodních společností by byl zákon těžko vymahatelný, zatímco čeští podnikatelé by měli problém zákon splnit. Platformy by nesměly ani odstraňovat robotický spam, který by mohl platformu pro uživatele činit nepoužitelnou. Není tak jasné, jak nakládat s obsahem vytvořeným v Česku pro jinou zemi, kde jsou naopak jiná práva, jiná pravidla v rámci dané platformy,“ upozorňuje na nedostatky politik a pokračuje, že nepřesnost a nelogičnost navrhované právní úpravy mohou vést ke zmatkům rozeznat, zda adresáti jednají v souladu s právem, nebo protiprávně.

Do debaty se vložil i poslanec Patrik Nacher (ANO), který se na plénu snažil shrnout důvody, proč s legislativním návrhem přicházejí. „Omezení svobody projevu jsou odůvodněna základními principy demokratické společnosti. V praxi však dochází k případům, kdy je svoboda slova zcela bezdůvodně a neoprávněně omezována nad tento ústavně aprobovaný rámec,“ přibližuje s tím, že nerozumí tak ostrému nesouhlasu ze strany pirátského poslance Martínka. „Očekával jsem, že to jsou právě tedy Piráti, kteří považují internet za to moře, za ten oceán nekonečný a kteří v jiných oblastech jsou pro určité regulační zásahy. V tomto momentě říkají, nechme to na těch velkých sociálních sítích, jsou to přece soukromé firmy,“ kroutí hlavou poslanec. „Řešíme to, že nám vadí principiálně, že se maže něco, co neporušuje zákon, a přitom je to názor a maže se to,“ vysvětluje.

Psali jsme: Skopeček (ODS): Chtěl bych vás poprosit, abyste tomuto zákonu dali šanci Nacher (ANO): Omezení svobody projevu jsou odůvodněna základními principy demokracie Martínek (Piráti): Václav Klaus mladší chce za moderaci sociálních sítí posílat lidi do vězení Pirát varuje: Hrozí cenzura internetu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.