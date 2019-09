Ukradené výročí. Lidé v roce 1989 chtěli svobodu, a ta dnes stejně mizí. Prezident chce v listopadu mlčet, našel pochopení. Kromě knížete a Gazdíka...

Události v roce 1989 a dění kolem nich označil prezidenta za krásnou dobu. „A víte proč? To jsem ještě nikdy nikomu neřekl, to řeknu až vám. Protože tehdy ta demonstrace na Letné byla zatížena určitou mírou rizika. Můžeme se bavit o tom, jestli velkou, nebo malou. No ale v každém případě nějaké riziko tam bylo, zatímco dnešní demonstrace jsou absolutně bezrizikové,“ řekla hlava státu v neděli.

„No a jinak to nebyla jenom demonstrace na Letné, to byly desítky diskusí na fakultách se studenty, které jsem absolvoval, desítky diskusí s herci a především s diváky. Byly to krásné dny, rád na ně vzpomínám. A možná právě proto nepůjdu vzpomínat veřejně, protože tam se určitě zase objeví ta, podle mého názoru, fašistická úderka Kaputin, která bude házet květiny do odpadkových košů,“ konstatoval Miloš Zeman pro deník Blesk.

Anketa Zeman oznámil, že 17. listopad oslaví doma, žádných akcí se nezúčastní. Vadí vám to? Vadí 3% Nevadí 97% hlasovalo: 6488 lidí

Slova svého šéfa následně podpořil na Twitteru hradní mluvčí Jiří Ovčáček. „Jsem hrdý na pana prezidenta, že odmítl dělat 17. listopadu 2019 stafáž členům KSČ, příslušníkům ČSLA, neomarxistům a fašistům, kteří této republice ukradli 30. výročí listopadu 1989!“ konstatoval mluvčí.

Jak skutečnost, že hlava státu při této příležitosti nijak veřejně nevystoupí, vnímají čeští politici? ParlamentníListy.cz se zeptaly v rámci ankety mezi parlamentními politiky.

„Je to na něm,“ reaguje pro ParlamentníListy.cz poslanec a čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg. „Bude těch keců bez toho bohužel příliš mnoho. Buďme vděční za každého, který se zastydí a mlčí,“ dodal kníže.

Neutrální postoj k věci má předseda poslaneckého klubu Pirátské strany Jakub Michálek. „Myslím, že je to úplně na něm, jak stráví toto výročí, a nemyslím si, že by po něm někdo vystoupení vyžadoval. Já jsem moc rád, že tu máme svobodu a toho výročí si moc vážím,“ uvedl.

„Pan prezident má pravdu, že si památník na Národní ulici zabrala sluníčkářská fašistická úderka, která vyhazuje pietní květiny a která nemá nic společného s ideály svobody a demokracie roku 1989. Je škoda, že se pan prezident vzdává možnosti říct pár slov k výročí listopadového převratu, protože dnes si to, co bylo pozitivní na tzv. listopadové revoluci, přisvojili ti, co revoluci ukradli a znetvořili,“ míní místopředseda Sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura.

Fotogalerie: - Sametová kampaň

Podle jeho slov lidé v roce 1989 nechtěli „zlodějský kapitalismus“, nechtěli vládu stranických elit, nechtěli diktát cizích mocností a s tím vládu ideologií. „Chtěli pravý opak. Svobodu a skutečnou demokracii, v níž vládne občan, ne papaláš. Václav Havel a jeho pohrobci na desítky let zablokovali slibovanou přímou demokracii včetně referenda, a dokonce zrušili přímou volbu a odvolatelnost poslanců, kterou jsme měli už v Ústavě ČSSR. Vládnou nám ideologie multikulturalismu a svobody ubývá na každém kroku. Množí se procesy, kdy jsou lidé před soudem jen za pouhé vyjádření svého názoru, nebo dokonce za ironickou nadsázku. Můj názor je, že naopak bychom měli hodně nahlas všem zlodějům svobody a sluníčkářským elitářům, co odmítají demokracii a zaprodávají zemi cizím mocnostem, připomenout hlavní myšlenky listopadu – a to byla svoboda občanů a naší země a demokracie bez přívlastků,“ rozvedl svůj pohled Okamura.

„Asi je to logické vyústění současného rozdělení české společnosti. Krok prezidenta mě nepřekvapuje,“ sdělil redakci europoslanec KDU-ČSL Tomáš Zdechovský.

Poslanec ČSSD Jaroslav Foldyna, který v pátek ustál hlasování předsednictva strany o vyloučení, je přesvědčen, že listopad 1989 si dnes zprivatizovaly čtyři skupiny lidí. „Ti, kteří tehdy ještě nebyli na světě, ti, kteří se tehdy nejvíc těšili na to, až je rodiče vyzvednou po obědě ze školky, ti, kteří tehdy tiše seděli doma a čekali, jak to dopadne, a ideoví pokračovatelé revolucionáře Lva Trockého. Z těchto důvodů rozhodnutí prezidenta chápu, protože poslouchat výlevy kohokoli ze zmíněných je ztrátou času a energie. Pro většinu lidí začíná mít listopad 1989 stále hořčí pachuť, což je umocňováno tím, že každým dnem je stále více patrné, jak se pomalu vracíme, pouze s drobnými kosmetickými úpravami, do tehdejších poměrů. Dnes už sice nemáme oficiálně povolenou pouze jednu politickou stranu, ale začíná být povolený pouze jeden politický názor a v takové situaci je úplně jedno, kolik politických stran máme.

„Listopad 1989 je v současnosti už jen prázdným výročím, které normální lidé nijak zvlášť nereflektují. Nejspíš je tomu tak proto, že mají oprávněný pocit, že jim toto výročí bylo ukradeno – jak se říká: že z nich někdo udělal, a stále dělá, blbce. A tak je listopadové výročí pouze stále více zneužíváno různými aktivisty k prosazování jejich cílů, což obyčejně znamená jenom šíření zvůle, nenávisti a pošlapávání demokratických principů. Nutno říci, že to je, v kontextu ideí listopadu 1989, skutečně paradoxní, ale to se v historii a v politice stává. Dnes již nelze automaticky očekávat, že při tomto výročí vystoupí všichni politici. Vystoupí jenom ti, jejichž cíle jsou totožné s cíli aktivistů, a my ostatní budeme opět jenom nevěřícně kroutit hlavou nad tak neuvěřitelnou kombinací drzosti a hlouposti,“ řekl pro ParlamentníListy.cz poslanec Foldyna.

Zcela odlišně to vidí poslanec Starostů a nezávislých a exšéf tohoto hnutí Petr Gazdík. „Prezident Miloš Zeman v posledních letech zavádí zcela neobvyklé zvyklosti – uzavřít se na Hradě a neukazovat se veřejnosti. Mimo Pražský hrad ho bohužel nedostanou ani výročí významných událostí našich dějin, které si pan prezident už pár let připomíná pouze s hrstkou svých blízkých. Je to něco zcela neobvyklého a nevybavuji si, že by v jiných evropských zemích hlava státu prokazovala takový nezájem o oslavy významných historických výročí,“ konstatoval Gazdík.

„Jeho rozhodnutí respektuji, nic na to neříkám. Je to jeho vůle,“ uvedl stručně poslanec ČSSD a hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek.

Jak záležitost vidí lidovecký poslanec a bývalý předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek? „Je to pro mě zklamání. Ale někdy je lépe mlčet,“ napsal redakci.

„Jak víte, že nevystoupí na veřejnosti? Prezident Zeman pouze řekl něco v tom smyslu o oslavách na Letné v Praze. V době mediální může být prezident v každé domácnosti po celý den, a to i on-line. Opět jen přiživování nenávisti ve společnosti do těch, co prohráli v přímé volbě prezidenta!” řekl nám místopředseda poslaneckého klubu KSČM Leo Luzar.

Za rozhodnutí Miloše Zemana se oslav výročí sametové revoluce nikterak neúčastnit se plně postavil senátor Jaroslav Doubrava. „Proč by se měl prezident vydat na veřejnosti všanc rotám zamindrákovaných blbečků a ultrapravicových xenofobů typu STAN, TOP 09, Milionu chvilek nebo Pirátům – mimozemšťanům s dočasným působením v Praze? V posledních letech se vzpomínka na 17. listopad 1989 stává arénou kreténů, kteří na prezidenta plivou. Ti ubožáci zapomínají, že v pohnuté dny roku 1989 byl Miloš Zeman mezi lidmi, kteří začali utvářet nejnovější vlnu československé a později české historie. Ale v posledních letech se jim nehodí Zeman do jejich politického krámu. Zřejmě zjistili, že již i on došel ke smutné pravdě, že není co slavit. Výsledkem je nepřetržitý tok urážek a osočování až dětinským způsobem – to je 50 % české politiky,“ má jasno senátor.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Radim Panenka