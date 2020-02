Vítězný únor! Jasná reakce občanů na selhání politiků. A 40 let „socialistické výstavby“? Určitě ne doba temna. Vojtěch Filip promluvil k výročí. A nejen on

reklama

Je opět ohrožena svoboda, o kterou náš národ před 72 lety na dlouhý čas přišel? Tzv. Vítězný únor, tedy den, kdy na příštích 40 let převzali v zemi moc komunisté a v průběhu své diktatury ji upevňovali politickými vraždami a vězněním nepohodlných, “slaví” své 72. výročí.

Je to datum, které bychom s ohledem na uplynuté roky měli ponechat historii? Anebo lze naopak spatřovat v dnešní době hrozby narušení demokracie? Takto se ParlamentníListy.cz zeptaly politiků ve Sněmovně.

“To bolševické myšlení bohužel v řadě lidí zůstává. A to vidím jako největší hrozbu demokracie a svobody. Stát se nemá míchat do života lidí více, než musí,” konstatuje europoslanec a místopředseda KDU-ČSL Tomáš Zdechovský.

Místopředseda Sněmovny a šéf SPD zde podle svých slov nevidí žádnou skutečnou demokracii. "I to málo, co tu z demokracie máme, jako jsou volby, se dnes nejrůznější sluníčkářští revolucionáři snaží zpochybňovat. Ale věřím, že tu skutečnou demokracii, tedy systém, ve kterém vládne občan a ne elity, vybojujeme. Ale odpor proti demokracii je velký - vidíme to například u zákona o referendu, který fakticky ve Sněmovně blokují všechny mainstreamové partaje včetně stran jako jsou Piráti, ANO nebo ČSSD, které přitom referendum přd volbami občanům slibovaly," řekl Okamura.

“Je to den, kdy začala naprostá devastace našeho národa. Někomu to dojde dříve, někomu později. Ale pravda to bude vždy. Nesmí se to opakovat. Svoboda i demokracie jsou vždy velmi křehké a snahy o jejich potlačení pod různými záminkami se objevují pravidelně. O to důležitější je, aby se všichni občané měli stále na pozoru. Až se někomu podaří stát i lidi zcela ovládnout, může být pozdě,” uvedla pro ParlamentníListy.cz exministryně obrany a poslankyně Karla Šlechtová.

Odpovědi se nevyhnuli ani představitelé KSČM. “Je třeba jednoznačně říci, že únor 1948 proběhl v souladu s ústavou z roku 1920 a šlo o jasnou reakci občanů ČSR na selhání politiků z první republiky, které vedlo k hrůzám protektorátu a druhé světové války,” má jasno předseda KSČM a první místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip.

“Určitě nelze hodnotit 40 let tzv. socialistické výstavby jako snad dobu temna. Je třeba vidět jak negativa a selhání byrokracie tehdejší státní moci, tak pozitiva rozvoje lidského potenciálu i samotné vybudování materiálně-technické základny státu. Myslím, že ohrožením demokracie jsou jen kroky, které vedou k omezení naší státní suverenity,” dodal Filip pro ParlamentníListy.cz.

“Demokracii je nutné chránit neustále. Příchod totality či totalitních praktik může být nenápadný, někdy se tak může dít paradoxně ve jménu nějakého vyššího dobra. Mimo jiné právě proto jsem se připojil k návrhu na omezení cenzurování na sociálních sítích, kde se už dnes pod záminkou boje proti nenávisti či šíření fake news mažou příspěvky, které nemají ten správný názor,” sděluje poslanec hnutí ANO Patrik Nacher.

Poslankyně Trikolóry Zuzana Majerová Zahradníková především uvádí, že komunistická diktatura byla skutečně krutá. “Ano, 25. 2. 1948 jsme ztratili svobodu. Ano, byly zavražděny stovky Čechů, statisíce lidí přišli o majetek, miliony o rovnou páteř. To všechno je pravda, to všechno si musíme připomínat - ale to všechno také víme. Na co zapomínáme, Na to nejdůležitější: novým zlem, které ohrožuje a bude ohrožovat naši zemi, není komunismus. Všichni víme, že "s komunisty se nemluví" a směšné tanečky kolem KSČM nás sice žerou, urážejí, ale nepotřebujeme je brát vážně. Naší hlavní chybou je, že neustále bojujeme staré bitvy. První republika se tak dlouho otáčela za císařem pánem, až ji rozdupala německá okovaná bota nacismu. Po roce 1945 jsme tak dlouho bojovali s poraženým nacismem, až jsme strčili hlavu do komunistické rudé oprátky. Dnes bojujeme s komunismem - a za zády máme nové zlo z jiného směru. Přesto však musíme všechna období totality, nesvobody a politického vraždění poctivě a stále znovu sledovat a studovat. Musíme se z nich naučit strukturu zla - taktiku, kterou přichází k moci,” uvádí.

“Co je tedy příznačné: 1. Nesvoboda se moci chopí ve svobodných volbách, zcela demokraticky. 2. Na jakékoli formě totality vždy někdo vydělá - a právě tito lidé ji budou bránit do posledního dechu. 3. Každé politické zlo lidem vždy slibuje lepší nový svět, práci pro všechny, blahobyt. 4. Každá diktatura uzavře lidi do vězení autocenzury, do držhubismus. 5. Každý diktátor si podmaní školy, školní osnovy a snaží se vychovat poslušného ovčánka. 6. Každý diktátor ovládne média, aby šířila jedinou - tu jeho - (ne)pravdu. 7. Každá totalita má užitečné pomahače v dobromyslných idealistech, kteří věří, že nějakou chybu lze odpustit, neb je to za dobrou věc. 8. Každý nesvobodný režim bojuje proti vlastnictví majetku a proti odpovědnosti. 9. Každá novodobá diktatura ničila církev a akademickou sféru. 10. Každý nástup zla jako první odhalili staří a moudří, kteří už to jednou zažili, a mladí studenti. Poslouchejme je! Nová nesvoboda nám hrozí neustále. Pokud budeme ignorovat symptomy jejího nástupu, budou si jednou naše vnoučata připomínat 72 let od nějakého našeho krutého Února či Května,” konstatuje Majerová Zahradníková.

Demokracie není podle poslance a exšéfa STAN nic stálého a jednou provždy vybojovaného. "Naopak vidím jako velmi poučné, jak rychle a jak snadno můžeme svobodu ztratit. A jak velkému množství lidí to v podstatě nevadilo. To je memento samozřejmě i pro dnešek," sdělil.

“Je to výročí změny, která byla umožněna geopolitickou situací. Pevně věřím, že se nebude opakovat. Je jen na nás, zda demokracii uchráníme,” řekl nám poslanec ČSSD a hejtman Vysočiny Jiří Běhounek.

Podle poslance KDU-ČSL Pavla Bělobrádka si každá generace musí svobodu a demokracii vybojovat. “Nikdy nekončí snahy svobodu potlačit a vládnout diktátorsky,” má jasno.

“Je to výročí, kdy se národ rozhodl zkusit jinou cestu společnosti, která by nebyla založená na penězích, jako je kapitalismus. Bohužel ji mimo celé řady úspěchů provázely i neomluvitelné chyby. Dnes se sluší připomenout, že není ohrožena demokracie jako taková, ale její základní premisa - tudíž že většina má právo rozhodnout. Místo ní si toto právo usurpují různé spolky, chvilky a herecké figurky,” řekla nám komunistická europoslankyně Kateřina Konečná.

