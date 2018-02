Výbušná slova vlivného muže z ČSSD, který nechce být jmenován: Vládu po Sobotkovi měl převzít Zaorálek. Jenže Chovanec to Sobotkovi prozradil. A trestní stíhání na Babiše? Ano, dá se objednat

Nejtěžší hádanku budou řešit sociální demokraté na svém sjezdu, který se uskuteční 18. února v Hradci Králové, protože na ní může záviset budoucnost jejich strany. Jít do vlády s hnutím ANO Andreje Babiše, nebo zůstat v opozici? „Pokud chce ČSSD přežít, měla by být ve vládě, ale musí přiznat, že byla obrovská chyba, když vyvolala půl roku před volbami vládní krizi. Je to lepší, než být jednou ze šesti nebo sedmi stran v opozici, kde jsou jiné výrazné strany – ODS, Piráti, STAN a TOP 09. Sociální demokracie v opozici nebude nikoho zajímat,“ je přesvědčen sociální demokrat blízký vedení strany, který si ale nepřeje být jmenován.

I když je tento člen ČSSD přesvědčen, že pokud chce strana přežít, měla by být ve vládě, zároveň připouští, že to bude velmi složité, pokud jí právě k této cestě dají delegáti v Hradci Králové zelenou. „Sociální demokraté musí říci, že odvolání Andreje Babiše z vlády byla chyba, že měli počkat do sněmovních voleb. Ale nemohou to říci lidé, kteří vládní krizi vyvolali, musí přijít noví, kteří nepostavili volební kampaň do sněmovny na tom, že nepůjdou do vlády s trestně stíhaným premiérem. Sociální demokrati, kteří se do toho namočili, tam prostě být nemohou,“ vysvětlil pro ParlamentníListy.cz.

Ale problém vidí i v tom, že většina lidí, která se na vládním rozkolu s hnutím ANO na konci minulého volebního období podílela, jsou dnes poslanci. „Když se podíváte na poslanecký klub, tak to vlastně nejde, protože tam jsou lidi, kteří to způsobili,“ upozorňuje na složitou situaci, ve které se strana podle něj vinou vedení ocitla.

Trestní stíhání je u nás možné objednat

Anketa Která strana nejlépe hájí prezidenta Zemana? ANO 5% ČSSD 3% SPD 80% SPO 2% KSČM 10% hlasovalo: 6175 lidí

Už v minulosti člen ČSSD, který chce zůstat v anonymitě, kritizoval, že sociální demokracie šla do voleb proti Andreji Babišovi. „V závěru minulého volebního období se Lubomír Zaorálek pomátl, což Babiš nemohl rozdýchat, protože měl zájem se Zaorálkem spolupracovat. Už bylo dohodnuto i s prezidentem, že vládu po Sobotkově demisi převezme Zaorálek, ale Milan Chovanec to žaloval Sobotkovi, takže Zaorálek málem vystoupil z letadla, které letělo s prezidentem a delegací do Číny. Detaily se měly domluvit právě v letadle, ale pak se zavřely všechny brány, vykopaly se příkopy s hnutím ANO, v sociální demokracii vládl triumvirát Sobotka, Chovanec, Zaorálek a sociální demokracie na to doplatila,“ uzavřel nedávnou epizodu, která vedla k volebnímu debaklu do té doby nejsilnější vládní strany. A překvapivě dodává, že všechno bylo na Babiše objednané. „To, co prezident Miloš Zeman potvrdil, že se v této zemi dá objednat trestní stíhání, je pravda. Dá se objednat,“ tvrdí tento člen sociální demokracie, který je obeznámen s vnitrostranickou politikou.

Neuškodí sociální demokracii, která se od trestně stíhaného Andreje Babiše distancovala, když pár měsíců po volbách naprosto změní názor? „Je možné, že se u části voličů zesměšní, že něco jiného slibovala, ale když dnes nepůjde do vlády, je to její konec,“ je přesvědčen sociální demokrat. Zdůvodnit to strana musí podle něj tím, že chce zabránit tomu, aby nedošlo k extrémistickému vychýlení české politiky, když se Andrej Babiš spojí i na vládní úrovni s komunisty a Okamurovou SPD. „Myslím, že je pro sociální demokracii dost žinantní, až tragikomické, že se sama vyhodila z vlády. Protože kdyby Sobotka a spol nechali Babiše ve vládě dodýchat až do voleb, mohli v ní být dneska zpátky,“ konstatoval.

Psali jsme: „Mu zlámu ty prsty!“ V ČSSD se drsně řeší volba vedení. A na jazycích jména jako Hašek, Zimola, Tvrdík Neměli bychom se vlísávat Zemanovi, vzkázal z rádia do ČSSD Lubomír Zaorálek Hamáček: Nečekám, že by měl mít výsledek prezidentských voleb dopad na situaci v ČSSD Milan Chovanec totálně zamíchal karty v ČSSD. Chce kandidovat na předsedu

Do vedení strany se hlásí rekordní počet zájemců

Anketa Věříte Milanu Chovancovi, že upřímně podporuje prezidenta Zemana? Ano, věřím mu to 4% Ne. Leze mu do zadku, protože se mu to teď hodí 96% hlasovalo: 7086 lidí

Ale delegáti sjezdu za pár týdnů nebudou jen řešit vztah strany k Andreji Babišovi a nově zvolenému prezidentovi Miloši Zemanovi, kterého na jednání pozval úřadující šéf sociálních demokratů Milan Chovanec, ale budou volit i nové vedení. A tentokrát chce jít do boje rekordní počet uchazečů. Na nejvyšší post předsedy strany kandiduje sedm lidí a na místopředsedy dokonce přes třicet. Podle člena sociální demokracie, který se účastnil několika nejvyšších stranických klání, není možné volbu i diskusi za jediný den stihnout, když se navíc zatím nerýsuje žádný koncensus. „Nemyslím, že se to dá zvládnout, jestli mají proběhnout všechny standardní programové náležitosti i volby předsedy, prvního místopředsedy a řadových místopředsedů. I když se někdo z pětatřiceti zájemců o post místopředsedy vzdá, bude těžké udělat dohodu, aby někdo z nich získal nadpoloviční většinu, když každý okres má svého kandidáta,“ je skeptický, že volby proběhnou rychle, aby se jednání delegátů zvládlo v jediném dnu a nemuselo pokračovat třeba během dalšího víkendu.

Největšími favority do čela strany jsou Hamáček a Chovanec

Ze sedmi uchazečů o post šéfa strany považuje sociální demokrat za největší favority místopředsedu Poslanecké sněmovny Jana Hamáčka a úřadujícího šéfa strany Milana Chovance. Ostatní – šéf jihočeské sociální demokracie Jiří Zimola, primátor Olomouce a poslanec Antonín Staněk, bývalý šéf vojenské tajné služby Miroslav Krejčík, zastupitel Poličky Jan Jukl a starostka České Lípy Romana Žatecká podle něj už takové naděje na zvolení nemají. „Krejčík je tah Chovance, aby ubral hlasy Hamáčkovi ve středních Čechách, Zimola je kandidátem skupiny, která se v minulosti vyhranila vůči Sobotkovi a je navázaná na Hrad, on umí spolupracovat i s Babišem, ale nejsem si jist, jestli platformisti budou mít významnější počet delegátů na své straně,“ vypočítává šance jednotlivých kandidátů. Určitým osvěžením by podle něj mohl být olomoucký primátor Staněk, který stojí mimo hlavní stranické struktury. „Dříve moravské kraje držely spolu, ale dnes je jižní Morava nevyzpytatelná. Haškovci tam mají převahu, i když ne stoprocentní, ale i Sobotka má v okrese Vyškov a možná v Blansku své příznivce, takže dá pár hlasů dohromady pro Hamáčka, i když sám Hamáček neměl nikdy vazby do regionů,“ soudí.

Psali jsme: Miloš Zeman zahýbal pozadím, soudí MF DNES. Jeho poslední kroky prý byly brilantní ČSSD potřebuje demokratizaci, odkmotrování a nové lidi, radí Paroubek Budete terčem médií. Ale dám vám všem jedinou radu... Máme zdravici Miloše Zemana z dnešní akce na záchranu ČSSD Ta válka se Zemanem, kterou začal Špidla, musí skončit! Zachraňme ČSSD. Z nitra strany povstali Zimola, Hašek, Foldyna a další. A byl to třesk. Chovanec byl vyzván...

Chovanec by neměl kandidovat, protože stranu přivedl do záhuby

I když Milan Chovanec patřil k účastníkům někdejší slavné lánské schůzky, podle sociálního demokrata jde do volby hlavně sám za sebe. „Ale udělal by nejlépe, kdyby už nikdy nevystupoval, nikde ho nebylo vidět, protože má lví podíl na porážce sociální demokracie. Jak si teď může bez skrupulí dovolit vystupovat na veřejnosti, dokonce se ucházet o post předsedy strany, když stranu přivedl do záhuby,“ nešetří kritikou na adresu Chovance, protože tvrdí, že zatlačil Bohuslava Sobotku do kouta a za jeho zády kul pikle. „Pokud se on dostane do čela strany, je to pravděpodobně konec sociální demokracie,“ shrnul. Pro všechny, kdo se dívali v průběhu prezidentské volby na televizi a viděli, jak se úřadující předseda strany lísá k Miloši Zemanovi, to prý bylo morální utrpení. „Jeho chování nemůže běžný člověk porozumět, na to musíte mít zvláštní prohnilou povahu, protože je to chování bezskrupulózní, nedůstojné, jeho jedinou filozofií je, aby zůstal u lizu. Ale už to překombinoval, už je profláklý,“ je přesvědčen sociální demokrat. „Myslí si, že je chytrý, ještě se postaví vedle prezidentova poradce Nejedlého, ten ho na Hradě drží. Ale Nejedlý a Chovanec nemají rádi Babiše. Babiš se možná přátelí se Zemanem, ale ne s Nejedlým a Mynářem, ti patří k jiné skupině,“ osvětluje pro ParlamentníListy.cz pozadí politických vazeb, které mohou, ale nemusí Chovancovi pomoci ke zvolení. Sociální demokrat přiznává, že mu vadilo, že na grémiu strany vystupoval Chovanec jinak než u prezidenta.

Hamáček je trochu máslíčko

Větší podporu napříč republikou má podle zdroje ze sociální demokracie Jan Hamáček, který má blíž k Sobotkovi. „I když je to úsměvné, protože se v posledních šesti, sedmi letech podílel na všem, co se v ČSSD dělo, byl v minulých obdobích dvakrát volebním manažerem, takže se nedá říci, že to je nějaká nová tvář,“ vysvětlil sociální demokrat. Jako jeho handicap vidí to, že není tak ostřílený a nemá potřebný tah na branku, nemá vládní zkušenost, protože dal přednost v minulém volebním období funkci předsedy sněmovny, což považuje v této situaci za chybu. Na rozdíl od Chovance je prý však měkký, trochu korouhvička, vždycky stál spíš v pozadí. „Chovanec je v sociální demokracii brán jako ranař, Hamáček jako takové máslíčko, prostě typický politik. Hamáček, Sobotka, Zaorálek nebyli z ulice, Chovanec je z ulice,“ říká. To, že Ha¨máček nevadí ani prezidentovi, ani premiéru Andreji Babišovi, může být při volbě předsedy jak jeho výhoda, tak nevýhoda.

Ať už sociální demokraté na svém sjedzu rozhodnou jakkoli, je nepochybné, že jejich rozhodnutí bude pro budoucnost strany, která utrpěla na podzim volební debakl, naprosto klíčové.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Libuše Frantová