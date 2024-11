Vystoupení Pavlova Koláře v ČT dopadlo velmi špatně. Všichni to viděli

Evropští politici buď slaví, anebo se vyrovnávají s vítězstvím Donalda Trumpa v amerických volbách. V České republice je v jedné věci situace specifická. Média těsně před volbami připomněla pár let stará slova současného prezidenta Petra Pavla, který se před svým zvolením rozpovídal o tom, co si o Trumpovi myslí.

„Neměl jsem chuť si s ním podat ruku a doufám, že už tu příležitost ani mít nebudu. Donald Trump na mě působil jako opravdu odpudivá lidská bytost a osobně doufám, že američtí voliči budou mít příště při výběru amerického prezidenta šťastnější ruku a neudělají stejnou chybu dvakrát a nesáhnou znovu po Donaldu Trumpovi,“ řekl doslova v podcastu Standa show před českými prezidentskými volbami Petr Pavel.

Když mu to nyní některá média připomněla, snažil se to Pavel zdůvodnit tím, že tehdy ještě nebyl politik. „Bylo to vyřčeno v době, kdy ani Donald Trump, ani já jsme nebyli prezidenty. Jako soukromá osoba jsem vyjádřil názor, který se opíral o moji osobní zkušenost z osobního setkání,“ řekl podle ČTK na své návštěvě Švýcarska.

Nejde však pouze o prezidenta. Se svým pohledem na Donalda Trumpa přišel těsně před volbami i Pavlův klíčový poradce a blízký přítel Petr Kolář. Ten nejenže odsouhlasil Pavlova slova o „odpudivé bytosti“ a ještě si přisadil s tím, že pod Trumpem ve Spojených státech hrozí fašistická vláda.

„Ohrožením demokracie je pro mě rozhodně Donald Trump. Je to nabubřelý sebekonzumující narcis, který má autoritářské sklony a může vést Ameriku k systému, který bude podobný jisté formě korporátní fašistické vlády. Toho se naprosto vážně obávám,“ sdělil před několika dny na obrazovce ČT24 Petr Kolář.

Co je tak těžkého pochopit na tom, co říká Petr Kolář o Donaldu Trumpovi?

Vždyť on je přece daleko větším ohrožením demokracie, než Kamala. Tady přece není o čem...

Do jaké míry mohou tyto výroky poškodit naše vztahy s USA a budoucí administrativou Donalda Trumpa? ParlamentníListy.cz se v anketě zeptaly politiků napříč spektrem.

„No nemyslím si, že by to našemu vztahu s USA nějak pomohlo. Na druhou stranu problém s různými negativními výroky na adresu Donalda Trumpa bude mít i spousta představitelů současné vládnoucí party v Evropské unii. Že se aktuálně takto otevřeně nepřátelsky vůči tehdy ještě kandidátovi na prezidenta vyjádřil blízký poradce Petr Kolář mi z jeho strany přijde překvapivě nediplomatické,“ sděluje pro PL šéf sněmovního ústavně-právního výboru a místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček.

Rozčarování nad výroky obou mužů dala najevo i europoslankyně a lídryně koalice STAČILO! Kateřina Konečná. „U vojáka zvyklého plnit příkazy mě moc nepřekvapuje, že není schopen domýšlet všechny konsekvence svého jednání. Ale pokud to zopakuje přítel po boku Kolář, který by se měl jakožto bývalý diplomat vyjadřovat poněkud opatrněji, tak je něco hodně špatně v okruhu tzv. elit. Zajímalo by mě jen, jestli i toto skandální prohlášení Petr Pavel svede na mladickou nerozvážnost!“ řekla redakci.

„Nepředpokládám, že tento výrok poškodí naše vzájemné vztahy, pochybuji, že ho Donald Trump zaznamenal, jakkoliv ho považuji za nešťastný a nevhodný, i z pozice kterou prezident Pavel zastával předtím v NATO,“ reagoval senátor a šéf hnutí Přísaha Robert Šlachta.

Stručně reagoval lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský. „Jak řekl Miloš Zeman, jenom blbec nemění názory. Prostě se lidi vyvíjejí,“ odpověděl.

„Myslím, že tato vyjádření byla velmi netaktní a netaktická. Předpokládám, že nová administrativa prezidenta Trumpa je bude vést v patrnosti, ale čistě jen jako vyjádření konkrétních jednotlivců a vztahů mezi našimi zeměmi se to doufám nedotkne,“ napsal redakci PL senátor Zdeněk Hraba.

Podle senátorky Jany Zwyrtek Hamplové si Česko buduje nepřátele ve všech koutech světa. „Co myslíte – kdybych řekla, že Petr Pavel je odpudivá bytost, poškodí to moje vztahy s ním? Naštěstí tak nemluvím, a tak mi taková situace nehrozí. My se teď můžeme jen modlit za to, aby ten současný český prezident byl pod hranicí rozlišitelnosti toho amerického. Myšleno pochopitelně s nadsázkou. Samozřejmě je to naši zemi velmi poškozující, a vůbec nechápu, jak něco takového mohl vyslovit člověk uvažující o kandidatuře na českého prezidenta. Pana poradce snad není ani nutno komentovat, to je doslova tragické. Česká republika si zkrátka systematicky buduje nepřátelství jak v Moskvě, tak ve Washingtonu. Lepší už to nemůže být. Snad Peking schází, ten jsme ještě nepozuráželi,“ sdělila.

„Prezident republiky papouškuje muže po boku Petra Koláře a nyní couvá, a tvrdí, že to jeho vyjádření pronesl ještě před tím, než se stal prezidentem. Poškozuje to samozřejmě naše diplomatické vztahy s USA, se kterými musíme jednat. Je ale potřeba poblahopřát republikánovi Donaldu Trumpovi ke zvolení 47. prezidentem Spojených států amerických. Jeho drtivé a nezpochybnitelné vítězství v demokratických volbách je výsledkem odhodlání a pevné víry v budoucnost Ameriky. Jedním z klíčových momentů jeho kampaně byl příslib změny v názorech, přinést mír a rychle ukončit konflikt na Ukrajině. Tento závazek dává naději nejen Američanům, ale i lidem po celém světě, kteří touží po stabilitě a míru. Věřím, že jeho vedení a diplomatické schopnosti přispějí k dosažení tohoto ušlechtilého cíle. Kamala Harrisová bez politické historie by v případě zvolení byla pokračováním krvavé politiky Joe Bidena,“ odpověděl poslanec SPD Radovan Vích.

Předsedkyni Sociální demokracie Janě Maláčové se takové kádrování nelíbí. „Pány Petry Pavla a Koláře řešit nehodlám. My jsme nekádrovali a kádrovat nebudeme. Sociální demokracie se pod mým vedením soustředí na nápravu ekonomiky a zvyšování životní úrovně pracujících, které zpustošila vláda Petra Fialy,“ řekla Maláčová.

„Nástup nového prezidenta bude ještě pár měsíců trvat, věřím, že z České strany je velký zájem mít dobré vztahy s celou Amerikou bez ohledu na osobu jejich prezidenta a jeho historicky špatné chování,“ míní šéf poslanců Pirátů Jakub Michálek.

Podle předsedy strany PRO Jindřicha Rajchla se prezident Pavel chová jako dítě. „Tyto výroky jsou ukázkovou ilustrací naivity naší současné politické reprezentace. Vymezit se takto ostře krátce před volbami proti jednomu z kandidátů je naprosto dětinské a hloupé. Každému soudnému člověku musí být v tuto chvíli jasné, že tím dojde k zásadnímu poškození České republiky, neboť vztahy s USA značně ochladnou. Namísto toho, abychom využili vazeb Donalda Trumpa na naši zemi, když jeho tři děti jsou z poloviny české národnosti, lze díky dětinskosti Petra Pavla a Petra Koláře očekávat, že ze všech zemí střední Evropy budeme mít v USA s přehledem nejhorší pozici. Zatímco Orbán s Ficem budou nyní za dobře s USA, Ruskem i Čínou, tak Česká republika bude u všech těchto světových velmocí fakticky odepsaná. Vysoká politika je jako šachy. A Petr Pavel s Petrem Kolářem, stejně jako Fiala s Lipavským, nám ukázali, že neumějí hrát ani dámu,“ uvedl.

„Se současnými představiteli ČR se bohužel s respektem nebaví ani EU, natož USA. Přestože aplikují ‚vlezdobruselismus‘, dostali jsme podřadné portfolio v Evropské komisi. Toto vyjádření našeho prezidenta je tak sice velmi nešťastné, ale nemyslím si, že bude hrát příliš velkou roli,“ řekl šéf Svobodných Libor Vondráček.

