Zdechovský a protesty: „Ne, to organizuje pátá kolona.“ Ale ostatní řekli něco jiného...

Vláda i EU decimují české zemědělce, kterým došla trpělivost a chystají se na masivní protest do Prahy. Sami organizátoři radí lidem, aby vůbec v pondělí nejezdili autem do Prahy, pokud nemusejí. Jak to vidí čeští politici? Až na výjimky zazněla slova podpory a kritika vůči Bruselu i ministru zemědělství Výbornému. Padlo však i spojení s Kremlem.

Českou metropoli v pondělí ovládne jeden z největších protestů českých zemědělců za poslední léta. Alespoň to avizují organizátoři akce. Na Prahu by mělo vyjet kolem tisícovky traktorů. Podle svých slov už nemají jinou možnost než na těžkou situaci v oboru upozornit blokádou, protože ministr Marek Výborný (KDU-ČSL) a resort zemědělství se s nimi prý nebaví.

„Již delší dobu upozorňujeme ministra zemědělství i celou vládu, že provádí politiku směřující k likvidaci českého průmyslu i zemědělství. Nejsme vyslyšeni a naše argumenty jsou odmítány. Nemáme jinou možnost, jak upozornit na tristní situaci, než pomocí občanského protestu a blokád. Proto dne 19. 2. 2024 vyjedeme v kolonách na Prahu,“ píše se na webu My zemědělci, za nímž stojí organizátoři.

ParlamentníListy.cz se na postoj k pondělnímu protestu a blokádě zeptaly českých politiků napříč stranami.

„Takovéto protesty jsou pro všechny vždy až poslední cestou, jak upozornit na problémy. Vnímám to jako další potvrzení nekompetence ministra zemědělství. Potvrzuje se, že na řízení ministerstva nestačí politické krytí, ale je třeba pochopit i celé prostředí, vztahy a požadavky všech aktérů. Všemu se dá předejít, pokud se jedná. Ale k tomu je třeba odbornost. Ta chybí,“ varuje místopředseda Sněmovny a šéf stínové vlády hnutí ANO Karel Havlíček.

Bývalý ministr zemědělství a poslanec ODS Petr Bendl míní, že účelem protestu je něco jiného než zájmy zemědělců. „V první řadě platí, že protestující zemědělci ve Francii, Německu, Belgii a podobně rozhodně neprotestují proto, aby tím pomohli našim zemědělcům. Platí také, že na negativní dopady ‚Green Dealu‘, vysokou míru byrokracie a nutnost umožnit vývoz obilí z UA bez toho, aniž by zůstávalo v EU, ČR upozorňuje dlouhodobě na různých úrovních. V tomto aktivitám rozumím. Tady vůle vlády ČR k řešení prokazatelně existuje. Ale rozhodně se tyto problémy nevyřeší blokováním silnic v ČR. Organizátorům jde podle mého přesvědčení o destabilizaci celkové situace v ČR. Jde jim o zneužití nespokojených zemědělců ke zcela jiným cílům. Jsem přesvědčený, že za touto akcí je primárně nespokojenost s postojem ČR k ruské agresi na Ukrajině. Řada zemědělců tento fakt ale netuší,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz Bendl.

Jak upozornila poslankyně hnutí ANO a stínová ministryně zemědělství Margita Balaštíková, čeští zemědělci čelí diskriminaci. „Zemědělství dlouhodobě bojuje s nespravedlivou společnou zemědělskou politikou, která je tím pádem diskriminační k některým zemím včetně ČR. Pokud jim Ministerstvo zemědělství ještě stěžuje situaci stejně jako hejtmanům a starostům Ministerstvo vnitra a Ministerstvo financí, zřejmě nevidí jinou možnost nežli demonstraci. Nevím, zda s nimi někdo jedná či nikoli, ale proti této vládě demonstruje školství, zdravotnictví a nyní zemědělství. Zřejmě je něco špatně,“ uvedla.

„Přál bych si, aby evropská dotační politika přestala nahrávat velkým dotačním oligarchům a jejich lobbistům a místo toho podporovala drobné zemědělce. Zemědělská politika spolyká třetinu evropského rozpočtu a výsledek je žalostný. Než ty peníze posílat takovým kartelům, které nám pak zdražují potraviny, využijme je k něčemu užitečnému, třeba na vědu a výzkum,“ konstatoval pirátský europoslanec Mikuláš Peksa.

Protesty ústy svého předsedy Tomia Okamury podporuje hnutí SPD. „Podporujeme protesty zemědělců. Fialova vláda a EU likvidují české zemědělství. Hnutí SPD považuje požadavky českých zemědělců a potravinářů a také Asociace samostatných odborů, které připravují na 19. února akci občanského protestu, za zcela oprávněné. Zemědělci masově protestují v celé Evropské unii. Hlavními důvody jsou uplatňování nesmyslného projektu Evropské unie Green Deal, rostoucí dovoz zemědělských komodit z mimounijních oblastí a schvalování dalších smluv umožňujících tyto dovozy, dále také schválené snížení ‚evropských dotací‘ na zemědělství ve prospěch podpory imigrace, podpory zbrojení a podpory režimu na Ukrajině. Kromě toho nadnárodní maloobchodní řetězce odmítají platit vyšší výkupní ceny odpovídající nákladům zemědělců, a naopak udržují, nebo dokonce zvyšují své naprosto nepřiměřené obchodní přirážky, a tím zvyšují ceny potravin pro občany. Dva roky je Fialova vláda vůči našim zemědělcům hluchá a nejednala s nimi. Dlouhodobě upozorňujeme na to, že vláda a ministři zemědělství za KDU-ČSL nebrání zájmy a práva našich zemědělců a potravinářů, a že naopak vládní pětikoalice tyto klíčové sektory našeho národního hospodářství těžce poškozuje a postupně likviduje. Naše zemědělství a potravinářství poškozuje byrokracie, dramaticky vysoké ceny energií, hnojiv, nájmů, pojištění, vody, osiv, práce atd., ale i vládou tolerované dovozy nekvalitních zemědělských komodit a produktů z Ukrajiny, kde nejsou dodržovány přísné normy EU. Zemědělství je strategickým odvětvím, které si zaslouží speciální podporu a ochranu ze strany státu. Hnutí SPD dlouhodobě naše zemědělce a potravináře hájí a prosazuje jejich ochranu například ve formě legislativních návrhů na obranu a podporu naší potravinové bezpečnosti a soběstačnosti. Tyto návrhy však vládnoucí pětikoalice odmítá,“ konstatuje Okamura.

Lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský zemědělský protest rozhodně nepodporuje. „Ne, protože to organizuje pátá kolona Ruska,“ vzkázal redakci.

„Zemědělci mají mou plnou podporu a dorazím je podpořit i osobně přímo do Prahy. Myslím, že je potřeba této vládě – nejen – v zemědělské politice říct stačilo!“ Uvádí šéfka KSČM a europoslankyně Kateřina Konečná.

Poslanec SPD Radovan Vích považuje požadavky zemědělců za zcela oprávněné. „Hlavními důvody jsou uplatňování nesmyslného projektu Evropské unie Green Deal, rostoucí dovoz zemědělských komodit z mimounijních oblastí a schvalování dalších smluv umožňujících tyto dovozy, dále také schválené snížení ‚evropských dotací‘ na zemědělství ve prospěch podpory imigrace, podpory zbrojení a podpory režimu na Ukrajině. Kromě toho nadnárodní maloobchodní řetězce odmítají platit vyšší výkupní ceny odpovídající nákladům zemědělců, a naopak udržují, nebo dokonce zvyšují své naprosto nepřiměřené obchodní přirážky, a tím zvyšují ceny potravin pro občany. Dva roky je Fialova vláda vůči našim zemědělcům hluchá a nejednala s nimi. Naše zemědělství a potravinářství potom dále poškozuje byrokracie, dramaticky vysoké ceny energií, hnojiv, nájmů, pojištění, vody, osiv, práce atd., ale i vládou tolerované dovozy nekvalitních zemědělských komodit a produktů z Ukrajiny, kde nejsou dodržovány přísné normy EU. Doufám, že protesty zemědělců států V4, ke kterým se přidala Litva a Lotyšsko, přinutí byrokraty EU odtržené od reality konečně konat. Volby do EP potom dají za čtyři měsíce definitivní červenou kartu stávajícímu vedení EU a jejich domácím nohsledům,“ popisuje Vích.

„Protesty zemědělců plně podporuji, jejich požadavky mají hlavu a patu, zkrátka je to zdravý selský rozum, který vyjede do ulic, a pokud čtu různé ty komentáře, které se snaží zemědělce hlavně rozdělit, musím se až usmívat, jak jsou metody stále stejné – vrážet klíny do stále více viditelné jednoty národa napříč všemi skupinami. Kdo nemá argumenty, uráží, a vůbec bych se nedivila, kdyby ty lidi někdo platil. Ti nahoře se hlasu ulice vždy bojí – zvláště když vědí, že ta ulice, tentokrát zemědělci, mají pravdu. Tedy mé sympatie mají a přeji si, ať se jim protestní akce povede. Každý má právo vyjádřit svůj názor, a kdo ho za to odsuzuje a uráží, říká především mnoho o sobě. S řadou organizátorů se znám – a jsou to lidé, kterým jde nejen o zemědělství, ale o budoucnost naší země,“ sdělila senátorka Jana Zwyrtek Hamplová.

Česká vláda se podle šéfa SOCDEM Michala Šmardy tváří, že podporuje drobné zemědělce a bojuje proti největším agrobaronům a nadnárodním gigantům. „To by bylo správné. Ve skutečnosti však dotační politika dnešní vlády ohrožuje existenci středně velkých podniků, které jsou zcela nezbytné pro udržení konkurenceschopnosti například v produkci masa a mléka. Pokud tyto podniky budou znevýhodněny, zase na tom vydělají jen ti nejsilnější oligarchové a spekulanti. A důsledkem budou dražší a horší potraviny. A to je nepřijatelné,“ míní.

„Samozřejmě jsem na straně zemědělců. Dotační politika v EU znevýhodňuje nové členské země a je potřeba to změnit po dalších evropských volbách,“ řekl redakci ParlamentníchListů.cz šéf Přísahy Robert Šlachta.

První místopředseda Trikolory Petr Štěpánek má jasno. „Šílená zemědělská politika je doslova výkladní skříní neschopnosti Evropské unie. Přičtěme k tomu sebevražedný a nejen pro zemědělce zničující Green Deal a je vymalováno. Je jen a jen dobře, že nejen našim zemědělcům došla trpělivost. Trikolora protesty zemědělců bezvýhradně podporuje. Hrrr na ně!“ vzkázal Štěpánek.

„Podle mediálních výstupů se zdá, že hlavním nepřítelem protestujících je Green Deal. V boji s tím mají ve Svobodných oporu, neboť Green Deal je plíživá sebevražda Unie ve všech oblastech. Nejen v zemědělství. Proti zelené ideologii bojujeme už roky a i my říkáme STOP Green Dealu, STOP emisním povolenkám a POZE, STOP posilování evropských kompetencí na úkor národních, STOP zbytečným regulacím, STOP škodlivým a nekompetentním nápadům vlády,“ sděluje šéf Svobodných Libor Vondráček.

