„Blbá situace. Čekali, že vyhraje Babiš.“ Fiala hodný na Zemana. Musí

„Moc jim spadla do klína a oni řeší, co si s tím počnou.“ I takové výklady se nesou sněmovními kuloáry v reakci na povolební situaci. Dnes již bývalá opozice prý počítala s něčím úplně jiným. A do toho přicházejí minimálně nešikovná vyjádření adepta na post ministra zdravotnictví Válka a debaty v kuloárech budí i velmi korektní vystupování Petra Fialy vůči Miloši Zemanovi. Prý k tomu má důvody a nikam nespěchá. Jak to dopadne? Ptali jsme se, jak vše může dopadnout.

Jak to vypadá s novou vládou? Petr Fiala coby budoucí premiér získal formální pověření od prezidenta k sestavení kabinetu. Nyní probíhá ustavující schůze Sněmovny a dřív než po jejím skončení současná vláda Andreje Babiše demisi nepodá. Pokud nenastanou problémy, například se jmény některých ministrů, lze očekávat jmenování nové vlády nejdříve před Vánoci.

Problémy se ale vyskytnout mohou. Nejdříve uveďme, že již několikrát slyšely ParlamentníListy.cz v kuloárech informace o tom, že počátky povolebních vyjednávání byly do značné míry poznamenány šokem.

Důvod? Nechme promluvit jeden z našich zdrojů z Poslanecké sněmovny. „Oni (koalice SPOLU a PirSTAN, pozn. red.) čekali, že volby vyhraje Babiš a bude se do jara plácat s prvním pokusem, a tím se jim otevřou další příležitosti ho ostřelovat ve smyslu, že blokuje zemi a znemožňuje nastolení stabilní vlády se silnou většinou, a vše by směřovalo k předčasným volbám. Tenhle scénář se nesl Sněmovnou několik měsíců před volbami v řadách té dnešní či budoucí pětikoalice. Teď místo slibovaného pozitivního náboje panuje ve Sněmovně nervozita, předvádění ega a arogance těch, co slibovali zlepšení politické kultury. To není nejlepší nástup vzhledem k tomu, že mraky lidí ty dvě koalice nevolily z lásky k nim, ale jako protest vůči Babišovi. Mohou jim to dát sežrat,“ zaznělo od našeho důvěryhodného zdroje ze sněmovních kuloárů.

Nutno říci, že naše redakce teorii o tom, že někdejší opozice počítala s těsnou výhrou Babiše a předčasnými volbami, slyšela mnohokrát již před létem.

Pětikoalice pochopitelně vůli vládnout zemi má. Překvapení nebo místy šok a zděšení se mělo týkat jednak toho, že prohru hnutí ANO nikdo nečekal a za další že aktuální situace je pro změnu vlády snad nejhorší možná. Krachy na trhu s energiemi, všeobecný růst cen, nedostatek některých důležitých komodit a očekávaný další růst inflace v kombinaci s návratem covidu jsou prý některými politiky z koalice SPOLU vnímány jako ‚smrtící koktejl“.

Právě notně se zhoršující pandemie onemocnění covid-19, kdy počty pozitivně testovaných rostou denně o víc než 10 tisíc a pomalu se opět plní nemocnice, souvisí s dalším významným tématem, které ještě může budoucí vládě nadělat pořádné vrásky.

Jediným veřejně prezentovaným adeptem na post ministra zdravotnictví je (nebo byl) poslanec TOP 09 a lékař Vlastimil Válek. Problém je, že se kandidát na pomyslného šéfa boje s covidem začal k dané problematice razantně vyjadřovat a v rozhovorech s ním padala vyjádření typu „obětování Vánoc“, „čísla smrdí zavřením všeho“ nebo „další lockdown“. Přitom to byla právě koalice SPOLU, která v předvolební kampani hlásala, že už nepřipustí žádný další lockdown.

Proto prý začaly padat úvahy, že Válek nakonec ministrem zdravotnictví nebude, aby nová vláda neschytávala tvrdé rány od veřejnosti hned od svého nástupu. O možnosti, že budoucí pětikoalice hledá jiného kandidáta na post nástupce Adama Vojtěcha, informoval i server Seznam Zprávy. Uvedly též, že o toto křeslo prakticky nikdo nejevil zájem. A není se co divit. Během covidové krize je resort zdravotnictví vnímán jako pomyslná „jatka na ministry“.

„Je to skoro neuvěřitelné, ale Válek se odstřelil dřív, než začal. Je to tragikomedie. Strany z koalice SPOLU nenechaly nit suchou ani na jednom Babišovu ministru zdravotnictví a najednou se v médiích zjevil Válek a řízl do toho. On se odrovnal ještě před nástupem do čela resortu. To je horší než případ Prymula, Blatný a Arenberger dohromady. Pro novou vládu, co slíbila že žádný další lockdown nebude a pravicový kabinet bude ‚změnou, které mohou voliči věřit‘, by šlo o fatální selhání v samém začátku mandátu, a to si nikdo z nich nepřeje. Dost na tom, že jsou zoufalí z vývoje covidu jako takového a netuší, co s tím budou dělat, když před volbami nonstop pálili do Babiše, jak je neschopný, jeho vláda to neumí, oni mají ta správná řešení, pouze je Babiš nechce přijmout atd. Blbá situace, co? Podle toho, o čem se mluví, šlo o to, že těch pět dříve opozičních stran moc nevěřilo tomu, že budou skutečně vládu skládat takhle jednoduše. A najednou jim moc spadla do klína a řada z nich neví, co s ní,“ popisuje redakci ParlamentníchListů.cz důvěryhodný zdroj obeznámený s povolebním vyjednáváním.

„Fialovi a spol. hraje do karet, že prezident je v nemocnici a není kam spěchat, i proto jsou na Zemana někteří z nich tak hodní a netlačí na něj. Mají čas hledat lepšího adepta místo Válka. Pak jsou tam další věci jako Lipavský. Pokaždé, když otevře pusu, je to průser. Tohle do diplomacie nejenže nepatří, je to v přímém rozporu s její podstatou. Hodně významných lidí, ať z byznysu nebo i diplomacie, bere tuhle nominaci jako špatný vtip. To ale nejspíš víte. Dodal bych, že zároveň část diplomacie se už nemůže dočkat, až jim do Černína přivedou právě Lipavského, protože se tam dosud drží mraky lidí, co si přejí ministra, který ničemu nerozumí, nemá zkušenosti a budou si ho moct vodit jako loutku a prosazovat díky jeho slabosti vlastní zájmy. Ten resort je historicky dost složitý a mísí se tam spoustu protichůdných zájmů a lidí s naprosto odlišným světonázorem. Je to takový pytel blech, kolem toho bude ještě živo,“ dodal zmíněný zdroj.

