„Divil jsem se, že nám dali zahraničí. Už se nedivím.“ Piráti o tom, jak s nimi vy*ebali

Jak si vede Pirátská strana osm měsíců od vstupu do vlády s dalšími čtyřmi stranami? Platí stále v kuloárech tolik diskutovaný plán odejít po komunálních volbách do opozice? Měli jsme možnost mluvit s několika dlouholetými Piráty o tom, kam se vyvíjí nálady ve straně. “Nejsme vidět, takže neexistujeme”. “Vyje*ali s námi”. Nejen takto ostré názory jsme vyslechli.

V době formování vlády Petra Fialy po loňských podzimních volbách se čekalo na výsledky pirátského vnitrostranického referenda. Panovalo napětí, zda členové záměr svého vedení posvětí a bude možné jít za prezidentem s plánem vzniku vládní pětikoalice. Referendum tehdy dopadlo jednoznačně pro vládní účast, nicméně už tenkrát byli odpůrci angažmá ve vládě hlasití a nebylo jich málo. Anketa Je finální podoba Síkelova úsporného tarifu dostatečná? Je dostatečná 1% Není dostatečná 99% hlasovalo: 3132 lidí

Kritici z řad členů Pirátské strany varovali před tím, že budou ostatními stranami zadupáni do země, nebudou vidět, jejich hlas nebude ve vládě nic znamenat a mnoho dalšího. Měli pravdu? Nebo přeháněli? Zeptali jsme se několika letitých Pirátů.

“Většina strany loni řekla jasné ano vstupu do vlády, takže není co řešit. Jestli se obavy z tohoto postupu naplnily? To snad vidíte. Ví někdo o práci našich ministrů? Co dělá Ivan Bartoš na MMR? Lipavský na zahraničí? Zná vůbec někdo jméno Michal Šalomoun? Pochybuji. Témat je bohatě, ale nedokážeme je využít, ministři se nezvládají profilovat ve svých resortech. Ivan sází na sítě fotky z fesťáků nebo frontě do letadla, jako by někoho zajímalo, že na služební cestu letí linkou místo speciálu. Během zrodu vlády hodně z nás věřilo, že post zahraničních věci pro Honzu Lipavského je super, že to je jeden z nejsilnějších resortů. To je, jenže ministr je tam jeden z nejslabších. Kdy naposled řekl něco, co stálo za to a lidi o tom diskutovali? Nikde nic, ticho po pěšině. Lipavský jako by neexistoval, po jeho zádech se tam derou nahoru jiní a dělají si na tom jména. Katastrofa,” sděluje nám dlouholetý člen Pirátské strany z východu republiky.

Podle něho se Piráti pro své voliče stali naprosto neviditelnými a v takové situaci je jedno, zda jejich ministři odvádějí dobrou práci či nikoli. “No ano, neměli bychom to tak brát, ale pokud svou činnost neumíte prodat veřejnosti, pak neexistujete. Být v opozici, byli bychom skvěle vidět. Měli bychom výsadu jediné liberální demokratické strany ve sněmovně, která je v opozičních řadách. Mám rád Ivana Bartoše, udělal pro Piráty rance a rance dobré práce, ale kdo to vidí krom části členů? Nejsme v médiích, takže nejsme a to pro nás může znamenat jedinou věc, volební debakl,” dodává pirátský člen.

Další názor, který jsme vyslechli, je neméně zajímavý. Důvodem je i fakt, že jde o seniorního Piráta, který stranu zakládal a na počátku pomáhal formulovat i některé programové body. “Loňského referenda jsem se aktivně neúčastnil, protože jsem si nedovedl vyhodnotit, co pro nás bude lepší. Přál jsem klukům, aby se po letech dřiny Piráti dostali do vlády, mohli realizovat program a dokázat lidem, že jsme nejlepší strana pro moderní dobu, že máme plné řady mladých a enormně pracovitých politiků. Bohužel jsem se ale děsně bál STANu a té “super” předvolební koalice. Výsledek všichni známe. Vyje*ali s námi, z 22 jsme skončili se čtyřmi poslanci a kdybychom odešli teď z vlády, ostatním to bude jedno, protože i bez nás by měli 104 hlasů,” popisuje nám.

“Dost jsem se divil, že partaje jako ODS, lidovci nebo Topka souhlasili a nechali nám zahraniční politiku. Teď se už nedivím. Z jedné strany je možná Lipavský občas vidět, ale jeho oblast fakticky uzmul pod sebe premiér. Ministr pak působí jako druhořadý úředník, poslední náměstek a ne šéf resortu. Bohužel na to prostě nemá. Měli jsme nominovat klidně i nečlena, uznávanou personu, která má autoritu a zkušenosti. Jako Zelení před lety poslali Schwarzenberga a bylo jim jedno, že není zasloužilým členem strany. Tohle jsme prokaučovali. Klidně můžeme po komunálkách prásknout ve vládě dveřmi, ale nevím nevím, jestli to k něčemu bude. Celé roky platili Piráti za jednu z nejvýraznějších stran, teď vidíte v médiích pomalu častěji Šlachtu nebo tu zrzavou paní z Trikolory,” konstatuje zakládající člen Pirátů.

