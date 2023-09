„Jde mu o krk. Ví to!“ Fialovo „z nejhoršího jsme venku“. Špatné. I v koalici se mračí

reklama

V jakém stavu je naše země? Předseda vlády má jasno. To nejhorší je podle Petra Fialy za námi a míříme do lepší doby. Má však podle svých slov pochopení pro negativní nálady, které v obyvatelstvu jistě jsou.

Anketa Má Česko pořídit letouny F-35? Ano 2% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 15112 lidí

„Existuje určitá únava, frustrace ve společnosti, to prostě tak je, a to se projevuje i třeba v tom, jak lidé hodnotí vládní strany. Já se tomu opravdu nedivím, ani jako politik, ani jako politolog, ani jako občan, protože máme za sebou řadu krizí, které jsme museli zvládat jako všichni, jako společnost. Inflace, zdražování, strach o to, jestli lidé budou mít vůbec teplo v zimě. A když k tomu ještě připočtu období covidu, tak jsou to tři roky, které jsou velmi náročné pro celou společnost, takže já tomu, té určité nespokojenosti rozumím,“ sdělil premiér serveru iDnes.cz

Nicméně v současnosti už to prý není tak špatné. „Jsem přesvědčen, že děláme všechno pro to a že jsme udělali všechno pro to, abychom krize zvládli a že teď už to nejhorší máme za sebou a přicházíme do pozitivnějšího období. A to se projeví i v důvěře, kterou lidé vládě projevují,“ myslí si Petr Fiala.

ParlamentníListy.cz se zeptaly českých politiků napříč celým spektrem, co o těchto premiérových slovech míní. Případně, zda také souhlasí s tím, že jsme už z nejhoršího venku.

„Protože jsme si opakovaně mohli ověřit, že pan Fiala nikdy nelže, tak to musí být pravda. A kdyby o tom snad někdo chtěl pochybovat, tak si na něj došlápne KRIT, nebo jiné Rakušanovy a Fialovy orgány,“ vzkazuje poslanec SPD Jaroslav Foldyna.

„Teď už je to jen o jediném. Aby toho vláda zkazila už co možná nejméně. Obrat je vyloučen, hraje se jen o co možná nejmenší škody. Zatím každý měsíc fungování tohoto kabinetu znamená přibližně dva měsíce náprav. Takže příští vláda už má v podstatě celé období jen na napravování hospodářských škod,“ staví se zásadně proti optimismu Fialy místopředseda Poslanecké sněmovny Karel Havlíček (ANO).

Rezervovaně se k premiérovu názoru staví poslanec Evropského parlamentu Tomáš Zdechovský z KDU-ČSL. „Politik by měl být optimista, ale fakt bych nerad zvyšoval očekávání, která nenastanou,“ řekl naší redakci.

„Důvěra ve vládu se odvíjí od jejích akcí. Pevně doufám, že premiér odvolá ministra Blažka, který poškozuje právní stát, ukončí předlužování vyvolané ministrem Stanjurou i chaotické zásahy do sociální politiky způsobené ministrem Jurečkou. Pak by se důvěra ve vládu mohla obnovit,“ sděluje europoslanec za Piráty Mikuláš Peksa.

Anketa Dovládne Fialova vláda do voleb 2025? Bez ohledu na vaše přání Dovládne 10% Nedovládne 87% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 22680 lidí Jany Zwyrtek Hamplové je předseda vlády mimo, a to nejhorší máme ještě před sebou. „Pan Fiala tento týden vypouští samé takové sebechvalné výroky, protože cítí, že lidé už jedou na rezervy rezerv, a že mu jde o krk. Samozřejmě je to další lež, protože kroky vlády jsou jeden horší než druhý, a to nejhorší nás proto čeká. A on to ví. Vláda si přece nemůže myslet, že něco řeší, když své průšvihy přehazuje na jiné ve stylu hašení požáru. Všechny ty miliardy na východ a na nová ministerstva a na předražené nákupy Černochové se prostě hodily na nás občany formou zvýšení poplatků a daní, na obce a města, kterým vláda chce sebrat peníze na důstojné fungování, a zahojí se dokonce i na důchodcích,“ říká senátorka.

„Ekonomice prostě premiér nerozumí, a udělal by nejlépe, kdyby se vrátil na akademickou půdu psát o barmských ženách… Pokud je přesvědčen, že teď už bude jen lépe, nevím, z čeho tak usuzuje, když je obklopen stejnými amatéry. Respektive, vím. Odpověď zní: Václavské náměstí v sobotu. On musí už jen lhát, nic jiného mu nezbývá. Je dost chytrý na to, aby věděl, že de facto už skončil. Jde jen o to, kdy to bude fakticky, a jakou spoušť za sebou zanechá. To je celé,“ dodala senátorka Zwyrtek Hamplová.

S premiérem rozhodně nesouhlasí ani poslanec SPD Radovan Vích. „Současná vláda je to nejhorší, co nás mohlo v novodobé historii potkat. Těší se nevídaně nízké dvouprocentní podpoře občanů, zadlužuje trvale a hlouběji naši zemi a odírá naše firmy a občany. Tempo zadlužování a míry inflace dopadá na další generace, ale jim to je jedno. Čím méně volebních preferencí, tím více ‚Spolu‘. A to nejhorší nás teprve čeká v podobě konsolidačního balíčku, nákupu předražených amerických stíhaček F-35, dalšího rozpočtu, Green Dealu EU, nelegální migrace a plošné podpory Ukrajinců u nás. Jsem přesvědčen, že pětikoalici již nemůže volit vůbec nikdo a přežívají díky podpoře veřejnoprávních provládních médií. Je potřeba opět vyvolat ve Sněmovně hlasování o nedůvěře vládě,“ reagoval pro ParlamentníListy.cz poslanec Vích.

