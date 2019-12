„Pane Babiši, vzkažte něco hezkého Mikuláši Minářovi...“ A toto se stalo. Vánoce, nevánoce

Demonstranti, kteří plní česká náměstí ve snaze zbavit se Andreje Babiše z čela vlády, podle slov premiéra protestují na základě lží a vymyšlených věcí, jsou prý zfanatizovaní.

Přesto jsme se premiéra Babiše zeptali, zda by v čase Vánoc neměl pro Mikuláše Mináře laskavá a smířlivá slova.

„Prosím?! Ne, proč. Nemám mu co vzkázat. My jsme se před časem potkali na Národní. Dal mi něco do ruky a řekl jsem mu: Fajn, zvu vás, přijďte a popovídáme si. On si nechtěl povídat, ale chtěl, aby u té schůzky byla Česká televize, aby z toho byla show a asi už tehdy měl svůj plán. Nechtěl si povídat, chtěl toho využít,“ konstatuje Babiš.

Následně popsal, co nedávno zažil na Úřadu vlády. „Když tu byla demonstrace těch studentů z Fridays For Future, pozval jsem je, dohodli jsme schůzku a potom mi napsali, že chtějí, ať u toho je Česká televize. Odpověděl jsem, že po skončení schůzky můžeme každý jít do ČT říct svůj názor na jednání, ale není důvod, aby kamery byly přímo při jednání. Oni to akceptovali, seděli jsme, byli tam ministři Havlíček, Brabec a já, vyříkali jsme si to, i když jsou stejně přesvědčeni o své pravdě. Nechtěli moc naslouchat tomu, co jsme jim říkali. Ale proběhlo to. Takže to není o tom, že bych s někým nechtěl mluvit. Já se bavím se všemi. Nedávno u mě byl třináctiletý kluk z Ostravy, kterému babička dala na Vánoce dárek, že se setká s Babišem. Byli jsme v Kramářově vile, byli jsme tady na Úřadu vlády. Bylo to strašně milé setkání a rád jsem tenhle dárek proměnil ve skutečnost,“ říká premiér.

„Komunikuji s lidmi, naslouchám jim, ale v případě Milionu chvilek nejde vůbec o debatu. Pan Minář se rozhodl Babiše odstranit z politiky a víceméně opozice je ráda, protože je neschopná, takže tohoto pána potřebují. Opoziční politici jsou rádi, že je pan Minář pozve na jeho demonstraci. Fajn, rozumím tomu. Ale my si nemáme co říct potom, co o mě šíří nepravdy a pozurážel mě,“ má jasno.

Všechno je to podle něho vymyšlené. „Třeba vůči paní Benešové. To je taková čestná žena, která má čistý stůl. Nebyla v KSČ, odmítla do ní vstoupit, byla protikorupční symbol, ona určila státního zástupce na H-Systém, ona v rámci Akce čisté ruce honila zloděje, podvodníky a korupčníky. Ale přes to všechno o ní říkali, že zneužije justici. A jak ji zneužila?! Tím, že mě Zeman nechal dále stíhat? To je ono? To je jasný důkaz, že jsou to lži! Lži! Lži o StB, lži o Benešové, lži o konfliktu zájmů. Všechno to jsou lži. Ti lidi jsou zfanatizovaní novináři a komentátory. A když jsem viděl, že právě někteří lidé, kteří pracují v médiích a pak chodí protestovat proti Babišovi, kterého nesnášejí, protože rozbil korupční systém. Ano, to mi vyčítají, protože Babiše nikdo neuplatí,“ dodal premiér.

