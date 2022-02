„Ta vláda takhle padne.“ Fiala mlčí, jiní už ne. Kupí se to

reklama

Vláda Petra Fialy ještě ani neměla důvěru Poslanecké sněmovny, a už se objevil první významný skandál. Pochybné financování a peněžní toky od anonymních firem z Kypru. Hnutí STAN nejprve nepřipouštělo jakýkoli problém, jeho předáci mluvili o tom, že vše je v naprostém pořádku. Výsledek? Peníze dárcům vrací.

Kromě toho ještě před samotným jmenováním nové vlády na zámku v Lánech vyšlo najevo, že šéf STAN Vít Rakušan se sešel s policejním prezidentem Janem Švejdarem a donutil ho k odchodu z funkce. Výměna policejního prezidenta s novou vládní garniturou není ničím novým, nikdy se ale ještě nestalo, aby šéfa policie vyhodil politik dříve, než je vůbec jmenován ministrem.

Následovala kauza Jana Farského a jeho stipendia na americké univerzitě a lhaní o tom, že dostal podporu v záměru ponechat si poslanecký mandát, přestože do srpna prakticky nebude na území České republiky. Proti posvěcení takového záměru se ohradili premiér Petr Fiala, exšéf Senátu Petr Pithart i šéf Havlovy knihovny Michael Žantovský. Výsledek? Poté, co se od Farského všichni zmínění distancovali, politik oznámil, že se poslaneckého křesla vzdá.

Sotva dozněly opoziční salvy kolem Farského, prakticky za pár dnů se objevila další kauza. Tentokrát se týkala minulosti samotného šéfa resortu vnitra a předsedy hnutí STAN Víta Rakušana, na jehož osobu padlo trestní oznámení, a šéfa silového resortu, který velí policii, začali policisté vyšetřovat.

Jde o miliony korun, které plynuly z rozpočtu Kolína v době, kdy byl Rakušan starostou tohoto města. Peníze šly v ohromných sumách nestandardně do kapes dvěma advokátům. Jeden z nich je Rakušanův letitý přítel a druhý byl v té době radním Kolína a pro peníze, které mu plynuly do kapsy, tak i sám zvedl ruku coby člen vedení Kolína.

Zprávu o podivném rozdělování milionových částek z kapes daňových poplatníků do soukromých kapes kamaráda současného ministra vnitra a druhého advokáta přinesla média napříč celou zemí. Mohli jsme tak číst titulky typu „Policie prověřuje ministra vnitra Rakušana“. Ve smyslu zákona se měl dnešní šéf vnitra hnutí STAN dopustit trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku. Trestní oznámení na Víta Rakušana podala iniciativa Chcípl PES.

Podle kuloárních informací začíná kvůli kauzám STAN a Rakušana docházet trpělivost některým koaličním partnerům. Redakci to pod podmínkou anonymity řeklo několik koaličních poslanců a rovněž významní členové pražské ODS.

„Podle toho, co jsem slyšel, začíná být dost na*raný už i premiér Fiala. Zatím se k tomu nevyjádřil a poslední jeho výrok, který se týkal vnitrokoaličních záležitostí, směřoval k Farského lžím. Pochybuji, že by chtěl premiér mlčením k aktuální Rakušanově kauze vše zamést pod koberec, pravděpodobnější je, že ho štve, co se kolem jeho vlády děje, a nechce veřejně přilévat olej do ohně. Divil bych se, kdyby si ho (ministra Rakušana, pozn. red.) nepozval na kobereček. Jestli se to celé rychle nevysvětlí, měl by se Petr Fiala vyjádřit, jinak to udělají jiní. Piráti zažívají své další prozření, s kým se dali před volbami do spolku. Nejdřív je STAN podrazil kroužkováním a de facto je vykastroval a teď sledují tohle. Pokud to půjde tímhle tempem, vláda nevydrží ani do půlky mandátu. A pokud vydrží, v dalších volbách vypadnou Piráti ze Sněmovny, ODS ve vleku mlčení ke kauzám STAN spadne a výsledkem příštích voleb bude Alena Schillerová nebo Karel Havlíček ve Strakovce s tím, že jednoho z nich na Hradě jmenuje prezident Andrej Babiš. Uvidíme, kdy jim to celé dojde,“ shrnuje nálady mezi některými koaličními poslanci náš dobře informovaný zdroj ze sněmovních kuloárů.

Známý člen pražské ODS s dobrými kontakty uvnitř strany nezávisle na výše uvedeném svědectví přidal své rozčarování k tomu, co všechno na hlavu nové vlády padá během prvních týdnů její činnosti.

„Hodně nás bylo proti spojení s topkou a lidovci, a ještě víc proti společné vládě s Piráty a STAN. Když k tomu nakonec došlo, nechal jsem to být a doufal, že radost z vítězství a snaha napravit Babišův chaos přinese pozitivní výsledky a dobrou startovní pozici. Bohužel dochází na mé obavy, že tato pětikoalice je nejhorší noční můra, jakou můžeme v reálu prožívat. Ano, dosáhli jsme toho, že se ODS coby tradiční a etablovaná politická strana po osmi letech vrátila do vlády. Za jakou cenu jsme se tam dopracovali? Stálo to za to? Já si to nemyslím a podle toho, co mi říkají kolegové, tak nás začíná být čím dál víc. Opakuji, že to říkám nerad, protože tím veřejným praním špinavého prádla jen nahráváme Babišovi k jeho prezidentské kampani, ale aspoň touhle cestou další členové ODS odjinud se stejným pohledem uvidí, že nejsou ve svém skepticismu sami,“ řekl nám člen ODS.

