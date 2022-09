Ceny energií zastropujeme. Lidé a firmy to zvládnou, slíbil Jurečka

reklama

Vláda oznámí konkrétnosti po víkendovém jednání o zastropování cen na celoevropské úrovni. „Poté, co by návrh v pondělí schválila vláda, by hned v pátek navazovala mimořádná schůze Sněmovny, kde by se toho týkající dva zákony projednaly v režimu legislativní nouze,“ uvedl Jurečka pro server Idnes.cz, že by mohlo být zastropování cen schváleno v rámci dnů.

Na evropské úrovni prý bude Česká republika prostřednictvím ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (za STAN) požadovat zejména zastropování cen plynu a omezení trhu s emisními povolenkami. „Pro nás je podstatné, aby evropské řešení obsahovalo alespoň nějakou míru zastropování cen elektřiny a plynu. Nebo aby přineslo minimálně variantu, že se zastropuje cena plynu, který slouží pro výrobu elektřiny a který má momentálně největší podíl na růstu cen. Ministr Síkela v Bruselu zároveň podá návrh na dočasné omezení trhu s emisními povolenkami,“ nastínil Jurečka.

Po schválení zastropování cen podle Jurečky české domácnosti a firmy zimu zvládnou. „Mohu garantovat, že ceny budou na takové úrovni, aby to české domácnosti a firmy zvládly. Součástí řešení je také to, aby výrobci energií měli povinnost poskytnout část své výroby státnímu obchodníkovi, který z toho následně zabezpečí veřejný sektor,“ slíbil Jurečka.

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL



místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ten odmítá, že by vláda k tomuto kroku přistoupila pozdě, ačkoliv ji k tomu opoziční strany vyzývaly od jara. „Situace se za poslední měsíc výrazně změnila. Ceny elektřiny na burze překročily 500 eur a posléze i 1000 eur za MWh. To byl ten moment, který nás donutil, abychom aktivovali celou Evropu a přesvědčili i partnery, kteří to předtím odmítali, že musí přijít razantní a celoevropské řešení,“ stojí za vládou Jurečka.

Fotogalerie: - Fialenko, idi na chuj!

Vrátil se také k velké protivládní demonstraci na Václavském náměstí, která prý má dvě roviny, které je třeba rozlišovat. „Ta první je, kdo to svolal a kdo mluvil na pódiu. To jsou z mého pohledu lidé s proruskými názory, kteří obhajují politiku Putina. Druhou rovinou jsou lidé, kteří na tu demonstraci přišli a ani netušili, co jsou svolavatelé zač. Tito lidé mají obavy z budoucnosti. Strach je přirozená vlastnost a je teď důležité, aby jim naše vláda dala v pondělí jasnou odpověď. Poté, co oznámíme konkrétní parametry vládní pomoci, tak z mého pohledu nebudou objektivní důvody, aby lidé chodili demonstrovat,“ je přesvědčený Jurečka.

Psali jsme: Bývalý viceguvernér ČNB Kysilka: Německo nedělá malé chyby. Zelená hysterie vykrmila Putina, rozum dostává na frak Expert prorazil tabu. Zastropování nevyřeší příčiny energetické krize Expert na energetiku Štěpán: Přínosy demonstrace jsou obrovské Pavel Blažek natvrdo: Obávám se konce roku. Když lidé cítí strach, hroutí se demokracie

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama