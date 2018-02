Držím vám palce a utraťte ty peníze, vyzval Babiš na Generálním štábu Šlechtovou. Jde o 63 miliard na tento rok

Armáda se musí postarat o to, aby smysluplně utratila 63 miliard, které má letos resort obrany v rozpočtu. V rámci velitelského shromáždění náčelníka Generálního štábu AČR to řekl premiér Andrej Babiše, který se akce zúčastnil spolu s ministryní obrany Karlou Šlechtovou. Té šéf vlády podle svých slov drží palce.

V rámci pravidelného velitelského shromáždění Armády České republiky kousek od sídla generálního štábu v pražských Dejvicích promluvil premiér s ministryní obrany Šlechtovou o budoucnosti českých ozbrojených sil.

Babiš zdůraznil nutnost utratit daný rozpočet. Loni totiž ministerstvu obrany zůstal přebytek, díky čemuž se lze jen těžko dobrat závazku vynakládat dvě procenta HDP na obranu. Ministryně Šlechtová doplnila, že se postará, aby docházelo ke smysluplným nákupům jak výzbroje, tak výstroje, která vojákům chybí. Uvedla, že velení armády v ní má oporu a bude jejich potřeby prosazovat na vládě.

„Generální štáb je a bude srdcem armády a má výlučné postavení. Na něm leží odpovědnost za bezpečnost naší země a bezpečí našich občanů. Jsme šestá nejbezpečnější země na světě a měli bychom si to uvědomovat a vážit si toho,“ řekl předseda vlády.

Naše armáda je podle něho druhá nejmenší v Evropě, proto je důležité, aby trend v přijímání vojáků pokračoval. „Prostředky jsou na to dlouhodobě zabezpečeny. Armáda plní důležitou roli v zahraničních operacích. Když jsem se v roce 2014 stal ministrem financí, navštívil jsem vícero posádek. Ne vždy jsem z toho měl dobrý pocit a mrzelo mě, že od vzniku našeho státu jsme nevěnovali dostatečnou pozornost výstroji a výzbroji naší armády. Když jsem před časem navštívil Přáslavice, měl jsem pocit, že jsem ve vojenském historickém muzeu. Neschopnost nakoupit nové radary také o něčem svědčí,“ kritizoval Babiš předchozí stav.

Premiér se vyjádřil i k obecnějším zahraničněpolitickým otázkám. Odmítl například, že by Česká republika měla vystupovat z EU. „Já určitě czexit nechci, nevím, kdo ho tady chce. To by pro nás byla katastrofa. Naše země se má velice dobře z hlediska rozpočtu, zadlužení nebo nejnižší nezaměstnanosti. Armáda má plnou podporu. Stále mluvíme o procentech, kolik má armáda dostat. V parlamentu všichni mluví o dvou procentech, ale zapomínají, že nám HDP stále roste, jsme v Evropě na špičce. Rozpočet na rok 2018 je 58,9 miliard a 63,2 miliardy můžete utratit v tomto roce včetně přebytku z minulého období,“ uvedl.

„Držím vám palce, abyste hlavně utratili těch 63,2 miliardy. Dvě procenta by v tomto roce byla 106 miliard, zkuste to počítat v reálu. Zkuste ty peníze už konečně utratit. Stojíme za vámi, budeme vás podporovat. Můžeme být vzorem a máme za naše výsledky v Evropě respekt. NATO je obranný pakt, žijeme v době terorismu, hrozby tu stále jsou a je třeba o tom přemýšlet. Stávající vláda bude armádu nadále podporovat. Hlavně utraťte ty peníze, paní ministryně má velké ambice a já jí držím palce,“ dodal Andrej Babiš.

Ministryně obrany hned zkraje vystoupení podtrhla, že plně souhlasí s vyjádřením premiéra. „Chci ty prostředky utratit a my je utratíme. Tady mám tým, se kterým je utratíme. Musíme dostávat takové specifikace, které budou reálné, a které zvládneme do akvizičního procesu pustit,“ upřesnila.

„Když jsem kandidovala v loňském roce do Parlamentu České republiky, kandidovala jsem proto, že mám ráda svou zemi a chci jí sloužit, což jsem dokázala i tři a čtvrt roku na Ministerstvu pro místní rozvoj. Chci jí sloužit dál. Díky pozici ministryně obrany, a já za ni ještě jednou děkuji panu předsedovi vlády, doufám, že společně s vámi zajistíme takovou obranyschopnost naší země, že budeme na čelných příčkách našeho aliančního spojenectví v rámci NATO. Pan předseda vlády říkal, že máme druhou nejmenší armádu. To máme, ale máme jednu z nejkvatlitnějších armád a za to bych chtěla poděkovat já vám, generálnímu štábu, všem velitelům a velitelkám, protože je to díky vašemu řízení a velení vašim vojákům. Když jsem se v Afghánistánu setkala se šéfem celé mise NATO generálem Nicholsonem a dalšími, všichni chválili české vojáky,“ řekla Šlechtová.

Přestože je vláda v demisi a nemá důvěru, ministerstvo obrany včetně armády podle jejích slov jede na plné obrátky. „Musíme vědět, co chceme a od toho máte ministra, který to na vládě prosadí, a věřte mi, že vám budu oporou ve vládě. Všichni jste to slyšeli od předsedy vlády i ode mě, že peníze máme. Musím vědět, co potřebujete, k čemu to bude směřovat a také na jak dlouho tyto věci budeme potřebovat, ať se to týká třeba vrtulníků, kde došlo ke shodě a doufám, že v nejbližších měsících budeme víceúčelové vrtulníky zadávat,“ oznámila.

Problémem je prý také výstroj, kdy jsou sice dle vydaných rozkazů jasné podmínky, jak často mají vojáci nároky třeba na boty nebo maskáče, nemají je ale kde vzít, protože sklady jsou často prázdné. Podle svých rozhovorů s řadovými vojáky podle svých slov ministryně zjistila, že v podstatě každý druhý voják nemá to, co potřebuje, a výstroj si často příslušníci armády kupují za své peníze v army schopech.

„Chci vám poděkovat za vaši práci a věřte, že si jí vážím. Ne často budu milá, protože se ptám a ptám na dotěrné otázky, na které nikdo není schopen odpovědět. Chci nastavit fungování ministerstva obrany, armády, vojenské policie a vojenského zpravodajství a všech našich složek včetně státních podniků LOM nebo VOP, které mají sloužit čistě státu,“ dodala Karla Šlechtová.

