Fialovy „statisíce Kč“ nabobtnaly. Pravda a lži o billboardech

„Žádná kauza není,“ tvrdil premiér Fiala minulý týden v Poslanecké sněmovně, když se chtěla opozice ptát na jeho vazby s oblíbenou kampeličkou politiků ODS, jejíž spřízněné osoby štědře sponzorovaly.

Přesto však v médiích prakticky dennodenně přibývají další podrobnosti o zvláštním premiérově vztahu k instituci, nazývané jako „pračka pro ódéesáky“. Tento vztah byl zcela jistě mnohem bližší, než pouhé uložení části rodinných úspor, které Petr Fiala dodnes uvádí jako svou jedinou vazbu.

Na podzim ParlamentníListy.cz psaly o velké kampani Restart Česka, která měla představit vizi budoucnosti země, jak si ji představuje premiér Fiala. Na billboardech, plakátech i na internetových serverech se objevila tvář ministerského předsedy s jeho osobním heslem „Děláme, co je třeba“ a vizemi na úrovni „Chci, aby se naše země stala hlavní křižovatkou Evropy“.

Akce vzbudila naši pozornost i proto, že nebylo zřejmé, kdo za ní stojí a kdo rozsáhlý výlep a inzerci platí. Jako zadavatel se totiž nedeklaroval ani Úřad vlády ČR, ani některé z ministerstev (jako tomu bylo v případě minulých reklamních kampaní), ani ODS jako strana. Že by si desítky billboardů platil Petr Fiala ze svého, se nezdálo pravděpodobné.

Kampaň Petru Fialovi dělala nezisková organizace Pravý břeh – Institut Petra Fialy. Tento think-tank, jehož cílem je „přispívat k vytváření ideového zázemí pravicové liberálně-konzervativní politiky“, vznikl v roce 2013.

Jeho hlavní tváří byl od počátku František Mikš, dlouholetý Fialův spolupracovník. Institut úzce spolupracuje s další neziskovkou Centrum pro studium demokracie a kultury, kterou Fiala s Mikšem založili již v roce 1993.

Institut dlouhodobě spolupracuje s webem FORUM 24.cz Petra Šafra, kde měl dokonce vlastní rubriku, do které přispívali lidé z think-tanku včetně samotného Petra Fialy.

Součástí kampaně mělo být podle informací ParlamentníchListů.cz asi 150 billboardů. Michal Chládek z Pravého břehu nám sdělil, že jich bylo „zhruba sto“. Dotazy na cenu kampaně zodpověděl slovy: „Předpokládáme, že se náklady budou pohybovat v řádu vyšších stovek tisíc korun. Financování kampaně bude vykázáno v souladu s platnými předpisy.“

Experti z reklamních agentur, se kterými jsme vloni na podzim hovořili, označili uvedenou částku za směšnou a nereálnou. Takto velká kampaň se podle nich musí pohybovat v řádu milionů, nikoliv statisíců.

„Na to, aby si malá neziskovka mohla dovolit takovouto kampaň, potřebuje skutečně štědré sponzorské zdroje. V případě předsedy vlády bychom měli znát, odkud tyto štědré sponzorské zdroje plynou. Kdyby kampaň financovala ODS nebo třeba Hospodářská komora či jiný silný subjekt, který má stejné zájmy jako premiér a dělali by společně kampaň, působilo by to pochopitelně a člověk by se po penězích moc neptal. Musela by to být organizace, která na první pohled takové peníze má. Jenže právě proto, že trošku znám financování občanských spolků a dalších sdružení, které mají blízko k politickým stranám, dobře vím, že žádnými extra zvláštními rozpočty neoplývají. Tím spíš by bylo dobré vědět, jestli se náhodou jenom nepřeposlaly přes Pravý břeh nějaké peníze, o jejichž původu nemáme vědět. To jsou všechno legitimní otázky, které by měly jít jak na Petra Fialu, tak na Pravý břeh, ale sám na ně odpovědi nemám,“ divil se tehdy pro ParlamentníListy.cz politolog Lukáš Jelínek.

V minulém týdnu se v MF DNES objevila informace, že na kampaň byly v loňském roce vynaloženy nikoliv „statisíce“, ale 1,8 milionu korun. Odhady expertů oslovených naší redakcí se tedy naplnily.

Bruselská „jistota dvacetinásobku“

O brněnském institutu podrobněji píšeme proto, že figuruje i ve finančních tocích „Fialovy“ kampeličky.

S informacemi přišel bruselský investigativní web Follow the money, zaměřující se na sledování peněžních toků mezi veřejnými institucemi. Ten odhalil finanční dary, plynoucí z Česka do bruselského think-tanku New Direction.

Ten má blízko k frakci Evropští reformisté, ve které v europarlamentu působí i ODS.

Protože ale jeden dárce může darovat ročně maximálně 18 tisíc euro, byly příspěvky posílány prostřednictvím různých firem. Ty ale spojovala účast podnikatele Kamila Bahbouha, který stojí za Podnikatelskou družstevní záložnou.

Jenže unijní think-tank naopak posílal desítky tisíc euro do Česka. A adresátem byl právě Institut Petra Fialy.

Novináři uvedli, že v letech 2017–2022 mělo z kampeličky do bruselské neziskovky odtéct 208 tisíc euro, přes 5 milionů korun. Fialův institut naopak z bruselského think-tanku čerpal 280 tisíc.

František Mikš pro Seznam Zprávy vysvětloval, že Institut Petra Fialy tyto příspěvky v Bruselu řádně vysoutěžil v zakázkách na vypracování odborných studií, které jsou následně využívány v Bruselu. On sám společně s Petrem Fialou prý například napsal 53stránkovou práci Konzervativní realismus.

Jak Mikš, tak mluvčí ODS v textu pro Seznam Zprávy ujišťovali, že dary a projekty jsou v New Direction striktně oddělené, takže to rozhodně není tak, že by peníze z kampeličky byly pouze „přeposlány“ Fialovu institutu.

„Některé družstevní záložny, to jsou čisté devadesátky. Vždy existovalo podezření, že slouží hlavně k praní peněz,“ řekl nedávno pro ParlamentníListy.cz Robert Šlachta, bývalý šéf policejního Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu. Kampelička označovaná jako „Fialova“ byla spojována s občanskými demokraty už od svého vzniku v devadesátých letech, kdy do ní prominentní klienty vodil tehdejší ministr zdravotnictví Luděk Rubáš.

Do fungování bruselských penězovodů vstoupil nečekaně otevřeným svědectvím Michal Berg, spolupředseda českých Zelených. Ten působil tři roky ve správní radě Green European Foundation, která plnila stejnou funkci think-tanku pro Zelené.

Tyto organizace čerpají z unie peníze na publikační, vzdělávací a výzkumnou činnost. Jenže část prostředků si musejí sehnat samy. Konkrétně pět procent. Zbylých 95 pak doplatí EU.

Získané sponzorské dary tedy představují „jistotu dvacetinásobku“.

„Namísto toho, aby peníze dal přímo think-tanku v Česku, dá je nadaci v Bruselu, ta je použije jako spolufinancování pro evropský grant, dostane de facto devatenáctinásobek, a pak je, například jako odměnu za účast na projektu, přesune think-tanku do Česka,“ vysvětlil spolupředseda Zelených na síti X.

Seznam zprávy upozornily, že záložna, ve které měl peníze P. Fiala, posílala dary politické nadaci do Belgie; od té získává peníze jeho institut. Proč je neposlala rovnou? Jako jeden z mála lidí v Česku znám důvod, je prostý: aby získali peníze z rozpočtu EU.

Jak to funguje? ?? pic.twitter.com/yR4O6O550d — Michal Berg ?? (@MichalBerg) February 13, 2024

Částka je samozřejmě omezená. V případě New Direction jde o dva miliony eur, musí si tedy sehnat asi 100 tisíc euro ročně. A právě tuto roli sehrály dary od záložny.

Jak upozornil Berg, přispěvatelem New Direction nebyla jen „ódéesácká kampelička“, ale také pan Jiří Fremr, podnikatel známý z kauzy Dozimetr jako pravá ruka Jiřího Pospíšila.

„Propojení podivné kampeličky vedené politickým lobbistou a nacpané penězi bývalých prominentů ODS a jejího současného premiéra, Fialova domácího vlivového spolku Pravý břeh a evropského think-tanku, které si vzájemně posílají peníze, nese rysy klasického schématu tzv. kickbacks. Ty se v politice používají na neprůhledné financování politiků a jejich reklamních i volebních kampaní, když chcete z logických obav skrýt penězovod,“ říká pro ParlamentníListy.cz komentátor Petr Holec.

Fiala na to nemá...

Peníze se tedy následně dostaly k institutu Petra Fialy. Tato organizace je dnes stále vedena Františkem Mikšem, ale zaujme, že až do června 2023 byl jeho místopředsedou pan František Cerha, paralelně tajemník předsedy vlády Petra Fialy. Podle lidí z Úřadu vlády ČR jeden z premiérových nejbližších.

Fotogalerie: - Hrstka za dezinformátory

Vazba mezi premiérem a jeho institutem je tedy zřejmá. Některé však zaujalo, že v podzimní reklamní kampani na Restart Česka vystupoval jen jako Petr Fiala, bez zmínky o jeho straně nebo ústavní funkci.

„To byl trošku omyl. On je premiér, je předseda strany, tak jí má pomáhat a reprezentovat ji,“ říká pro ParlamentníListy.cz Jiří Mikeš, třicet let jeden z nejuznávanějších českých expertů na reklamu a marketing.

Poznamenává, že v odlišné pozici je třeba Martin Kuba, jihočeský hejtman, který si také jede do značné míry svou osobní kampaň. „Ale Fiala je předseda, to je něco zcela jiného,“ vysvětluje.

Se svou zkušeností se diví Petru Fialovi, že se do takové kampaně nechal zlákat. „Já to vidím tak, že kolem kluka z Moravy začali kroužit lobbisti a někdo mu to podstrčil,“ myslí si.

To je podle Mikeše bohužel dnešní politický standard. „Politika dnes už není, čím bývala. Je těmi lobbisty a nátlakovými skupinami prolezlá čím dál více,“ zamýšlí se.

Jenže kdo jde do politiky, měl by si toho být vědom.

„Ten Fiala na to podle mě nemá. Ale je to chyba, že v tom začal takhle lítat. Popravdě, nejen on, vidíme v té jeho vládě spoustu ministrů, kteří takhle vysoko nikdy být neměli,“ dodává.

Podle Petra Holce se Fiala ukázal jako ničitel ekonomiky a premiér, jehož si dějiny budou pamatovat jako éru rekordní inflace i hospodářského nerůstu. „Pokud ale jde o jeho osobní finance a čerpání našich daní na své soukromé účely, je to hotový Rothschild,“ poznamenává komentátor.

Doba ale jeho čerpání velmi přeje, vládní média téma nezajímá, raději honí šiřitele nesprávných narativů.

Kolik Fiala vydělal?

Připomeňme si ještě jednou podzimní slova politologa Lukáše Jelínka: „Bylo by dobré vědět, jestli se náhodou jenom nepřeposlaly přes Pravý břeh nějaké peníze, o jejichž původu nemáme vědět.“

Podle Jiřího Mikeše premiér rozhodně má co vysvětlovat. „Přesně totéž dělají Babišovi, že ho roky popotahují, tak by to mělo být padni, komu padni,“ vyzývá.

Pokud jde o Petra Fialu, který stále tvrdí, že do Podnikatelské družstevní záložny jen uložil své úspory a s dalšími aktivitami neměl nic společného, podle Mikeše je to podezřelé.

„Úspory ukládáte do peněžního ústavu, aby se vám nějak zhodnotily. On je tam měl pět let, to není krátká doba. Taky by měl zveřejnit, jak se zhodnotily, kolik na tom vydělal. Což ještě neudělal. Protože jestli na tom nevydělal nic, tak je to podezřelé,“ uzavírá Jiří Mikeš.

