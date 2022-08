Takto to bylo. Pravda o Blažkově projevu, který otřásl Českem

reklama

„ODS nevede pravicovou vládu, ale globalistickou. V první řadě uspokojuje mezinárodní potřeby před těmi domácími. A není nečitelná, jen lidem evidentně lže. Projev Pavla Blažka je ojedinělý záblesk reality.“ Tak tenhle názor se objevil na interním fóru ODS v odpovědi na dotaz, jak vysvětlovat voličům nečitelnost vlády a strany, když něco jiného říká premiér/předseda a něco jiného ministr.

Napříč stranou na projev ministra spravedlnosti zaznívají veskrze pozitivní ohlasy: „Pavel to řekl skvěle. I když Petra Fialu respektuji, tak nelze přehlížet, že zaspal dobu,“ řekl nám jeden z členů nejsilnější koaliční strany, poslanec a zároveň výrazný regionální politik. „Navíc většina ministrů je moc slabá nebo spíš zahleděná do sebe a neumějí či nechtějí hovořit s opozicí. Pavel tenhle problém nemá. Myslím, že takhle dal jasně najevo, že si vážnost situace ODS uvědomuje.“

„Pavel má blízko k Hradu, ale nebrání se ani kontaktům s opozicí,“ vysvětlil nám ministrův blízký spolupracovník, který si pochopitelně přál zůstat v anonymitě. „Je sociálně inteligentní a ví, jak moc politika stojí na vztazích. Proto si nikdy nikam nezavírá dveře. Se všemi, i s těmi nejhoršími oponenty, dokáže mluvit, vtipkuje, vede živou konverzaci, pamatuje na jejich narozeniny atd. V praxi vidím, jak někteří politici jsou opravdu ideově zažraní ve svém jediném správném světě, ale Pavel je pragmatik v tom nejryzejším smyslu,“ dodává.

Někteří se zamýšleli nad tím, zda by Blažkův pragmatismus znamenal i zradu jeho „dítěte“, Petra Fialy, jak mnozí o premiérovi ve straně mluví. „Tak přiznejme si, že Petr Fiala by bez Blažka neexistoval. Ale stejně tak třeba i Markéta Vaňková a další. V současnosti asi nenajdeme silnějšího občanského demokrata,“ zamyslel se náš zdroj. „A právě – je to ódéesák jako poleno. Nikdy by neudělal nic, co by poškodilo stranu. Takže jestli si myslíte, nebo část veřejnosti myslí, že se teď chystá v ODS nějaký komplot proti Fialovi, třeba ve stylu lánské schůzky, tak tomu nevěřím. Stranu by to strašně oslabilo, ještě víc, než je. Pavel si se Zemanem sice dost rozumí, ale cestu k prezidentovi našel i Petr Fiala. Nemyslím si, že by Blažek kul něco za zády Fialy a šel se kvůli tomu radit s prezidentem. Resp. určitě nekul na premiéra levárnu.“

Co měl tedy páteční projev znamenat? „Byl to výrok směrem k občanům, potažmo k opozici, která vyvolala hlasování o nedůvěře vládě,“ myslí si náš zdroj. „Nezapomínejme, že je před volbami. A letos nebudou komunální volby jen o místních tématech. Celostátní politika je poznamená víc než kdy dřív. A pravdou taky je, že znepokojených je i mnoho poslanců. Oni vidí, jak chybné kroky vláda dělá, a mnoho z nich je už dost naštvaných. Myslím, že bylo načase jim dát najevo, aby neblbli a za vládou stáli. Blažek na sebe vzal roli toho rozumného v ODS. Ale fakt to není žádná revoluce.“ Jaké jsou tedy vlastně v současnosti vztahy mezi Blažkem a Fialou? „Navzájem se respektují. Fiala má ale horší pozici v tom, že se dostal do premiérského křesla, a tak musí naslouchat i koaličním partnerům, ne jen svým rádcům v ODS. Vzpomeňme si, jak byl Blažek tepaný kvůli tomu, že měl jít dělat ministra. Co předváděli třeba takoví Piráti – to byla vyloženě podpásovka. Fiala Blažka podpořil. Jednak dobře ví, komu vděčí za kariéru, ale taky prostě ví, že zkušenějšího rádce by těžko hledal. Pavel nemá problém říct mu svůj názor do očí. Několikrát jsem to osobně zažil. Největším problémem téhle vlády je prostě koalice. Koalice a její šílené nápady, které hlavně topka tlačí z Bruselu. Bohužel to jde za Fialou a za ODS jako takovou. Jenže Blažek řekl ještě jednu zásadní věc,“ podotkl ministrův spolupracovník.

„Pokud se s těmi energiemi neudělá rychlé řešení, vláda tady dlouho nebude. A dnes Jurečka zapochyboval i o Evropské unii. To je průser, mezinárodní průser, který zde ještě nebyl. Ať by vláda padla a přišla jiná, společnost se z krize nedostane mávnutím proutku. Pavel Blažek pronesl projev, který působil státnicky, a je to v pořádku. Lidi musejí vědět, že vláda není odtržená od reality, i když to tak občas vypadá. Fiala si takový projev dovolit nemůže…“ Když jsme se ptali proč, zdroj se na chvíli odmlčel. „To není jeho role,“ uzavřel nakonec.

Na celou věc jsme se zeptali ještě jednoho důvěryhodného zdroje z nitra ODS. Ten ohledně vládní stability tak optimistický není: „Ohledně Blažka nevím, ale myslím, že větší pravděpodobnost zvratu ve straně by mohla přijít od Kuby.“ Zmiňovaný zdroj byl nynějšímu jihočeskému hejtmanovi nablízku, když po pádu vlády Petra Nečase chvíli vedl ODS. „Je to silný hráč, který má vysokou podporu kolegů z regionů a je přijatelný i pro mnoho voličů. Mnohem víc než Blažek, který je každou chvíli vláčen nějakou kauzou. Kuba má sice taky svoje, ale dokázal to skrýt a zapracovat na svém PR. V covidu odvedl kus práce, kdy důrazně vystupoval proti chaotovi Babišovi, teď v jižních Čechách dělá lidskou politiku a je oblíbený. Srozumitelně komunikuje, nebojí se střetu, a přitom je slušný. Kdyby ten do toho chtěl říznout a postavit se proti Fialovi, má šanci. Ten jeho apel na vládu za Asociaci krajů byl dobře načasovaný, ale nemyslím, že se s Blažkem domlouval. Pokud Kuba podnikne nějaké kroky, půjde na to spíš přes hejtmany.“

Nakonec jsme oslovili ještě jeden zdroj blízký Strakově akademii: „Petr Fiala a Pavel Blažek jsou dobře domluveni, co kdo bude dělat a jak vystupovat. Vláda má problémy, ale ty jsou nejvíc způsobeny koaličními partnery. ODS je velká strana, kde je prostor pro různé názory. Pavel Blažek řekl svůj, a tak je to zcela v pořádku,“ uzavřel náš zdroj diplomaticky.

