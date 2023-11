„Jaderný konflikt, vnější nepřítel? Troubit do války umí! Ať se bojí vlastních lidí.“ Po slovech Řehky vztek

Příprava české armády na konflikt s jadernou velmocí? Podle šéfa generálního štábu Karla Řehky je to nutné. Do jaké míry se s tím ztotožňují čeští politici parlamentních i neparlamentních stran? ParlamentníListy.cz přináší širokou anketu.

Náčelník Generálního štábu Armády ČR Karel Řehka na úterním velitelském shromáždění hovořil o riziku jaderného konfliktu, na který se musí naše armáda připravovat.

Zdůraznil, že před rokem mluvil o ruské invazi na Ukrajinu a tento problém bohužel pokračuje. „Rusko se chystá na dlouhou opotřebovávací válku. Před několika týdny přibyl nový problém – tentokrát na Blízkém východě. Napětí panuje i v dalších částech světa. Nelze spoléhat na věčný mír,“ sdělil.

„Kdyby došlo ke střetu mezi Ruskou federací a aliancí, opakuji kdyby, byli bychom aktivním účastníkem konfliktu od první vteřiny. Dotklo by se to armády, ale také infrastruktury a také všech občanů. To změnilo naše plány a naše zažité postupy,“ nechal se slyšet nejvyšší vojenský představitel české armády.

Vojáci se podle jeho slov připravují na černý scénář. Konkrétně na „válku vysoké intenzity a velkého rozsahu, s technologicky vyspělým protivníkem a vybaveným jadernými zbraněmi. Naše armáda by se díky bohu takovému protivníkovi bránila jako součást NATO“, uvedl generál Řehka.

Co na to čeští politici říkají? A lze se na jadernou válku nějak připravit? Takové otázka jsme položili v rámci ankety PL.

„Jaderný konflikt vedený plnou silou si neumím představit. Příprava na něj je možná jen velmi omezeně. Spoléhat na věčný mír pasivně nelze. Musíme budovat schopnost odstrašení, pak je mír možný,“ sdělil redakci poslanec ODS a člen Výboru pro obranu Karel Krejza.

Europoslankyně a šéfka KSČM Kateřina Konečná vyslovený scénář odmítá. „Pan Řehka mi připadá jako paní Černochová v uniformě. Naprosto odmítám tyto scénáře a místo řinčení zbraněmi by měli politici více jednat. Ostatně to, že vojenský konflikt krom obrovských obětí na životech a materiálních ztrát nikam nevede, vidíme už druhý rok na Ukrajině. Vždy budu principiálně na straně míru, protože jakýkoli den jednání je lepší než den válčení,“ uvedla.

„Dá se připravit na všechny války. Náčelník generálního štábu varuje před možnými hrozbami. To je jeho role. A podle mě ji dělá skvěle!“ má jasno europoslanec KDU-ČSL Tomáš Zdechovský.

Radovan Vích varuje, že by se náčelník generálního štábu měl zaměřit nejprve na jiné věci. „Řehka sice upozornil, že nelze spoléhat na věčný mír, ale měl by v první řadě zajistit, aby armáda byla bojeschopná, což není. Je zodpovědností politiků, aby se snažili jakékoliv válce zabránit. I od toho tam totiž jsou. A mělo by být pro ně zásadní a hlavní prioritou všemi prostředky usilovat o takovou atmosféru ve světě, která by k těm válkám nevedla, a nikoliv strašit zatažením České republiky do války proti Rusku, jak zmiňuje Řehka. Rusko se vyčerpává válečným konfliktem na Ukrajině a nemá zájem rozpoutat další konflikt s Evropou ani USA. Jaderná válka by potom znamenala naprostou apokalypsu, na kterou se lze připravit částečně, a navíc za obrovských finančních nákladů k ochraně obyvatelstva. Proto je lepší a hlavně levnější vést diplomatická jednání vedoucí k tomu, aby jaderné zbraně mocnostmi USA a Ruska použity nebyly," dodává Vích.

„Vzhledem k tomu, že současného vládce Ruska lze s klidným svědomím označit za vraždícího šílence, cítím potřebu připravit se na všechno, ačkoliv mě to vůbec netěší,“ reagoval na otázku poslanec Evropského parlamentu za Piráty Mikuláš Peksa.

Podle senátorky Jany Zwyrtek Hamplové se na jadernou válku nejde připravit. „Situace na mezinárodní scéně rovněž neodůvodňuje výrok tohoto druhu. Ale o to tady přece vůbec nejde. Jde o to, že tato vláda už nemá jinou možnost, jak odpoutat pozornost od své absolutní neschopnosti, než začít lidi děsit vojenským konfliktem a umocňovat pocit vnějšího nepřítele. Proto i gesto zmrazení ruských nemovitostí, což je tak neuvěřitelně amatérský krok na poli diplomacie, jaký svět ještě neviděl. A neuvidí. Není žádná jiná země, která by podobnou hloupost udělala - jen my opět perlíme. Správná otázka tedy není, zda se lze na jadernou válku připravit, ale proč tato vláda o nepřátelský vztah s jadernou velmocí usiluje, dělá jednu diplomatickou chybu za druhou, a snaží se budovat v lidech pocit strachu. Odpověď je totiž jasná - nic jiného než troubit do války neumí, a až lidem dojde dopad jejího slavného vládnutí včetně balíčku, aby Strakovku hlídali těžkooděnci. Protože největším nebezpečím pro tuto vládu bude ne země s jadernými zbraněmi, ale vlastní občané, kteří toho už budou mít opravdu dost,“ uvádí senátorka.

„Je povinností vedení armády připravovat armádu na jakákoli možná ohrožení,“ je přesvědčen senátor Jiří Oberfalzer z ODS.

Předseda strany PRO Jindřich Rajchl uvádí, že na jaderný konflikt se připravit nelze. „Zodpovědný politik nikdy nic tak šíleného nemůže seriózně prohlásit. Jediné správné řešení je udělat vše, co je v našich silách, abychom jadernému konfliktu předešli, nikoliv se na něj připravovali. ČR nesmí být součástí války za žádnou cenu. Včetně případného vystoupení z NATO. Naší cestou nemůže být válka, nýbrž právě mír,“ napsal redakci.

„Nelíbí se mi, když se veřejně straší válkou. Myslím, že situace ve světě je už tak špatná a měla by se začít zklidňovat. Zároveň doufám, že armáda i ostatní bezpečnostní složky se průběžně připravují na všechny možné scénáře,“ sdělil šéf hnutí Přísaha Robert Šlachta.

Podobně to vidí i předseda Svobodných Libor Vondráček. „Na jadernou válku se lze v dlouhodobém horizontu připravit jedině tak, ze budeme ekonomicky silní a to nám dá možnost uvažovat o vývoji efektivních štítu, které dokáží eliminovat hypersonické střely, které jsou nejhůře zničitelnými nosiči jaderných bomb. Daleko lépe jsme schopni se připravit na jiné krizové situace za použití konvenčních zbraní a to zejména tím, ze budeme vyzbrojovat naši armádu zbraněmi, které slouží k obraně vlastního území, nikoliv k účasti v zahraničních misích, a zatraktivníme účast v aktivních zálohách. Třeba tím, ze dáme záložákům jistotu, ze nebudou nasazení nikde v zahraničí a vedle branné povinnosti jim vznikne také branné právo, a jako bonus k účasti v aktivních zálohách dostanou zdarma zbrojní průkaz i klasickou zbraň,“ míní.

„Především je potřeba dělat vše, aby žádný takový scénář nenastal. Česká republika musí využít spolupráce v NATO, aby nám zajistila bezpečnost. Úkolem velení armády je být připraven. Strašení ničemu nepomůže,“ řekl PL předseda Sociální demokracie Michal Šmarda.

První místopředseda Trikolory Petr Štěpánek se obává třetí světové války. „Náčelník generálního štábu Řehka je, s prominutím, magor. Prostě zelená guma. Právě takoví magoři jsou s to zatáhnout náš svět do další světové války. Dále od nich,“ řekl.

