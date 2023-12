„Nic se nedaří, tak dobyjte Krym.“ Přišel výsměch těm, kdo chtějí Ukrajině dát všechno

reklama

Situace ve válce mezi Ukrajinou a Ruskem se pro Ukrajinu nadále nevyvíjí dobře. Podle posledních zpráv z ruských zdrojů kontrolují ukrajinské ozbrojené síly pouze tři procenta vesnice Marjinka na západě od Doněcku. Objevilo se také video, jak ruští vojáci umisťují na ruinách ruskou vlajku. Dle ruských zdrojů pak Rusové nadále postupují.

Footage of objective control of the Russian Army on the western outskirts of Maryinka has reappeared on the Web. Russian servicemen placed a Russian flag on the ruins of one of the houses at the end of Polygraphicheskaya Street.



The video demonstrates the significant results of… pic.twitter.com/KEHmJtXQv3 — Rybar Force (@rybar_force) December 10, 2023

Postup ruských sil je hlášen také u Avdijivky, kde Rusové obkličují zbývající ukrajinské síly z několika stran. Ukrajinské síly prý dostaly rozkaz udržet pevnost Avdijivku za každou cenu, takže je v oblasti celkem 40 praporů z osmi brigád.

???????? Battle for Avdiivka: the front line to the east is being clarified

10 am, December 10



Near Avdiivka, Russian Armed Forces units are continuing their operation to pincer the AFU stronghold. The Ukrainian military command has been tasked to hold Avdiivka at any cost. More… pic.twitter.com/uV9i2Nf6XJ — Rybar Force (@rybar_force) December 10, 2023

Pokračují také boje o vesnici Krynky na levém břehu Dněpru. Podle analytika Tylera Weavera by Rusové mohli ukrajinskou operaci rozdrtit celkem snadno za pár hodin, ale táže se, proč by to dělali. „Ne v každé válce máte nepřítele tak hloupého, že vám pošle celou divizi do kilometr širokého předmostí četu po četě,“ soudí. Možnosti rozšíření takového předmostí už shrnul švédský analytik Mikael Valtersson jako mizivé.

??????????!? Krynki, western Dnepr bank Kherson region. The Russian forces turn it into a killing zone for the AFU.



The Russian army was also able to overcome the EW, which protected the water supply line and now the boats are hit constantly, decreasing the AFU supplies dramatically pic.twitter.com/dZBvMHiHsz — Lord Bebo (@MyLordBebo) December 9, 2023

The Russians could retake Krynki and squash the Ukrainian Dniper operation in a couple hours, but why would they? It's not every war you get an enemy dumb enough to feed a division into a one square-kilometer beachhead a platoon at a time. — Armchair Warlord (@ArmchairW) December 11, 2023

Dle dalšího analytika vystupujícího pod přezdívkou Big Serge nyní Ukrajinci ztrácejí během týdnů pozice, o které bojovali měsíce. „Celé léto bojovali o Klišivku a teď se hroutí během víkendu,“ zhodnotil.

They spent all summer fighting for Klischiivka and now it’s just collapsing over the weekend. — Big Serge ?????????? (@witte_sergei) December 10, 2023

Pesimistická nálada pak panuje i v řadách komentátorů. Podle Daniela Hannana z listu The Telegraph si Putin jde pro vítězství a „základy Evropy se otřásají“. Hannan konstatuje, že protiofenziva selhala, Rusové postupují skrz to, co zbylo z Marjinky, opět bombardují Kyjev a Zelenského manželka v BBC varuje, že Ukrajina je ve „smrtelném nebezpečí“.

Srovnává konflikt s první světovou válkou, kde výhodu také měli obránci. A kde vítězství bylo dosaženo těmi, kdo měli více lidí a více zdrojů. Což je dle komentátora v současném konfliktu Rusko, zvláště když jde o drony, ale i další munici.

Dodává, že byl jeden z těch, kdo předpokládali, že se Ukrajina probije až k Azovskému moři. Loni prý Ukrajina ukázala, že přes Kerčský most nelze Krym uzásobit, takže odříznutí tamní posádky a vypnutí elektřiny a blokáda jídla by prý donutilo Rusko zasednout k jednacímu stolu.

Putinovi údajně stačí vydržet dalších 12 měsíců. Hannan si také všímá, že zatímco dříve Putin necestoval, navštěvoval pouze „spřátelené diktatury“ Irán a Čínu, nyní navštívil „neutrální diktatury“, tedy Spojené arabské emiráty a Saúdskou Arábii. A dumá, zda to neznamená, zda už nebyla potichu dosaženo nějaké dohody a zda Saúdové nedostali za úkol vyzvědět, jak moc je Putin nakloněn mírovým rozhovorům.

Hannan něco takového považuje za potenciální katastrofu pro západní demokracie. Protože to zbytku světa ukáže, že NATO, se svým bohatstvím a výzbrojí, nedokázalo zachránit zemi, kterou se dvě nejsilnější země v alianci (USA a Velká Británie) zavázaly chránit. Ztráta prestiže pro Západ a jeho myšlenky, tj. osobní svobodu, demokracii a lidská práva by prý byla katastrofická. Dle Hannana by se pak rozhořely další konflikty, protože by už nebyl „policista na rohu“. Stále má naději, že konflikt může pro Ukrajinu dopadnout dobře, tj. že východní oblasti budou mít jenom autonomii, ale zůstanou Ukrajině nebo že na demilitarizovaném Krymu dojde k mezinárodně dozorovanému referendu. „Ale jestli Rusko anektuje území silou, neprohraje jenom Západ, ale celý mezinárodní řád vzniklý po roce 1945,“ varuje.

O Kerčském mostu mluví i další analytici, tedy Luke Coffey a Peter Rough z Hudson Institutu. Ti si právě všímají, jaký pesimismus zavládl v proukrajinském prostředí, hraničící až s defétismem. „Pravda je, že není žádné snadné cesty ven,“ míní analytici, čímž je míněno vyjednávání. Podle nich je potřeba dát Ukrajině prostředky, aby porazila Putina na bojišti.

Moskva prý nemá o ukončení konfliktu zájem a Putin se nespokojí s pěti oblastmi, které Rusko anektovalo. „Samozřejmě, Západ by mohl tlačit Ukrajinu, aby odevzdala velká území a miliony Ukrajinců Rusku, v naději, že se s tím Putin spokojí, i když Kyjev by tvrdě a oprávněně vzdoroval. Zničilo by to vztahy s Kyjevem, srazilo morálku na Ukrajině na nulu a vzbudilo pochyby o závazcích USA po celém světě. A povzbudilo Putina, aby vzal to, co dostal, a pak pokračoval dál,“ míní analytici.

Ukrajina podle nich není na pokraji zhroucení, takže něco takového nedává smysl. „Ukrajinci jsou přesvědčení, že je potřeba Rusku ozbrojeně vzdorovat a dosáhli v tom úspěchů. Kyjev má stále kde brát síly, které může vrhnout do boje. Zlomit nad Ukrajinou hůl by bylo zcela předčasné,“ argumentují.

Protiofenziva prý selhala proto, že USA nedodaly klíčové zbraně, tedy dalekonosné střely ATACMS a i konvenční munici. Kvůli tomu se Rusové mohli opevnit. Stěžují si také, že Ukrajině svázal ruce příkaz, že americké zrbaně se nesmí používat na ruská území. Západ by měl být v podpoře Ukrajiny „kreativnější a odvážnější“. A soustředit se více na Krym, protože ten je podle nich hlavní základnou pro ruské operace na jihu Ukrajiny. Proto navrhují, aby Ukrajina opět útočila na Kerčský most, jak to již udělala dvakrát.

Ale kromě toho by se prý měla zaměřit i na mosty spojující Krym s Chersonskou oblastí. Dále by Ukrajina měla útočit na námořní a letecké základny, což by ovšem vyžadovalo velké dodávky střel ATACMS a taky německých střel Taurus. A až by se povedlo vytlačit ruské síly z poloostrova, měla by Ukrajina podle Coffeyho a Rougha útočit dál i na ruském území.

„Američtí politici by si měli uvědomit, že nejkratší a nejpřímější cesta k vítězství Ukrajiny vede přes Krym. Ukrajina musí být vyzbrojena, vycvičena a vybavena s ohledem na tažení na poloostrov. Stejně jako ruská válka proti Ukrajině začala invazí na Krym v roce 2014, tak také skončí až tehdy, když tam Ukrajina nakonec získá zpět kontrolu,“ tvrdí dotyční s tím, že soustředit se krymskou kampaň je lék na bídu a zmar, která zavládla na jejich straně.

Analytik Big Serge k tomu ovšem dodává, že Kerčský most se již dlouho pro přepravu vojenského materiálu nepoužívá. „Dva roky a komentátoři pořád hledají nějaké cheaty. Prostě zmáčknete ty správné čudlíky a Rusové se vzdají a odejdou,“ poznamenal k tomuto článku i k dalším, které prezentují vítězství Ukrajiny jako pouhou otázku dodání veškerých možných zbraní.

Nearly two years in and the commentariat is still looking for cheat codes: if you can just push the right combination of buttons, Russia will give up and go home. — Big Serge ?????????? (@witte_sergei) December 8, 2023

Že Ukrajina vytlačí Rusko za hranice z roku 1991 je bláznovství i podle senátora Jamese Vance. Podle něho každý věděl, že konflikt skončí u jednacího stolu. Uvedl také, že Ukrajina jako země je v podstatě zničená. „Dostáváme se do bodu, kdy prakticky budeme platit důchody ukrajinským seniorům a za obnovu Ukrajiny. Musíme to zabíjení zastavit,“ uvedl s tím, že to je potřeba udělat, ne dávat Ukrajině další miliardy.

??????????!? “Washington needs to accept the fact that Ukraine will have to cede some territories to Russia”



— US Republican Senator James Vance



“Everyone with a head on their shoulders knows that this will end in negotiations. The idea that Ukraine would return Russia to its 1991… pic.twitter.com/ciOhv9bjA6 — Lord Bebo (@MyLordBebo) December 10, 2023

Se zbraněmi je v USA další potíž. Jak upozorňuje článek deníku Wall Street Journal, USA nemají průmyslovou kapacitu na to, aby rozšířily své ozbrojené síly. V květnu 2022 prezident Biden a firma Lockheed Martin slíbily zdvojnásobit produkci protitankových střel Javelin do roku 2024. Ale tento cíl byl odložen na rok 2026. V roce 2020 slíbily USA dodat Tchaj-wanu protilodní střely Harpoon. Ty také zřejmě nedorazí do roku 2026. A USA jsou schopny vyrobit jen jednu jadernou ponorku za rok, takže se někteří analytici obávají, že nebude náhrada za ty, které USA chtějí prodat Austrálii.

V říjnu pak William LaPlante, jeden z hlavních činitelů v Pentagonu pro nákup výzbroje uvedl, že málokdo čekal návrat intenzivních a dlouhodobých konfliktů, jako je ten na Ukrajině. „Znovu se učíme, jak náročné na zdroje takové válčení je, a jak utlumení produkce a model ‚just in time‘ při něm nefunguje,“ řekl. Wall Street Journal varuje, že ale nejde jen o obranu. Průmyslová základna USA se smrskla vzhledem k tomu, že náročná výroba se přesunula do jižní Asie. „Je méně dodavatelů, továren, loděnic a hlavně pracovníků, kteří by mohli zvyšující se poptávku pokrýt,“ konstatuje. Navíc, civilní a vojenská výroba jsou odlišné. Podle jednoho z analytiků by mohlo trvat 3 až 5 let, než se například svářeč přecvičí na výrobu jaderných ponorek.

Kromě toho narůstá také zpoždění a průtahy. V průměru nová loď stojí o 40 % více, než americké námořnictvo plánovalo, a u ponorek se dokončení jedné protáhlo z šesti na devět let. Což je oproti Číně nesrovnatelné. Jedny čínské loděnice například za rok vyrobily více lodí, než jich USA vypustily na vodu od roku 2014.

