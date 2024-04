Jednooký Ukrajinec o své armádě. Stále slouží. Vyplavalo to nejhorší

Nejsou vojáci, není munice, nejsou opevnění. To jsou závěry polského analytika Konrada Muzyky ohledně války na Ukrajině. „Ukrajina nepřežila svou nejtemnější hodinu. Ta teprve začne,“ odhaduje. Že by se Ukrajinci vraceli ze zahraničí se přitom podle listu The Telegraph nedá očekávat. Někteří míní, že rodina je přednější. „Proč bych se měl vracet bojovat? Za co?“ ptal se například stavební dělník Volodymyr, který žije v ČR. Dokonce i v ukrajinské armádě chápou, že si ukončením konzulárních služeb pro muže nepomohou.

Konrad Muzyka dle svého medailonku studoval Rusko na UCL (University College London) a momentálně je nezávislým bezpečnostním analytikem. Pravidelně se vyjadřuje k rusko-ukrajinskému konfliktu. Momentálně je podle něho situace špatná a zlepšení se v následujících týdnech neočekává. „Důvody současného stavu jsou tři a v zásadě se nejedná o nic objevného, protože problémy na ukrajinské straně jsou známy již dlouho: nedostatek munice, lidí, opevnění,“ uvádí Muzyka a dokresluje situaci ohledně nedostatku munice pozorováním, že některé dělostřelecké jednotky od letní protiofenzivy v roce 2023 střílejí o 70 až 90 % méně. Dělostřelecká palba je omezena na minimum, dokonce ji musejí povolovat velitelé brigád.

Pokud jde o pomoc z USA, která byla nedávno schválena, ta je dle analytika zásadní, ale pouze sníží nepoměr; o tom, že by ho vyrovnala, nemůže být řeč. Průběh války prý nezmění, jen oddálí problémy.

„Nadále čekáme na dlouhodobá a systémová řešení, a to jak ze strany USA, tak ze strany Evropy, a na předložení konkrétního plánu vojenské podpory Ukrajiny v této válce, který by jí umožnil soustředit se na plánování (společně se západními poradci) a vedení frontových operací s cílem obnovit iniciativu,“ poznamenal analytik.

Co ale podle analytika bude mít největší vliv, je nedostatek vojáků. Zejména v následujících třech až čtyřech měsících. „Během této doby se na frontě začnou objevovat nově mobilizovaní vojáci, ale existuje také možnost, že v případě ruského průlomu nebo nedostatku záloh bude doba jejich výcviku zkrácena na minimum. V takovém případě by se Ukrajina mohla ocitnout ve stejné situaci jako Rusko v září 2022,“ praví Konrad Muzyka a dodává, že v současné době Ukrajina díry v obraně látá přesunutím vojáků z jiných směrů. Jenže i to bude obtížné vzhledem ke ztrátám.

„Dostali jsme se do bodu, kdy je situace na frontě nejhorší od března 2022. Početní převaha Rusů stále roste a s ní i počet útoků. Ukrajina nepřežila svou nejtemnější hodinu. Ta teprve začne,“ končí Muzyka svou analýzu na temné notě.

Doszliśmy do momentu w którym sytuacja na froncie jest najgorsza od marca 2022. Przewaga liczebna Rosjan ciągle rośnie, liczba ataków również. Ukraina nie przetrwała najczarniejszej godziny. Ona się dopiero zacznie. pic.twitter.com/rtv0TynzZ5 — Konrad Muzyka - Rochan Consulting (@konrad_muzyka) April 29, 2024

Nedostatek vojáků vedl ke změnám v mobilizačním zákoně na Ukrajině, který jednak snižuje věkovou hranici, ale také kvůli němu Ukrajina už nebude poskytovat svým občanům v odvodovém věku v zahraničí konzulární služby. Některé země, jako například Polsko či Litva už projevují ochotu posílat ukrajinské muže zpátky.

Jak ale uvádí britský The Telegraph, Ukrajinci v zahraničí se zpátky do vlasti nechystají. Například 39letý Vladimir na začátku konfliktu dostal svou exmanželku a čtyřletého syna z Ukrajiny, sám ale v zemi kvůli zákonům zůstal. Ale po dvou letech a poté, co byl shledán zdravotně nezpůsobilým, se rozhodl se k rodině v Německu vrátit. Zdůvodnil si to tím, že dítě potřebuje otce.

Kvůli novému zákonu mu ale hrozí, že už v cizině zůstane, protože pro nový pas by musel na Ukrajinu a riskoval by odvod na vojnu. Vrátit se nehodlá. Jednalo se prý o morálně těžké rozhodování, ale došel k tomu, že rodina ho potřebuje. „Nepociťuji žádný tlak ze strany rodiny nebo přátel, abych se vrátil. Všichni moji přátelé mé situaci rozumí,“ uvedl. Dodal, že jeho pas je stále platný a zmínil, že pro některé uprchlíky se jedná o urážku, pokud jsou například z Mariupolu a Rusové jim zničili domov. „A teď na ně jejich vlastní vláda bere klacek,“ postěžoval si.

I další Ukrajinci v zahraničí listu řekli, že nemají v plánu se na Ukrajinu vracet. Stavební dělník Volodymyr žije v České republice už 8 let a říká, že zákon je nespravedlivý. „A všichni moji ukrajinští přátelé z ČR, Lutsku i Kyjeva si to myslí také. Nikoho to netěší. Vláda nás nutí a s takovými zákony se s ní rozloučíme. Občanství získáme v jiné zemi,“ řekl.

„Lidé se už nevrátí. Čím déle válka trvá, tím více je takových zákonů, a tím více lidé nenávidí Ukrajinu a její vládu. Proč bych se měl vracet bojovat? Za co? Proč se vláda před válkou nestarala o pracující migranty, jako jsem třeba já?“ ptá se pan Volodymyr a řekl, že každým dnem má Ukrajina méně a méně území a také méně a méně lidí. Někteří zemřeli, jiní například přeplavali Tisu do Maďarska.

Jeden Ukrajinec doznal, že zemi opustil nelegálně a nyní žije až v daleké Indonésii. Uvedl, že necítí žádnou povinnost za zemi bojovat a vnímá se spíše jako pozorovatel války, než její účastník.

Dokonce ani vojáci dle Telegraphu nejsou spokojení. Nikita Roženko ze 113. brigády s kritikou Ukrajinců v zahraničí souhlasí. Podle něho není normální říkat těm, kteří Ukrajinu opustili, že už nejsou Ukrajinci. Naopak navrátilce je prý potřeba vítat. Zákon označil za politický kompromis, který má uspokojit každého a neuspokojí nikoho.

The Telegraph uvádí, že Roženko v prvním roce konfliktu přišel o oko, stále je ale klasifikován jako schopný služby a nebude demobilizován. Ideální voják by dle něho měl být ve věku 27–30 let, ale odvedení vojáci mají průměr 45 až 50 let, jsou ze společenské periferie a často mají zdravotní potíže. Doktoři je sice shledají schopnými služby, ale velitelé pak vidí, v jakém jsou stavu. Podle něho by pomohlo, kdyby si lidé mohli volit, u jakých jednotek budou sloužit. Lidé z pochopitelných důvodů nechtějí sloužit v jednotkách, kde na ně velení hledí jako na „maso“. Roženko nejmenoval, nicméně řekl, že vojáci dobře vědí, kteří velitelé jsou dobří a kteří špatní.

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

