Svět sleduje Moskvu. Ale Ukrajině hrozí rychlý konec. Vyplašený Macron? Plán

Ještě před tím, než došlo k útoku na obchodní centrum Crocus, zasáhlo Rusko strojovnu ukrajinské přehrady na Dněpru. Proč? Analytik Simplicius vidí hned několik indicií, které naznačují, že by se ruské síly mohly chystat k překročení řeky a dobytí Oděsy. Mimo jiné i proto, protože francouzský prezident Macron nastínil, že by Oděsu mohlo bránit NATO. Svou teorii, odlišnou od mainstreamu, má i o tom, proč USA tlačily na Ukrajinu, aby přestala s útoky na ruské rafinérie.

Útok na obchodní centrum Crocus je sice v Rusku významnou událostí, ale na podstatě války na Ukrajině nic závažně nemění. Analytik si všímá útoků na vodní elektrárny, zejména na tu na Dněpru, kde zasáhli strojovnu. Bez elektřiny byl údajně celý Charkov a i proukrajinské účty přiznávají, že protivzdušná obrana Ukrajiny útok vůbec nezastavila.

Proč zrovna teď?

Analytik si klade otázku, proč k těmto útokům došlo. Jako jednu možnost vidí, že se jedná o součást kampaně na zničení ukrajinské infrastruktury, která bude předcházet jarní vojenské kampani. Jako druhou vidí, že se jedná o odpověď na ukrajinské „provokace“, tedy zásahy vůči ropným rafinériím a za útoky okolo Belgorodu. Tedy že Putin Ukrajincům vzkazuje, že zašli moc daleko. Jako nejpravděpodobnější vidí, že se bude jednat o kombinaci obou důvodů, tedy že Rusko bylo na politickém poli donuceno k nějaké odvetě vůči Ukrajině za její nedávné akce.

I po zničení přehrady Nová Kachovka tak Ukrajinci stále mají schopnost zvýšit hladinu na Dněpru, protože ovládají přehrady nad ní. Analytik jako možnost vidí, že útok na přehradu byla ruská snaha vzít Ukrajině tuto schopnost. Proč by to Rusko dělalo? Jedna z možností je, že se Rusové chystají řeku překročit, a tak nechtějí, aby Ukrajinci měli možnost je „spláchnout“ a zničit jim logistické kanály.

Analytik připomíná, že pozornost je teď upřena na Oděsu a začal závod o to, kdo město bude mít první. Macron vydal prohlášení, že by se Ukrajina mohla zhroutit velmi rychle a již dříve prohlásil, že právě Oděsu je nutné udržet. O úmyslu vyslat vojáky na Ukrajinu reportoval z Francie také ukrajinský poslanec Gončarenko, úmysl poslat vojáky je prý vážný, již se o něm diskutuje, ale ještě nebylo rozhodnuto o velikosti. Macron je prý „velice odhodlaný“ a Francie sestavuje koalici ochotných, ve které bude s největší pravděpodobností Polsko a Pobaltské republiky. Proti tomu je Německo, které to vidí jako zbytečnou eskalaci. Poslanec nicméně uvedl, že by se francouzští vojáci nezapojovali přímo do bojů, ale strážili by hranici s Běloruskem a tím uvolnili síly, které tam Ukrajina má. A k tomu Viktor Orbán nevyloučil, že do dvou nebo tří měsíců Západ k vyslání vojáků přistoupí.

Zde ovšem analytik poukazuje na to, že Orbán řekl jenom, že by „ho to nepřekvapilo“, a že Gončarenkovi se pravděpodobně říkají věci na udržení morálky a obrazu evropské síly a solidarity.

Přes Dněpr? Začíná to být možné

Nicméně, potenciál zapojení NATO může Rusko vést k tomu, že se pokusí o útok na Oděsu přes řeku. Což dříve považoval za nemožné a stále si za tím stojí. Pravděpodobnost je prý malá, ale je potřeba nastínit možnosti, proč Rusko na vodní elektrárnu zaútočilo. Zvláště když kromě strojovny trefili i jeřáby, které otevírají stavidla. Na vyřazení elektrárny z provozu by přitom stačila strojovna. Je samozřejmě možné, že chtěli být důkladní.

Připomíná také, že v roce 1943 Sověti v bitvě o Dněpr řeku překonali. Tehdy to bylo možné, nicméně v dnešních podmínkách přesných úderů na velké vzdálenosti a neustálého sledování to není pravděpodobné. Ale proti tomu hovoří tři skutečnosti. Jednak, ukrajinské možnosti zásahů jsou opotřebovávány, raketomety HIMARS byly nedávno několikrát zasaženy a Rusko své možnosti stále vylepšuje. Za druhé, pokud je úroveň vody stále nízká po zničení kachovské přehrady, tak to dělá překročení řeky snazší. A za třetí, malé zásoby dělostřelecké munice znamenají, že úroveň ostřelování by mohla být přijatelná. Překonání Dněpru analytik vidí jako stále nepravděpodobné, ale nutné v držení na zřeteli.

Připomíná, že Rusové se snaží předejít ztrátám, a proto se stáhli z Chersonu, protože nechtěli riskovat, že by tamní síly byly odříznuty. Nicméně, úmysl NATO město obsadit může ruské velení postrčit k tomu, aby obsazení Oděsy urychlilo a nečekalo na zhroucení ozbrojených sil Ukrajiny. Koneckonců, na zveřejněných mapách by francoužští vojáci bránili právě Oděsu. Macron také uvedl, že ukrajinské síly by se mohly velmi rychle zhroutit a Šojgu oznámil vytvoření „dněprovské flotily“ a nových formací v Záporoží. To vše předtím, než vyřadili největší přehradu na řece. „Může to být jen obyčejné posilování ozbrojených sil a součást kampaně ničení infrastruktury nebo předběžná příprava na eskalaci přes řeku,“ soudí Simplicius.

Rozkaz z USA: Nechte toho, zkazíte Bidenovi kampaň

Věnuje se ale i ukrajinským útokům na rafinérie, u kterých USA Ukrajinu požádaly, aby toho nechala. Jako jednoduché vysvětlení se bere, že je volební rok a Joe Biden nechce, aby se zvýšila cena benzínu na pumpách. Analytik ovšem poukazuje na to, že rafinérie jsou především pro domácí spotřebu a Rusko vyváží ropu a vyváží ji ropovody. Navíc, když se kvůli útokům cena zvýší, Rusko na tom ještě vydělá, takže by si Ukrajina v podstatě jenom uškodila.

Podle analytika USA tlačily na ukončení útoků, protože věděly, že Rusko se začalo blížit masivní odvetě, takže se snaží zabránit tomu, aby naštvaný „konec srandy“ Putin Ukrajinu „dodělal“. V kombinaci s útoky na infrastrukturu v pátek analytik usuzuje, že Rusko skutečně stále jedná v rukavičkách a kdyby chtělo, může eskalovat na docela jinou úroveň.

Biden se podle něho zoufale snaží, aby Rusko neeskalovalo a Ukrajina do amerických voleb nepadla. „Mnohem víc by se jim líbilo, kdyby se válka dostala do patu, kdy ji bude možné zamést pod koberec, nebo když by se Ukrajina dala přesvědčit, aby konflikt dočasně ukončila tak, aby to Biden mohl vykázat jako vítězství,“ říká analytik a hned odpovídá na otázku, jak se něco takového dá udělat.

„Jednoduše. Už dlouho vyvolávají strach, že Rusko chtělo ovládnout celou Evropu, takže své naivní voliče o tom asi přesvědčí. Takže až se konflikt zmrazí na demarkační linii, tak mohou říci: Vidíte, zastavili jsme toho cvoka Putina, aby neovládnul celý svět. Naše kolektivní úsilí vyzbrojilo hrdiné síly Ukrajiny tak, že dokázaly bezprecedentní útok smrtící silou zastavit. Kdybychom to neudělali, Putinův krvavý prapor už by vlál na Eiffelovce, na Reichstagu, možná i na Westminsterském paláci. Toto vítězství je důkazem solidarity Evropy a západního světa a odhodlání Bidenovy vlády udržet mír, svobodu a prosperitu světového řádu založeného na pravidlech.“

Co naopak Biden nechce, je, aby Putin přestal být hodný a z Ukrajiny udělal obří „čmouhu“ v době, kdy demokrati čelí potenciální volební katastrofě. Nicméně, na to už může být pozdě, když Putinův mluvčí Peskov již vypustil, že se jedná o válku, nikoliv o speciální vojenskou operaci. Někteří očekávají, že teď válku oficiálně vyhlásí Putin, když se nemusí starat o volby. Analytik tuto možnost připouští. Ale je podle něho také možné, že Peskov zase „něco plácnul“. Nemyslí si však, že by to něco změnilo. Podle něho kdyby Rusko mohlo postupovat rychleji, tak už by to udělalo a nemůže jen tak lusknout prsty a začít další operaci Bagration. Nové formace je potřeba vyzbrojit a jsou hlavně určené pro to, aby zastavily případný útok NATO na oslabených křídlech.

