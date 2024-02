Zelenskyj chce „nový začátek“. Ale hrozí mu prý konec. Znovu to bublá

Obrana Avdijivky se hroutí, Rusové na severu postoupili a ohrožují zásobování ukrajinských obránců na jihu. Do toho prezident Zelenskyj poprvé přiznal, že chce vyměnit nejen vrchního velitele ozbrojených sil Ukrajiny Zalužného, ale i další špičky vlády. Proč? Analytik Simplicius má za to, že je to proto, aby nemohli Zelenského jako nelegitimního odvolat poté, co měly být na Ukrajině volby. Proslýchá se, že by na místo Zalužného měl nastoupit dosavadní šéf SBU Budanov. Nicméně, pomoc z USA je stále zaseklá.

Výměna Zalužného

Jednak se chystají změny v ukrajinském kabinetu. V rozhovoru pro italský pořad TG1 Zelenskyj přiznal, že je potřeba „nový začátek“, tedy obměna vlády, ne jen vojenského velitele. Nejde dle Zelenského vyměnit jen jednoho člověka a říct, že začali znova. „Pokud chceme vyhrát, musíme všichni táhnout za jeden provaz, přesvědčeni o vítězství,“ prohlásil s tím, že se naopak nesmí nechat zdeptat.

„Musíme mít tu správnou, pozitivní energii, bez ohledu na to, že se nás někdy zmocní negativní myšlenky,“ řekl ukrajinský prezident, že tyto negativní myšlenky mají dotyční nechat doma. „Proto když mluvím o restartu, o nahrazení, tak mám na mysli něco závažného, co se netýká jen jedné osoby, ale celého směrování vedení této země,“ řekl Zelenskyj.

Následně na to ukrajinský poslanec Jevhen Ševčenko prozradil, že Zalužnyj po mnoha neshodách se Zelenským přijmul pozici velvyslance ve Velké Británii, zatím jen ve vládních kruzích, nikoliv veřejně. K jeho rezignaci by prý mělo dojít osmého února. Ševčenko nicméně nastínil i možnost, že by si to Zalužnyj mohl ještě rozmyslet a zůstat na Ukrajině a začít budovat politickou kariéru.

Analytik soudí, že pokud by Zalužnyj skutečně odcestoval do Velké Británie, tak by byl ze hry, pod dohledem Britů a daleko od Ukrajiny, kvůli ochraně Zelenského. Proslýchá se prý, že by nástupcem Zalužného měl být dosavadní velitel rozvědky, Kyrilo Budanov. Což by vysvětlovalo, proč byl loni na návštěvě v USA, tedy že byl představen těm, kdo válku na Ukrajině mají na starosti a od koho bude přebírat rozkazy.

Do toho se hroutí obrana Avdijivky a analytik má za to, že to do sebe zapadá, tedy že obrana byla ukončena v rámci machinací vůči Zalužnému, aby její pád byl na jeho hlavu.

K čemu jim to ale bude?

Láme si však hlavu nad tím, co chce Zelenskyj dokázat. Pomoc z USA je stále zaseknutá a nevypadá to, že se někam pohne, protože návrh zákona, který demokraté předložili, republikány rozzuřil. Hranice by se při něm totiž „nikdy nezavřely“, do USA by vždy přišlo 5000 imigrantů denně a dle šéfa republikánů ve Sněmovně reprezentantů by azylanti dostali zároveň pracovní povolení. Což by přilákalo další migranty.

Dle výčtu je v tomto zákoně alokováno celkem 60,06 miliardy dolarů pro Ukrajinu, 14,1 miliardy na podporu Izraele, 2,44 miliardy pro boj v Rudém moři, 10 miliard na humanitární pomoc civilistům v Gaze a na Západním břehu Jordánu, na Ukrajině a v jiných válečných zónách, 4,83 miliardy pro partnery v Indo-pacifickém regionu na odrazování agrese čínského režimu, 2,33 miliardy přímo pro ukrajinské uprchlíky a 20,23 miliardy na rozšíření ochrany hranic. Jedna miliarda dolarů je 23,2 miliardy korun. Jak si každý jistě povšimne, na různé zahraniční podpory je vyčleněno mnohem více než na ochranu hranic USA. Dle analytika je tak zákon už předem mrtvý a podpora Ukrajiny stojí dál.

Co si tedy Zelenskyj od rošády slibuje? Analytik spekuluje, že jde o datum, kdy se měly konat prezidentské volby, protože i když bylo ukrajinským parlamentem schváleno, že v čase války se volby nekonají, některé frakce by tuto „neligitimitu“ mohly využít k sesazení Zelenského. A jedná se tak o jeho snahu zajistit, aby ve vedení nebyl nikdo, kdo by na to měl sílu a vliv.

Komu spadne na hlavu mobilizace

Zelenskyj prý také hledá obětního beránka pro zákon o mobilizaci. Opět se proslýchá, že tento zákon chce Zelenskyj prosadit stůj, co stůj, dokonce jsou poslancům nabízeny úplatky, když pro něj budou hlasovat. Jenže zákon je mezi Ukrajinci extrémně nepopulární. Kritizovala ho například Julija Tymošenková, bývalá premiérka Ukrajiny, v současnosti poslankyně a předsedkyně své strany Baťkivščyna. Podle ní je mobilizace potřeba, ale ne násilná. Není podle ní možné držet lidi na frontě 36 měsíců, ale zároveň není možné na frontu hnát lidi bez výcviku.

Ozývá se také, že by tento zákon, který by mužům vyhýbajícím se mobilizaci znemožnil nakládat s majetkem, mohl zničit ukrajinskou ekonomiku, protože po jeho schválení by následoval okamžitý run na banky, ze kterých by si muži vybrali veškeré úspory. Jinými slovy, zákon je extrémně nepopulární a Zelenskyj potřebuje někoho, kdo se za něj obětuje.

Avdijivka se hroutí

Do toho padá Avdijivka. Ruským silám se podařilo dobýt území na severu města u lomu a obsadily výšiny poblíž. A pokračovaly jednak na jihovýchod, ale také na západ. Podle některých videí se pak Rusové nacházejí jen 500 metrů od západních hranic Avdijivky a hrozí tak kompletní odříznutí od zásobování, což by znamenalo, že Avdijivka je v podstatě hotová.

Cesty, po kterých se Avdijivka zásobuje

Ukrajinci se prý snaží udržet Avdijivku seč mohou, dokonce poslali na obranu západní techniku, tedy byl zachycen tank Abrams a také záběr, jak bojové vozidlo Bradley najelo na minu. Podle analytika se budou Ukrajinci opět snažit pád Avdijivky bagatelizovat, ale pravda je, že ji bránilo mnoho elitních útvarů, které při obraně utrpěly těžké ztráty.

Deník Forbes si pak všímá, že se prohlubuje rozdíl mezi ukrajinským a ruským dělostřelectvem. Tedy že ruským dělostřelcům otrnulo tak, že kde dříve měli jednu široce rozprostřenou dělostřeleckou baterii, tak nyní už dělostřelecké baterie koncentrují a pálí v salvách jako na cvičišti, protože se nebojí, že by od Ukrajinců přišla odveta.

Analytik se věnoval také tomu, jak se Ukrajina snaží, aby mohla pro slíbené letouny F-16 využívat moldavský vzdušný prostor. Zatím neúspěšně. Rusko totiž ničí všechna letiště, na kterých by Ukrajina mohla stroje F-16 provozovat, takže je Ukrajina teď v podstatě ani přijmout nemůže. Ale snahu využívat cizí letecký prostor vidí jako další prostor pro provokaci, kterou Ukrajinci doufají, že zatáhnou do konfliktu NATO.

