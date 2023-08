„Eidam: Výroba 87 Kč, v marketu 190 Kč.“ Pravda o drahotě. Brambory, mléko

reklama

Zatímco meziměsíčně rostly ceny v oblasti rekreace a dovolených či v dopravě, stravování a ubytování, u potravin a nealkoholických nápojů mnohé položky zlevnily. Nižší byly oproti předchozímu měsíci především ceny ovoce o 4,3 procenta, zeleniny o 1,7 procenta, pekárenských výrobků, obilovin o 0,8 procenta, polotučného trvanlivého mléka o 4,8 procenta, sýrů a tvarohů o 1,5 procenta a vajec o 3,3 procenta. Jak se ovšem ukazuje, u zemědělců tyto ceny klesaly mnohem razantněji než v obchodech.



Zatímco ve mnohých odvětvích pouze pokleslo tempo růstu cen, v rámci zemědělství je vidět oproti loňsku zlevnění, a to až o 14,3 procenta. „Pokles tempa růstu výrobních cen je samozřejmě pozitivní a nahrávají mu především příznivější nákladové podmínky a tlak ze strany slabé domácí a zahraniční poptávky. Na druhou stranu ještě sám o sobě tento trend nemusí znamenat plošné zlevňování, ale pouze zpomalování tempa zdražování. Výjimkou je zemědělství, kde ceny jsou ceny pod loňskou úrovní, a sice o 14,3 procenta. Potěšující? Jistě, i když fakticky jsou stále ještě o 23 procent výše než v roce 2019,“ komentuje tento vývoj hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.

Fotogalerie: - Ceny na česko-polských hranicích

Že jste si až tak výrazného snižování cen nevšimli v obchodech? Není divu, v obchodech až takový pokles cen skutečně nenastal a je otázkou, kdy se zlevňování výrazněji propíše do koncových cen pro spotřebitele a v jaké míře.

Zdroj: ČSÚ

Mléko za necelých 11 korun a máslo za 34 korun. A v obchodě?



Pro porovnání se podívejme na vývoj cen u zemědělců, výrobců a částky, za které si nakonec zboží koupí spotřebitelé včetně DPH.



Například mléko zemědělci v červnu prodávali za 11,01 Kč za litr, kdežto v červenci bylo za 10,43 Kč. Jakmile toto mléko zemědělci prodají, putuje k průmyslovým výrobců, kteří jej ošetří a zabalí, načež jeho cena vzroste z 10,43 Kč na 15,85 Kč za litr (v červnu výrobci prodávali litr mléka za 16,27 Kč) a pak již putuje do obchodů, kde si jej čeští zákazníci koupí za průměrných 24,15 Kč za litr. Mléko v obchodech také zlevnilo – oproti červnu je však levnější jen o 37 haléřů.



Rozdíl mezi cenou zemědělců a výrobců je 4,84 Kč, nejvíce však cena naroste až na regálech obchodů, kde je o 8,3 koruny vyšší oproti té výrobní. Oproti ceně od zemědělců je pak mléko v obchodech dražší o 13 korun a 14 haléřů.

Zdroj: ČSÚ

Podobný jev můžeme pozorovat i pokud se z mléka výrobci rozhodnou vyrobit máslo. 250 gramů másla producenti prodávali v červenci průměrně za 33,89 Kč. V obchodech bylo následně toto máslo zákazníkům prodáno za 39,27 Kč.



Avšak mnohem markantněji vše vidíme u sýru eidam. Kilogram eidamu se v červnu prodával průměrně za 87,74 Kč, načež jej v tomto měsíci drobně výrobci zlevnili na 87,44 Kč. A v obchodech? Tam naopak zdražil. Z 190,50 korun, které za kilo eidamu platí zákazníci, vzrostla jeho cena na 193,47 korun. Rozdíl v červenci mezi cenou výrobců a tou, za niž si tento sýr pořídíte v obchodech, byl přes 106 korun.



Položka, u níž naopak mohou slavit spotřebitelé, jsou vejce. Zemědělci je v červnu prodávali za 2,97 Kč za kus a v červenci za 2,82 za kus a zlevnili jej tedy o 15 haléřů. V obchodech pak jedno vejce stálo v červnu 4,70 a v minulém měsíci 4,55 Kč za kus, což znamená, že vejce obchody zlevnily o stejnou částku jako zemědělci.

Fotogalerie: - České a německé ceny potravin

Existují však i takové potraviny, u nichž ceny v obchodech klesly výrazněji. Pokud se podíváme na hladkou mouku, tak její cena za kilogram v obchodech poklesla z 20,54 Kč na 19,39 Kč, přičemž výrobci ji zlevnili z 13,17 na 13,12 Kč za kilo a zemědělci kilo pšenice prodávali za 5,40 Kč, kdežto v červnu to bylo ještě 5,63 Kč za kilogram.

U brambor již ovšem opět spotřebitele přejde radost. Kilogram pozdních brambor prodávali v červnu zemědělci za 8,13 Kč a v červenci zlevnili na 7,35 Kč, stejně jakož i u brambor raných, které prodávali v červnu za 17,92 a v červenci již za 14,12 Kč. V obchodech se podobné zlevnění opět neprojevilo. Naopak. Obchodníci je oproti zemědělcům zdražili. Konzumní brambory se v Česku v červnu v obchodech prodávaly za 24,47 Kč za kilo, v červenci pak již za 24,73 Kč.



A zdražení české zákazníky čekalo i u jablek. Kilo konzumních jablek bylo v červnu v obchodech za 32,17, načež v červenci jste si je mohli koupit průměrně za 37,24 Kč. Zemědělci je přitom zdražili jen z 11,61 Kč na 14,78 Kč, tedy o 3,17 Kč, zatímco obchodníci rovnou o 4,97 Kč. Rozdíl oproti ceně, za kterou jablka prodávají zemědělci a za kterou si je můžete koupit v regálech obchodů je pak 22,46 Kč.

Fotogalerie: - O cenách potravin

Dočkat by se zlevnění nakonec mohli i samotní spotřebitelé. Dle partnera poradenské skupiny Moore Czech Republic Petra Kymličky by se zpožděním mohli lidé vidět zlevnění i v obchodech. „Ceny zemědělských výrobců klesly meziročně o 14,3 %. Jde o třetí výrazný pokles v řadě a současně o významnou změnu trendu ve vývoji cen zemědělských komodit, neboť minulý rok v létě dosahoval růst těchto cen až 40 %. Teprve letos v květnu došlo poprvé po více než dvou letech nepřetržitého meziročního růstu k poklesu indexu cen zemědělských výrobců. Ceny výrobců se ‚propisují‘ do cen v obchodech se zpožděním a ovlivňují je i další faktory, nicméně první signály, že ušetří i spotřebitelé, se již objevují. V červenci totiž zbrzdil růst cen potravin, když spotřebitelské ceny meziměsíčně poklesly o 0,8 %. Právě to je jeden z faktorů, který přispívá k pozvolnému krocení inflace u nás,“ uvedl ve svém komentáři.

Na meziroční růst cenové hladiny měly v červenci největší vliv ceny v oddíle bydlení, kde vzrostly ceny nájemného z bytu o 7,6 %, vodného o 16,3 %, stočného o 26,9 %, elektřiny o 23,4 % a tepla a teplé vody o 38,9 %. Další v pořadí vlivu byly právě také ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, kde se zvýšily ceny vajec o 28,2 % a ceny zeleniny o 28,9 %, z čehož kupříkladu ceny brambor byly vyšší o 61,2 %.

