,,K*rva, proč to dělá?” Fiala mluvil, pod pódiem šum. Pak příběh šel dál

Putin a Babiš viníci, vláda maká a dělá, co může, aby všem pomohla. Velmi zjednodušeně tak lze shrnout vystoupení Petra Fialy na sněmu českých průmyslníků. Dostal varování ohledně nemožnosti platit za energie i seznam kroků, do kterých by se měl ihned pustit. ParlamentníListy.cz však zjistily i další věci. Svěřilo se nám totiž hned několik účastníků brněnského sněmu z řad podnikatelů či jinak zainteresovaných osob. Kapitáni průmyslu byli vzteky bez sebe a padala ostrá slova, která si předseda vlády nejspíš zarámovat nedá.

Sněm českých průmyslníků hostil premiéra Fialu, který v projevu vysvětloval, co všechno jeho vláda dělá, aby zmírnila dopady energetické krize. Byznysmenům premiér řekl, že pomoci velkoodběratelům není snadné. A tím to skončilo. Konkrétní plán se kapitáni průmyslu nedozvěděli a mnohé z nich to velmi naštvalo. Rozčarování a vztek prý řada z nich dávala najevo již během Fialova řečnění. ParlamentníListy.cz měly možnost s několika účastníky sněmu Svazu průmyslu a dopravy ČR mluvit.

Anketa Pro koho byste raději hlasovali ve 2. kole prezidentské volby? Petr Pavel 6% Josef Středula 94% hlasovalo: 8202 lidí

Česká vláda je celé měsíce terčem kritiky, že neadekvátně reaguje na těžkou energetickou krizi, která postihla celý kontinent. Domácnosti a menší podniky se nakonec pomoci v podobě zastropování cen energií dočkají, přestože ještě nedávno tento krok sama vláda označovala za populistické a nesmyslné řešení.

Jenže velkých podniků a firem, které se svou spotřebou plynu a elektřiny při výrobě řadí mezi velkoodběratele, se zastropování cen netýká. Někteří experti přitom varují, že právě toto odvětví stojí nad propastí, a pokud stát bude nadále nečinně přihlížet, průmyslové podniky začnou krachovat, zavírat provozy či dlouhodobě přerušovat provoz a desetitisíce, možná statisíce lidí skončí „na dlažbě“.

Patrně největší horor představuje možnost, že by Škoda Auto přesunula svou výrobu z České republiky do jiných zemí dále na východ. Tato hrozba z vedení koncernu Volkswagen padla a média ji označila za reálnou. Škodovka v naší zemi zaměstnává kolem 35 tisíc lidí.

Vraťme se zpátky k úternímu sněmu Svazu průmyslu a dopravy ČR, který se tradičně konal v Brně při zahájení Mezinárodního strojírenského veletrhu. Dlouholetý šéf svazu Jaroslav Hanák v projevu apeloval na vládu, aby zajistila energetickou stabilitu také velkým firmám, protože na ně se dosud žádná významná vládní opatření nevztahují. Fiala od Hanáka obdržel seznam sedmi požadavků či úkolů, kterým by se podle svazu průmyslníků měla vláda urychleně zabývat. Většina podniků totiž nemá zafixované ceny energií.

„Pro příští rok má zafixované ceny elektřiny jen dvacet procent podniků, u plynu je to dvaadvacet procent. Pokud firmy nebudou mít energie, hrozí, že svou výrobu přesunou jinam a státní pokladna přijde o příjmy z jejich daní,“ varoval Jaroslav Hanák na sjezdu, který po dvanácti letech opustí pozici prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Fotogalerie: - Česko, neplať!

Předseda vlády však podle našich zjištění podnikatele svým projevem neuspokojil. K tomu se ještě dostaneme. S čím Petr Fiala na brněnský sněm přijel? Opět zopakoval, že energetická krize je dílem ruského prezidenta Putina a jeho ekonomické války proti Západu, a vláda za to tedy nemůže. Část viny vidí také v minulé vládě Andreje Babiše.

„Většina občanů i podnikatelů chápala, že s agresorem se obchod dělat nedá a že oběti je třeba pomáhat. Za toto pochopení a podporu vám jménem vlády děkuji,“ uvedl mimo jiné premiér a dále konstatoval, že jeho vláda ihned po jmenování vyřešila covidovou krizi a následně se příkladně postavila k následkům ruského napadení Ukrajiny.

Poté vysvětloval, proč kabinet nemůže jednat rychle, jak většina společností a firem požaduje. „Státní rozpočet je také důvod, proč jsme při přípravách kompenzací vysokých cen energií rozvážní a obracíme každou korunu. Každé opatření stojí obrovské finanční prostředky. Vláda si nemůže dovolit otevřít účet, aniž zná jeho konečnou cenu. Úleva v jednom roce by mohla znamenat velké problémy v následujících letech. To musíme v našich rozhodováních zohlednit, a proto vás i prosím o pochopení,“ pokračoval Fiala a používal termín „válečný rozpočet“.

„Vláda samozřejmě bere velmi vážně také situaci velkoodběratelů a dělá všechno pro to, aby maximálně omezila dopady, které vysoké ceny energií mají právě na ně. Využijeme k tomu veškerá dostupná opatření na národní i evropské úrovni. Ale řekněme si na rovinu, a nebudu vám tady říkat, že všechno dokážeme, že pro sektor velkých podniků je nalezení funkční a zároveň legální a rozpočtově přijatelné pomoci nejsložitější,“ obrátil se premiér k zástupcům českého průmyslu.

Anketa Zvažovali byste na Hrad volbu Josefa Středuly? Ano, určitě 26% Ano, pokud by nekandidoval Babiš 24% Ne 50% hlasovalo: 6420 lidí

Jak jsme se od několika z nich dozvěděli, v reakci na Fialova slova řada účastníků úterního sněmu očekávala, že se následně dozví, kdy a jaká opatření vláda na pomoc velkým podnikům přijme.

„Nepřišlo nic. Fiala řekl, že to je těžké, že musí postupovat rozvážně, že obrací každou korunu a analyzují dostupná řešení a najít vhodnou pomoc bude složité. No, tak to vidíme už měsíce. Opět se potvrdilo, že pan premiér vůbec netuší, co všechno může tahle trestuhodná vládní nečinnost a přehlížení problémů způsobit. Oni si myslí, že žvanění na tiskovkách to vyřeší, že problém zmizí sám, a nechávají to vyhnít. Katastrofální omyl, stále se mi zdá, že nežiju v realitě a je to setsakra ošklivá noční můra. V Brně jsem se přesvědčil, že ne, že je vláda opravdu vážně schopná nás nechat padnout,“ podělil se s naší redakcí jeden z významných podnikatelů.

Připomněl, že hrozící pád mnoha velkých podniků a průmyslových firem může mít nepředstavitelné následky na celou zemi. „Někdo si pořád ještě může myslet, že když zavřu fabriku, budu v problémech já. O mě nejde, já budu muset propustit lidi, poslat je na pracák, ti nebudou mít z čeho zaplatit bydlení, jídlo, veškeré živobytí a pak bude stát čumět, kolik bude muset minimálně statisícům lidí s podobným osudem vyplácet na dávkách. Nebo se bude chovat stejně a nedá jim nic? Co budou lidi dělat, podnikat nájezdy na supermarkety se sekyrami a vidlemi, aby mohli nakrmit děti? Stojíme na okraji propasti a premiér kudy chodí, tudy stele rozumem, že vláda nemůže vzít lano a od té propasti nás vytáhnout pryč, protože by to stálo moc peněz. Jestli tomu někdo rozumí, ať mi to prosím přijde vysvětlit, ale když nezaplatím elektřinu a plyn, abych mohl vyrábět, další krok je jasný. Konec a masové propouštění,“ doplnil rozezlený podnikatel, který se sněmu Svazu průmyslu a dopravy účastnil.

„Vyslechli jsme si pohádky, jak Česko naplno využívá výhod, že je předsednickou zemí EU a nastoluje agendu. Prdlajs, jen tady pohádkařil, jinak to nejde pojmenovat. Místo nastolování hovadin by měli začít okamžitě schvalovat velkorysé a funkční kroky, které ihned začnou platit. Včera bylo pozdě! Hlava mi nebere, co tady vykládal. Chválil se, plácal po ramenou, jak vláda dře, jak všechno zvládají a mají pod kontrolou. Kulový mají pod kontrolou! Podívejte se, když jsem Fialu sledoval, jeho výrazy a tón v hlase, opravdu z něj bylo na dálku vidět, jak mu tahle role nesedí, že by si raději někde v univerzitní knihovně četl knížku. Dovedu to pochopit, jistě, ale nechápu, proč kurva chtěl dělat premiéra. To si myslel, že to bude lážo plážo jako řídit brněnskou univerzitu? To jsme to dopracovali. Kdyby měl aspoň schopné ministry, ale Síkela nám taky nic nedá, ten tomu nerozumí a jen vyčkává, že s něčím přijde Brusel. Jako by nestačilo, že se na nás jako tsunami řítí největší krize moderních dějin, my musíme mít ještě další pohromu v podobě bezradné vlády, která je podělaná činit vážná rozhodnutí,“ svěřil se ParlamentnímListům.cz další z účastníků sněmu Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Naše redakce během středy byla ve spojení s dalšími několika podnikateli či lobbisty pohybujícími se v kruzích velkého byznysu. Hovořili velmi podobně, tu s větším, menším či nulovým pochopením pro premiéra a vládu jako celek. Nad rámec výše zprostředkovaných názorů lze doplnit souvislost přímo s ODS. Díky důvěryhodnému a dlouhodobě spolehlivému zdroji jsme získali i pohled významného českého kapitána průmyslu, který v minulých letech opakovaně finančně podporoval občanské demokraty. Podle jeho krátkého vzkazu pro ParlamentníListy.cz to je minulost. „Konec, už ani halíř. Jako celoživotní volič pravice jsem téměř vždy volil ODS, někdy rád, jindy se skřípěním zubů, ale volil. Nejhorší dilema pro mě byly loňské volby do Parlamentu, ale tý jejich koalici SPOLU jsem to nakonec hodil. Nikdy víc, zcela vážně. Z tý strany zůstal už jenom název a několik posledních osamocených bojovníků, jenomže ti už dávno nemají žádný slovo. Po celý život jsem si naivně myslel, že jestli tu někdo dovede zlikvidovat náš průmysl a ekonomiku, budou to komunisti nebo socani. Že pod tím bude podepsaná ODS, to by mě ve snu nenapadlo!“ zní vyjádření byznysmena, jehož přání zůstat anonymní bude redakce respektovat.

Psali jsme: Síkela je ministr na houby. Fiala to nevidí. A EU selhává už ve druhé krizi. Novinář Souček varuje. Kdo toho využije? Katastrofa! Stovky ztracených podniků, statisíce nezaměstnaných... Fiala dostal varování z vysokých míst. Nic prý nedělá Svaz průmyslu je zklamán jednáním v Bruselu. Vláda musí jednat sama, a hodně rychle Pan Síkela je jen sebestředný, toto jeho zásluha není. Šéf průmyslníků udělal jasno

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.