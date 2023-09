„Tak odveďte o 20 miliard víc.“ Návrh pro Vodafone a další, co bojují za manželství gayů

„Manželství pro všechny.“ Je to politická věc? Shoda může být snad jen v tom, že je otázce věnována pozornost větší, než jakou by měla mít. Jeden z oslovených sociologů našel i zajímavé řešení sporu. Otázkou také je, zda „nerovné podmínky“ vůbec existují. Řada zástupců největších korporací v Česku se totiž domnívá, že dochází k miliardovým ztrátám, a na toto téma poslaly otevřený dopis a výzvu předsedovi vlády ČR. Český premiér Petr Fiala „se výzvou zabývá“ a v nedávném rozhovoru potvrdil, že spoléhá na svou dlouhodobou desetiletou vizi.

reklama

„Asi nejdůležitější na tom je, že se vlastně bavíme ne o jednom, ale o dvou problémech, které nejsou moc spojeny, i když je snaha je tak podávat,“ analyzuje otázky kolem tzv. manželství pro všechny firemní sociolog Vojtěch Bednář, odborník na komunikaci na sociálních sítích. „První problém je otázka onoho ‚manželství pro všechny‘. Je to politická věc, z mého pohledu je jí věnována větší pozornost, než jakou by mít měla. V praxi se totiž ono manželství pro všechny týká jen velice mála lidí,“ dodal.

Přidal i osobní náhled: „Ptáte-li se na můj osobní názor, já bych jim ho umožnil, a po pravdě řečeno, totéž si na základě dlouhodobých výzkumů myslí i většina populace.“

Anketa Má Česko pořídit letouny F-35? Ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 22373 lidí

Celý dopis ZDE

Bednář: Zaměstnavatelům do toho mluvit nepřísluší

Co se týká standardů v podnicích, to už může být jiná věc. Zástupci 66 korporací v Česku totiž vidí problém v tom, že dosud zákon o „manželství pro všechny“ přijat nebyl a adresovaly otevřený dopis s výzvou premiérovi Petrovi Fialovi.

I Bednář analyzoval otázku, jestli by do něčeho takového firmy vůbec měly mluvit.

„Osobně si coby člověk, který se zaměstnavateli pracuje na dennodenní bázi, nedovedu představit, jaké náklady jim mohou způsobovat ‚nerovné podmínky‘, ani zda vůbec nějaké nerovné podmínky existují. Důvod je jednoduše ten, že otázky sexuality na pracoviště jednoduše nepatří. Je úplně jedno, jako co se identifikuji, kdo nebo co mne přitahuje, či s kým žiji. V práci jsem a standardně pracuji.

Mohu-li to shrnout za sebe, ‚manželství pro všechny‘ je okrajový problém, ze kterého se zbytečně stává celospolečenská diskuse. Týká se mála lidí. A ti, kterých se týká, ať je mají. Na druhé straně, koho se netýká spolehlivě, jsou zaměstnavatelé – a ti by do společenských věcí neměli mluvit, ani pro, ani proti, protože jim to jednoduše nepřísluší,“ dodal pro ParlamentníListy.cz.

Fotogalerie: - PRO proti vládě

Hasenkopf: Jde o výzvu k „aktivní poslušnosti“?

Korporátní autoři dopisu a výzvy píší, že nerovné podmínky pro LGBT+ lidi znamenají pro zaměstnavatele náklady a pro společnost miliardové ekonomické ztráty. Na českého předsedu vlády se obrátily Amazon, Microsoft, Coca-Cola atd. Současná právní úprava je podle nich ekonomicky nevýhodná a neslučitelná s představami o „rozmanité a otevřené společnosti“.

Právník Pavel Hasenkopf onu výzvu přirovnává k „aktivní poslušnosti“, kterou po lidech vyžadoval komunistický režim v 50. letech. Kdyby prý firmy nevyvíjely aktivistickou činnost, riskovaly by, že na ně naběhne „duhová úderka“.

Psali jsme: Duhová úderka naběhne... 66 globálních korporací si stěžuje Fialovi. Manželství pro všechny přinese zemi miliardy, mávají studií

Psali jsme: Někdo chce zmařit demonstraci na Václaváku. Toto už koluje sítěmi Schůzka zrušena. „Za Zemana by kavárna zešílela!“ Novinářka sleduje, co se děje kolem Pavla Jaká Čína? Vždyť EU se ničí sama... Leyenová i Pekarová semlety veřejností Fiala se ve Sněmovně chválil, jak zatlačil na ceny potravin

Hampl: Typický výplod inkvizičních útvarů

Sociolog Petr Hampl především poukazuje na to, kdo takové dopisy píše. „Především musíme rozumět tomu, že takové dopisy nepíšou lidé odpovědní za prodejní čísla ani lidé, kteří organizují výrobu. Jedná se o typický výplod inkvizičních útvarů pojmenovaných jako ‚rovnost příležitostí‘ nebo ‚společenská odpovědnost‘. Ty útvary jsou nenáviděné v celé firmě, ale všichni se jich bojí. Bojí se jich i generální ředitelé, protože ta pohlavně neurčitá osoba, která vede útvar politické korektnosti, si může snadno stěžovat na centrále,“ vysvětlil ParlamentnímListům.cz.

Anketa Jak s odstupem času vzpomínáte na Miloše Zemana? Dobrý prezident 90% Špatný prezident 8% Nijak / Nevím 2% hlasovalo: 17247 lidí

Nelze také zapomenout na způsob výběru lidí. „Nezapomínejme, že lidé, kteří pracují ve vedení místních poboček, jsou zpravidla vysoce inteligentní, ale že se jedná o výběr toho nejzbabělejšího, co lze v české společnosti najít. Jen v naprosto ojedinělých případech se odváží postavit se na odpor. Mnohdy to dokonce ani nejsou místní lidé. Jsou to prostě byrokraté nadnárodní struktury, kteří jsou dnes v Praze a zítra mohou být v Paříži nebo v Tokiu. Jejich prioritou je nemít žádný průšvih. A odmítnout podpis, to průšvihem zavání.

Mimochodem, až budou ti stejní lidé převeleni do pobočky v Saúdské Arábii, budou tam podporovat popravy homosexuálů se stejnou horlivostí,“ dodal Hampl.

Pokud tomu někdo věří... „Ať se korporace zavážou odvážet 20 mld….“

K tomu přidává další konkrétní postřeh: „Odvolávají se na ‚studii‘ Open For Business, která hovoří o roční ztrátě téměř 40 miliard korun. Ale to číslo je čistě vymyšlené. Stejně by mohli uvést bilion nebo 10 bilionů. Stejně dobře by mohli tvrdit, že zavedení stejnopohlavních manželství udělá z ČR další Spojené arabské emiráty. Je to naprostý blábol, vůbec nemá cenu se tím zabývat.“

A pokud panuje obecně matematická shoda? „Nicméně, pokud tomu číslu věří, navrhuji následující. Ať se korporace, které ten směšný dopis podepsaly, zavážou, že budou do státního rozpočtu odvádět 20 miliard ročně, vedle dosavadních daní. Jestli kvůli nezavedení homomanželství ztrácejí 40 miliard ročně, nepochybně se jim to vyplatí.“

Zmíněnou iniciativu korporátního byznysu představil na tiskové konferenci mj. také generální ředitel Vodafone Petr Dvořák a zástupci dalších firem a organizací.



Psali jsme: „Jde mu o krk. Ví to!“ Fialovo „z nejhoršího jsme venku“. Špatné. I v koalici se mračí „Kampaň!“ Fiala setřásl kritiku Kalouska a Nerudové. Tvrdě narazil Je divák připraven? Musí. TV NOVA zařadila politiku všude Útok na papeže! Kroupa podepsán pod textem proti hlavě katolické církve. A je zle

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE