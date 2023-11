1 Kč za elektřinu. U nás 10 Kč. „Vyhrožování.“ Pravda o lipské burze se šíří

Vyhrožování, že když „nepojedeme“ podle německých cen elektřiny, nikdo nám neprodá ropu, odsoudil pro ParlamentníListy.cz energetický expert Milan Smutný. Podpořil tak někdejšího ředitele ČEZu Jaroslava Míla, který v televizní diskusi řekl, že na lipské burze nemusíme působit a nic nám nebrání v odchodu. „Francie si pohodlně hoví v dostatku elektřiny z jádra, kterou spotřebitelům prodávají za 42 eur za MWh, tedy asi za 1 Kč/kWh. My máme 10násobné ceny a po lednu s novými tarify ERÚ vinou právě obnovitelných zdrojů to bude nadále stoupat s astronomickými náklady na distribuci,“ říká odborný mluvčí think-tanku Realistická energetika a ekologie.

Od vlády Petra Fialy občané právem očekávají, že bude pracovat a rozhodovat v jejich prospěch. Proto by měla otevřeně vystoupit a vysvětlit, proč mají spotřebitelé v České republice platit německé vysoké ceny elektřiny, přestože český energetický mix produkuje elektřinu levně a v dostatečných objemech. Stejně tak by měla zdůvodnit, proč nevyužije výnosů z velmi drahých a spekulativních emisních povolenek ke snížení drahoty elektřiny v důsledku růstu cen regulovaných složek (formou dotování nákladů na síť a pomoci domácnostem), když to příslušná směrnice EU nevylučuje. Navíc bývalý vládní zmocněnec pro jadernou energetiku Jaroslav Míl prohlásil ve vysílání CNN Prima NEWS, že nemáme povinnost být na lipské burze, ani nemáme povinnost mít burzovní cenu jako referenční.

Už dříve také bývalý generální ředitel ČEZ Jaroslav Míl uvedl, že je absurdní, aby se ceny elektřiny u nás odvíjely od pseudotrhu na lipské burze a lidé za to platili extrémní peníze. Jeho úvahy ale odmítl programový ředitel Svazu moderní energetiky Martin Sedlák s tím, že Evropa díky tomu, že je volný trh, v minulém desetiletí ročně ušetřila 34 miliard eur zejména právě díky tomu, že jsme mohli obchodovat. „Odstřihnout se od evropského trhu by pro Českou republiku byl krok úplně vedle, potřebujeme evropskou solidaritu nejenom v elektřině, ale i v plynu a i v dodávkách ropy. A když nebudeme spolupracovat, pak je otázkou, jestli se nám podaří potom společně spolupracovat například na společných nákupech zemního plynu,“ kontroval Martin Sedlák v jedné z debat s Jaroslavem Mílem.

Energetická bezpečnost je prioritou každé schopné vlády

Sedlákovo vyjádření navozuje dojem, že evropská solidarita Česka má spočívat v tom, že s odvoláním na lipskou burzu nasadíme domácnostem i firmám „evropské“ ceny a přijdeme tak o konkurenční výhodu, kterou by levnější elektřina mohla být. Zdaleka ne všichni však jsou s takovým postupem zajedno. „Zatímco zelení aktivisté pronášejí fantasmagorické vize o propojení občasných zdrojů energie tisíce kilometrů přes celou Evropskou unii, občané každého státu volí svou vládu tak, aby hájila jejich legitimní národní zájmy. Energetická bezpečnost je nedílnou součástí národní bezpečnosti země a je nejvyšší prioritou strategického plánování každé racionální a schopné vlády,“ zdůrazňuje pro ParlamentníListy.cz Milan Smutný, odborný mluvčí think-tanku Realistická energetika a ekologie.

Připomíná, že už v minulosti existovaly návrhy, aby se v energetické politice, včetně cenové, členské země řídily podle národního energetického mixu. „K těmto návrhům se však česká vláda nepřipojila pod heslem ‚společný energetický trh nás ochrání nejlépe‘. Čeho jsme ovšem svědky? Politiky, kdy zejména vůdčí stát zelené tranzice Německo realizuje v energetice heslo ‚Zachraň se, kdo můžeš‘ a posílá miliardy eur dotací domácnostem a podnikům, aniž by řešilo unijní otázku nepovolené státní pomoci. Česko a další chudší země střední a východní Evropy na takové subvencování drahé energie peníze nemají. A přitom se mají držet tzv. společného trhu, který ve skutečnosti neexistuje,“ upozorňuje bývalý ředitel komunikace a marketingu Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky, který se podstatou problému vysokých cen energií dlouhodobě zabývá.

Alibi pro nechutné ziskové touhy obchodníků s elektřinou

Naopak vyzdvihuje ty unijní země, které dělají svou svébytnou energetickou politiku. Především to platí pro Španělsko a Portugalsko. „Francie si pohodlně hoví v dostatku elektřiny z jádra, kterou spotřebitelům prodávají za 42 eur za MWh, tedy asi za 1 Kč/kWh. My máme 10násobné ceny a po lednu s novými tarify Energetického regulačního úřadu vinou právě obnovitelných zdrojů (pokračující kauzy solárních baronů a nové dotační mašinérie ve prospěch instalační a další zelené lobby) to bude nadále stoupat s astronomickými náklady na distribuci,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz Milan Smutný.

A vysvětluje, co navázanost cen elektřiny v Česku na lipskou burzu především znamená. „Tvrzení, že společný trh s elektřinou brání tomu, aby jí byl nedostatek, je jen politikou Berlína, aby tak nebyli sami ještě více vystaveni sebevražedným důsledkům zcela scestné Energiewende. Lipská burza, přes niž se obchoduje česká elektřina v řádu jednotek procent celé tuzemské produkce, slouží jako alibi pro nechutné ziskové touhy českých obchodníků s elektřinou. Bývalý šéf ČEZ Jaroslav Míl ví dobře, o čem hovoří. Jako když v minulém článku pro Seznam Zprávy prohlásil za nutnost přestat být německou kolonií,“ podotýká člen spolku českých vědců a expertů Realistická energetika a ekologie.

Dotační politika ve prospěch nespolehlivých zdrojů

Cena české elektrické energie se odvíjí od klíčových stabilních zdrojů, což je v tuzemském mixu celoročně kolem 43 % z uhlí a 37 % z jádra, ovšem třeba v lednu 2023 to bylo dle ERÚ 46 % z uhlí a 41 % z jádra. „Tyhle zdroje produkují elektřinu ve výrobě bez problému za 1 Kč. Pak ovšem nastoupí pro uhlí zničující cena emisních povolenek, které devastují cenu elektřiny. A samozřejmě distribuční poplatky, poplatky za hrazení podpůrných zdrojů, data center a nakonec 21% DPH (v Německu 19%). Cílem mezinárodních finančních spekulantů je vyhnat cenu povolenky z původních 5 eur/tunu CO 2 až na 400 eur. V lednu se má z rozhodnutí Evropské komise cíleně snížit objem obchodovaných povolenek, aby se úmyslně zvýšila jejich cena. Má-li Česko energeticky přežít, nemůže to být bez zásadní revize emisních povolenek, jak to požaduje Polsko,“ tvrdí odborník.

„Vyhrožovat tím, že bez ‚společného‘ trhu s elektřinou, tedy podle německých cen, nám nikdo neprodá plyn či ropu, je samozřejmě špatně skrytá snaha zelených lobbistů, jako je Martin Sedlák, který jako poradce ministra životního prostředí Hladíka zásadně ovlivňuje dotační politiku tohoto resortu ve prospěch naprosto nestabilních a nespolehlivých solárních a větrných zdrojů. Na plyn máme státní zásobníky, státní plynovod a také rezervovanou kapacitu v terminálech. Je to jen o ceně a byznysu. Ale vysoké ceně plynu a riziku jeho dodávek v podobě ze zámoří dováženého LNG (mj. z Kataru, od sponzora teroristů z Hamásu) budeme lépe čelit, když si vsadíme na bezpečné a levné domácí uhlí. Do doby, než do 20 let postavíme a zprovozníme nové jaderné reaktory,“ říká pro ParlamentníListy.cz Milan Smutný.

Petice za energeticky bezpečnou Českou republiku

Závěrem doporučuje přečíst si a třeba i podepsat Petici za energeticky bezpečnou Českou republiku, kterou připravil spolek Realistická energetika a ekologie.

