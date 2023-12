Děda Mráz veze plyn. Z Východu teď teče o polovinu víc

Mráz udeřil a do Česka začal proudit plyn potrubím ze Slovenska a Ukrajiny v ještě větším objemu, než tomu bylo v posledních týdnech. V několika posledních dnech ho teče o polovinu víc. Právě touto cestou se do Česka dostává ruský plyn a ekonom Lukáš Kovanda podotkl, že kdyby byl jeho podíl stejný jako v říjnu, znamenalo by to, že je v posledních týdnech až téměř třetina plynu, proudícího do Česka, ruského původu. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) však mezitím tvrdí, že jsme se „závislosti na ruském plynu definitivně zbavili“ a nastínil i další omezování jeho dodávek.

reklama

Anketa Reprezentuje Petr Fiala dobře Českou republiku? Ano 1% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 1720 lidí poukazují v posledních dnech data z předávací stanice v Lanžhotě v Jihomoravském kraji, kam proudí ze Slovenska a Ukrajiny. V první prosincový den dokonce dodávky plynu touto cestou dosáhly až na hodnotu přesahující 166 milionů kilowatthodin a vysoké zůstávají i během aktuálního mrazivého víkendu, během nějž proteklo touto cestou v sobotu 153 milionů kilowatthodin a 140 milionů kilowatthodin v neděli.



Takto vysoké množství plynu k nám přes Lanžhot neproudilo v několika posledních letech a od začátku letošního roku a v celém letošním roce byly až do počátku října dodávky zcela přerušené.



Ekonom Lukáš Kovanda ke zvýšení objemu plynu, který k nám proudí potrubím ze Slovenska a Ukrajiny podotkl, že jde o náhradu za dřívější tok ruského plynu z Německa, který se k nám dostával prostřednictvím zničených plynovodů Nord Stream.

Fotogalerie: - Lůzr Síkela

Kovanda v sobotu vyzval, aby nám bylo jasně sděleno, odkud daný plyn pochází a zdali jde o ruský plyn, jehož dodávky se uskutečňují právě touto cestou přes Ukrajinu a Slovensko. „Úřady veřejnosti dluží jasnou odpověď, jaký objem ruského plynu tedy Česko dováží – v listopadu to totiž zřejmě bylo nejvíce od zničení plynovodů Nord Stream,“ vybídl ekonom skrze sociální síť X.



Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) na konci listopadu přiznal, že k nám skutečně proudí i tento ruský plyn, zároveň však dodal, že jej „nepotřebujeme“.



„Ruský plyn do Česka dovážet nepotřebujeme a zásoby na letošní zimu jsme si bez problémů vytvořili bez něj. Tento týden jsme z měsíčních dat ERÚ zjistili, že od října k nám přesto začali někteří obchodníci plyn z Ruska dovážet. Celkem do konce října představuje plyn z Ruska 1,2 procenta celkových dodávek za rok 2023,“ uvedl. Právě v říjnu však dodávky plynu skrze tok ze Slovenska a Ukrajiny tvořily jen velmi malou část oproti současnému stavu, kdy jde o nejvytíženější přítok.

Zdroj: transparency.entsog.eu

Ing. Jozef Síkela BPP



ministr průmyslu a obchodu Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Povšiml si toho i Kovanda a poukázal na to, že Ministerstvo průmyslu a obchodu uvedlo, že letos od ledna do října přiteklo do Česka 79,6 milionu metrů krychlových ruského plynu, což odpovídá objemům proudícím skrze Lanžhot.



„Vzhledem k tomu, že plynovody Nord Stream 1 a Nord Stream 2 nejsou v provozu, těžko se mohlo jednat o plyn přitékající jinou hraniční stanicí, než je již zmíněný Lanžhot. Uvedený objem 79,6 milionu metrů krychlových, který uvádí ministerstvo, činí v přepočtu 839,8 milionu kilowatthodin. Tudíž 96,4 procenta plynu, který podle údajů NET4GAS letos v říjnu protekl Lanžhotem, bylo – dle dat ministerstva průmyslu a obchodu – ruského původu. Jestliže by totožný podíl platil také letos v listopadu, znamenalo by to, že Česko v uplynulém měsíci dovezlo 2 007,4 milionu kilowatthodin ruského plynu,“ nastínil Kovanda. Pokud by i nadále mělo jít o ruský plyn, znamenalo by to tedy, že je aktuálně pro Česko hlavním zdrojem.





FOTO: CEE FlowChart. Zdroj: Gasconnect.at

Síkela však před několika dny tvrdil, že jsme se „závislosti na ruském plynu definitivně zbavili“ a měli bychom prý zvážit, jestli „zavést omezující opatření na národní úrovni nebo koordinovat náš postup i nadále v rámci celé EU“.

Fotogalerie: - Cestou energetické bezpečnosti

„Dovoz ruského plynu do EU nepodléhá sankcím, protože některé země se bez něj ještě neobejdou. Považoval bych ale za správné, aby byli koncoví spotřebitelé informováni, jestli odebírají plyn od dodavatelů, kteří ruský plyn nakupují,“ uvedl též ministr.

Ruský plyn do ???? dovážet nepotřebujeme a zásoby na letošní zimu jsme si bez problémů vytvořili bez něj. Tento týden jsme z měsíčních dat ERÚ zjistili, že od října k nám přesto začali někteří obchodníci plyn z Ruska dovážet. Celkem do konce října představuje plyn z Ruska 1,2… pic.twitter.com/RPR40AtAeM — Jozef Síkela (@JozefSikela) November 25, 2023

Že by plyn protékající Lanžhotem z Ukrajiny byl i jiného původu prý zatím nelze dle Kovandy vyloučit, jelikož mohlo jít o zásoby, které si obchodníci uskladnili v ukrajinských zásobnících, do nichž se plyn dovážel díky výhodným pobídkám k uskladňování plynu od tamní vlády a naplněnosti těch v EU.

Zároveň si však ekonom nemyslí, že by šlo téměř výhradně o takovýto plyn uskladněný na Ukrajině a míní, že s úderem mrazů do Česka začal vícero putovat i ten přímo z Ruska. Pokud by se potvrdilo, že se podíl dodávaného plynu nezměnil, znamenalo by to prý, že až téměř třetina plynu, který do Česka v proudil v minulém měsíci, pocházel z Ruska.





Zdroj: transparency.entsog.eu

„Už letos v říjnu totiž 96,4 procenta plynu, který protekl do Česka ze Slovenska předávací stanicí Lanžhot, bylo ruského původu – jak plyne z dat samotného Síkelova ministerstva. Pokud byl totožný podíl – tedy 96,4 procenta – zachován i v listopadu, značí to, že Česko dovezlo zhruba 2007 gigawatthodin plynu z Ruska, což by odpovídalo necelým 31 procentům jeho celkového dovezeného objemu,“ propočetl Kovanda s tím, že dovážený plyn z drtivé většiny v Česku končil.



„V Česku v listopadu končil svoji pouť buď veškerý dovozený ruský plyn, nebo alespoň jeho podstatná většina,“ doplnil.

Až takřka třetina plynu, který do Česka v listopadu proudil, je z Ruska. V Česku přitom svoji pouť převážně končil, dál neputoval



V listopadu Česko dovezlo zhruba 6508 gigawatthodin zemního plynu. To zhruba odpovídá 616,9 milionu metrů krychlových suroviny. Vyplývá to z údajů k… — Lukáš Kovanda (@LukasKovanda) December 3, 2023

Psali jsme: „Každá molekula, kterou tu pálíme, tak je ruská.“ Poslanec ODS v ČT propálil „tajemství“ Drahý plyn? Pokud ho kupujete z Ruska, tak podporujete vraždění, rozčílil se Jurečka Slovenský úředník oznámil zdražení plynu. A Fico začal řádit, padla slova o dementech Tak je jasno: Regulovaná složka elektřiny bude o 65,7 procent dražší. Žádná katastrofa nenastala, vystoupil Síkela

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.