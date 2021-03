„Bušilo mi srdce. Jedu na výlet v 5 ráno?!“ Za cedulí policie. Sestra jede do špitálu. Oheň na střeše

reklama

Česká republika se v pondělí probudila do dosud nejtvrdších omezení života od vypuknutí epidemie covidu-19. Došlo k zákazům cest mimo okresy krom několika málo výjimek, které však musí lidé doložit dokladem nebo čestným prohlášením. Platí například i zákaz navštěvovat členy nejbližší rodiny, pokud nejde o zajištění nezbytných potřeb (třeba potravin) nebo nejnutnější zdravotní péči.

Ruku v ruce s těmito přísnými zákazy jde i kontrola ze strany represivních složek státu. V ulicích je 26 tisíc policistů, ke kterým se přidá ještě několik tisíc vojáků. “Teď to budou tři týdny pekla. Myslím na vás, hlavně když máte děti, a pokud můžete, nechoďte do práce. Je to extrémně náročné a bude to náročné pro všechny. Všichni jste ale zodpovědní, dospělí a hodní a uvědomujete si, o co jde,” řekl k tomu ve svém nedělním “hlášení” na Facebooku premiér Andrej Babiš.

Nejvyšší představitelé státu včetně prezidenta a premiéra, opakovaně veřejně vyzývali policii, aby byla v kontrole dodržování všech opatření přísná. Dle posledních zpráv budou patrně první tři dny případné prohřešky řešeny domluvou, od půlky týdne přijdou tvrdé pokuty.

Otázkou je, nakolik toto peklo, jak situaci sám Babiš popsal, budou občané ochotni akceptovat. ParlamentníListy.cz v pondělí ráno kontaktovala zdravotní sestra, která do práce v pražské nemocnici pravidelně jezdí z obce kousek za Prahou a byla zastavena policejní hlídkou.

“Jela jsem v půl šestý do města přes Prahu 6, protože kousek odtud za hranicí okresu bydlím. Asi dvě stě metrů od cedule stála hlídka a hned na mě mávali, ať zastavím. Ptali se, kam jedu. Odpověděla jsem, že do práce, že jsem zdravotní sestra na Karláku (Všeobecná fakultní nemocnice, pozn. red.) a policista žádal o nějaký doklad. Ukázala jsem mu svou kartičku z nemocnice. Reakce mě fakt dostala. Prej dneska dobrý, ale příště musím mít další potvrzení, aby bylo jasný, že pracuju od rána a nemám jiný účel cesty. Tak mu říkám: no jasně, nudila jsem se doma v pět ráno, tak jsem si vyrazila v tuhle hodinu na výlet. Nezlobte se, ale co jinýho než buzerace tohle je?! Ano, ano, uznávám, že jen plní rozkazy, ale já už v sobě to celkové nasrání nedokážu potlačovat,” rozčílila se zdravotnice, jejíž identitu známe, ale z logických důvodů ji nebudeme uveřejňovat.

Dále byla ještě ostřejší. “Hele, já chápu, že ta epidemie je pořád rozjetá, že to teď je snad nejhorší za celou dobu, že na to lidi umírají. Jenže takhle se žít a fungovat nedá. Trvá to už rok! Kam jsme dospěli, proboha, když se musím na hranicích okresů obhajovat, že jedu makat. Když mě zastavovali, neměla jsem vůbec dobrý pocit a bušilo mi srdce, jako bych se něčeho dopustila, jako bych udělala něco špatného a teď mě chytí. Až pak mi došlo, jak to je nesmyslné, že přece jedu do práce a chovám se normálně a zodpovědně. Jenže tělo nějak reaguje a lidem to celé přivodí další stres, další problémy. Všude jen covid, ale co další nemoci a problémy? Co rakoviny, kde šíleně klesl počet preventivních vyšetření a další pacienti, z nichž hodně se bojí chodit na pravidelná vyšetření a volají, že ruší kontrolu, protože nechtějí chytit covid. Tohle nedopadne dobře,” rozmluvila se.

“Děti máme rok doma, začínají být nezvladatelné, teď jsou zavřené i školky a nemůžu ty menší ani vzít na pár dnů ke svým rodičům, protože jsou za hranicí okresu, přestože reálně jde o pár kilometrů. Fakt už dost! Kde to sakra jsme? Nikdy by mě nenapadlo, že se tohohle dožiju, vždyť je to horší než za komunistů. Jako bychom se najednou probudili někdy v roce 1942. Nemůžu se zbavit dojmu, že mi ta současná atmosféra a buzerace lidí jedoucích do práce připomíná vyprávění dědy o tom, jak se “žilo” za protektorátu, jak se všude museli prokazovat dokumenty, jak se báli, že je někdo zastaví. Tohle je stav země po roce “boje” s covidem. Proč v jiných zemích očkují jak o život a tady pořádně nemáme čím? Proč sem dávno nedotáhli ruskou a čínskou vakcínu, které evidentně taky fungují? Mohli jsme mít dávno naočkované rizikové skupiny a vracet se do normálu, místo toho po roce všechno komplet zavíráme jako by ta vláda byla překvapená a covid se tu poprvé objevil včera. Je mně z toho všeho do pláče,” uzavírá svou zpověď zdravotní sestřička z pražské VFN na Karlově náměstí.

Ve stejné době se po sociálních sítích masivně šíří příspěvek hudebníka Martina Starého, který pomáhá jako dobrovolník v nemocnici ve Slaném, která v posledních dnech pro nedostatek personálu naléhavě sháněla další dobrovolníky.

“Policie České republiky od zítra pošle 26 tisíc policistů kontrolovat, že lidé nepřekračují hranice okresů. No hustý. Tak, milý pane ministře Jane Hamáčku - ČSSD, mám pro vás nápad a propůjčím vám ho zcela zdarma, kredit si můžete klidně vzít vy. Což takhle z těch 26 tisíc aspoň tisícovku půjčit do špitálů? To je kapacitně jen asi 3,5 procenta tohodle počtu. Možná by to během pár dnů pomohlo společnosti víc, než kontrolovat lejstra lidem, který jezděj za prací, a nemuselo by to třeba dělat zadarmo tolik dobrovolníků, kteří z první ruky sklízejí plody vašeho řízení pandemie. Mundúry máme nachystaný, stačí zazvonit,” vzkázal dobrovolník šéfovi resortu vnitra a přiložil snímek s připravenou zásobou zdravotnických obleků ze slánské nemocnice.

Za necelých 24 hodin Starého facebookový příspěvek sdílelo přes devět tisíc uživatelů a další tisíce na něj reagovaly. Řada diskutujících s ním souhlasila, jiní zase nikoliv. Objevily se i ostřejší komentáře vůči policistům, které ale dobrovolník ze slánské nemocnice odmítl. “Slušně, prosím. Já si policistů celkově vážím, věřím a doufám, že většina z nich jsou slušní supr lidi. A tohle je jen nápad pro jejich šéfa - ministra, který přispěl k tomu, že nás přivedl tam, kde jsme (=úplně do prdele),” dodal.

Jaké zákazy a jaká omezení dnes začala platit? S výjimkou cest do práce, k lékaři nebo na úřady jsou zakázány cesty mezi okresy. Výjimky musí lidé při policejních kontrolách dokládat potvrzením od zaměstnavatelů, vyplněnými formuláři nebo čestným prohlášením. Byly kompletně uzavřeny školy, školky a obchody s výjimkou potravin, lékáren a několika dalších nutných komodit. Zavřeny jsou například i prádelny, čistírny nebo různé opravny (VÍCE ZDE).

