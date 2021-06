„Cizina nepomáhá, Češi ano.“ Poslanec od lopaty: Lidi na Moravu přijeli. Ale...

reklama

„Nejdřív jsme jeli situaci zmapovat, přivézt drobnou pomoc jako nářadí atd. Když jsem viděl to dílo zkázy… je to opravdu smutný pohled,“ říká poslanec Lubomír Španěl, který bydlí pár kilometrů od zasažené oblasti. Sám pomáhal při likvidaci škod, často i s lopatou v ruce. „Těch domů je poničených tolik! Musíte si vybrat domek, kterému pomoct. Uklízel jsem a bylo nás tam nakonec asi třicet. Suť jsme vyváželi před dům. Pak už ji odvážely nakladače,“ popisoval.

Také majitelé domu, kde pomáhal Lubomír Španěl, si prožili peklo. „Slyšel jsem příběh lidí, u kterých jsme byli. Rodina se před tornádem schoulila do sprchy, všechno kolem lítalo. Stejně jim živel prorazil i koupelnu,“ popsal. „Díval jsem se na mapě na staré fotky z letadla, jak místní čtvrť vypadala dřív… neskutečné,“ dodal. Vyrovnat se s řáděním tornáda nebude pro obyvatele zpustošených obcí snadné, zvlášť pro ty, kteří žijí sami, bez rodiny. Pokud mají blízké ochotné pomoci, situaci zvládnou lépe. „Pokud se to týká například manželů ve středním věku, bojují, nemají čas přemýšlet o tom, co se stalo nebo co se mohlo stát. Snaží se zachránit svůj majetek a jsou vděční za pomoc, která se jim dostala. Každopádně se pak bude muset dostavit i masivní pomoc od státu, v kterou doufám,“ uvedl Španěl.

Že se jen chodíme fotit? Gaučoví kritici…

Při úklidu si „parta z Hodonína“ vzala na sebe trička SPD. „Pojali jsme to tak, že potřebujeme jít příkladem pro naše členy. Najde se dost lidí, kteří nám vyčítají, že nic neděláme a jen se chodíme fotit. Mně je takových lidí upřímně líto. Jsou to gaučoví kritici. Je jedno, kdo pomůže, hlavně že se chopí koleček, lopaty nebo hrábí,“ zhodnotil některé reakce. „Jako poslanec za Jihomoravský kraj jsem vlastně povinen se pomoci účastnit. Máme tady dost i našich ochotných lidí z hnutí SPD,“ uvedl dále pro ParlamentníListy.cz. Svůj názor sdílel i na sociální síti: „Jsem hrdý na naše lidi. Jsem si jist, že jsem zvolil správnou stranu, a není žádný důvod zůstat anonymní. My chceme pomáhat a lidi musejí vědět, že nejsme žádní extremisté a lidožrouti, jak o nás tvrdí v televizi.“

V regionu zasaženém tornádem uklízel trosky i poslanec Lubomír Španěl. Foto archiv L. Španěl

Španěl je stále v kontaktu s místními včetně členů zastupitelstva. Přidává jedno upozornění na opomíjenou lokalitu: „Chci říci, že např. Hrušky se staly centrem zájmu novinářů, ale např. část Hodonína Pánov zůstala opomenuta, a přitom je úplně zničena. Chci poděkovat všem, kteří tam šli pomáhat.“

V pomoci v regionu zasaženém ničivou bouří bude poslanec dál pokračovat. „Už jsme i v SPD nějaké peníze vybrali a také fyzická pomoc je stále potřebná. Jen už se trochu bojím, že je to kontraproduktivní,“ přemýšlí. Dobrovolníci totiž přijížděli často vlastními automobily. Ty pak blokovaly dopravu. „Pomocníků byly úplné průvody. Problém byl, že všichni přijeli auty a pak ulicemi nemohla projíždět velká technika. Obrovské spousty aut začínají vadit. Obdivuji policisty, kteří hlídají průjezd náklaďáků,“ popsal. „Co vám mám říci… viděl jsem obrovskou spoušť, kterou bych si doma nepřál, a je mi lidí upřímně líto. I v severních Čechách je podobný problém. Není to jednoduché hned po covidu snášet takové neštěstí. Co se dá dělat, kdo bude moct, musí přiložit ruku k dílu,“ dodal.

Teď budou potřeba firmy, které opraví střechy

Poslanec zdůrazňuje důležitost dobré koordinace při likvidaci škod. „Na krizovém štábu v Lužicích je pomoc dobře koordinovaná. Ve čtvrtek navštívím Lužice znovu, projedu Mikulčice, Moravskou Novou Ves a Hrušky. Potřebuji hlavně vědět, co je teď nejvíce potřeba. Jsem schopen zorganizovat další pomoc,“ říká Španěl.

Základní úklid v regionu je téměř u konce. „Dnes už vyváží suť velká technika,“ podotýká. Většině domů tornádo zničilo střechy. Právě na jejich rekonstrukci se teď směruje veškerá pozornost. „Když pomineme domy, které jsou určené k demolici, všichni ostatní se snažili zachránit stavení nejdříve oplachtováním. Teď by už potřebovali spíš odbornou pomoc. Firmy, které poskytly techniku, řemeslníky, klempíře, pokrývače, jsou schopné pomoci krátkodobě. Dlouhodobě to není možné, protože také musejí z něčeho žít. Potěšilo mě, že Ministerstvo pro místní rozvoj chce vyplatit zálohovou částku. Pokusíme se za SPD i ve Sněmovně podpořit, aby přišly peníze co nejrychleji a firmy mohly co nejdřív nastoupit. Pokud by přišel větší vítr, plachty na střechách dlouho nevydrží,“ popsal.

Teď je nejvíce potřeba stavební materiál. Dřevo na vazby nebo střešní krytina. „Ale do regionu hlavně musejí přijet firmy a těch budou potřeba ne desítky, snad stovky. A jak říkám, dlouhodobě si pomoc dovolit nemůžou,“ zopakoval Španěl.

Odklízení suti. Foto: archiv L. Španěl

Česká republika je ochotná pomoci kdykoli a kdekoli na světě

V těchto chvílích i podle poslance Španěla dokazují Češi, jak jsou solidární národ. „Neskutečné částky se vybraly u nadací, na různá konta. Spíš mě mrzí, že okolní státy neprojevují solidaritu. Jak víme, Česká republika je ochotná pomoci kdykoli a kdekoli ve světě, když se něco stane. Trochu mě mrzí, že nepřijely nějaké sbory z jiných států. Ale všechna čest naší armádě, policistům, hasičům, kteří jsou na místě. Český národ se za sebe nemusí stydět,“ uvedl poslanec. „Byl jsem mile překvapený, kolik pomáhalo lidí, hlavně mladých. Touto cestou bych jim chtěl poděkovat. Viděl jsem pomoc, jakou nikdy v životě. Nezveličoval bych pomoc nějakého poslance Španěla,“ dodal.

Silnice plné aut. Foto: archiv L. Španěl

Na webové adrese https://dobrovolnici.jmk.cz/ jsou od 29. června soustředěny informace k dobrovolné pomoci pro Hodonínsko a Břeclavsko. Zájemci se tam dozvědí, jak postupovat v případě, když potřebují konkrétní pomoc, nebo když ji naopak chtějí nabídnout. Zjistí zde, co z materiálu chybí a čeho je moc. Lidé, kteří chtějí posílat peněžní příspěvky, na webu naleznou seznam a prokliky na oficiální finanční sbírky.

Lidé zasažení tornádem by do 14 dnů měli ze sbírek pořádaných devíti organizacemi a nadacemi dostat 150 000 korun. Poměrnou částku dostanou i obce. Lidé na zmírnění následků čtvrteční bouře věnovali už kolem 850 milionů korun. Je to víc než při záplavách v roce 1997. Tehdy lidé věnovali téměř 800 milionů.

Lidé z oblastí zasažených tornádem budou moci podle ministryně financí Aleny Schillerové získat dotaci na obnovu bydlení až dva miliony korun a další tři miliony korun formou zvýhodněného úvěru. Klienti nahlásili pojišťovnám po bouřkách, které pustošily zemi v minulém týdnu, přes 10 000 škod téměř za dvě miliardy korun.

V regionu zasaženém tornádem. Foto: L. Španěl

