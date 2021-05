„Feri? Na to se nedá zapomenout.“ Máme očitého svědka z tramvaje číslo 13. Tehdy čerstvý poslanec, mladinké studentky a nechutný akt

reklama

„Bylo to krátce po volbách v roce 2017, seděl jsem v tramvaji plné mladých lidí a jel na jednání,“ uvádí zmíněný muž. Doplňme, že volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konaly ve dnech 20. 10.–21. 10. 2017. Dominik Feri v nich uspěl nadmíru dobře. Tehdy si jednadvacetiletý mladík připsal přes patnáct tisíc přednostních hlasů a pohodlně se usadil do dolní komory. Tam setrval prakticky do své rezignace poté, co ParlamentníListy.cz jako první upozornily na jeho nevybíravé chování k ženám.

Zpět do tramvaje, která lemuje Prahu z Čechova náměstí směrem na Ohradu.

„Feriho jsem si opravdu všiml jako první. Znal jsem ho už tehdy, hlavně tedy z médií, on byl a je taková nepřehlédnutelná postava. Až potom jsem viděl, jak tam je hlouček holek. Nevypadalo to, že by jel s nimi, ale posléze se s nimi bavil, seděli jsme tam asi dvacet minut, možná dýl, takže jsem to celé se zaujetím pozoroval. Finální zhnusení je něco, na co se nedá zapomenout,“ přibližuje následně svědek.

O co šlo, se prý těžko popisuje.

„On byl hlučnej a hrozně vtíravej, úlisnej. Těm holkám to bylo nepříjemný, to bylo vidět. Představte si, že jste někde v metru nebo v autobuse a na centimetr se k vám přiblíží někdo, koho trochu znáte, ale nemáte žádný hlubší vztah. Dodnes si pamatuju, že tam vykřikoval slova, že je teďka poslanec, že je velká celebrita… vynucoval si jejich pozornost. Nejprve se ty dívky smály, ale potom, když kromě slov začal používat ruce, už ne…,“ dodává náš svědek.

A to je právě kámen úrazu. Pár narážek na svou slávu jistě nikoho neurazí, je to vcelku pochopitelné. To další už ne.

„Začal je tam osahávat. Dotýkal se jich. Ony ucukly. Uhnula jedna, zjevně vyděšená, kam jí to šahá, tak přešel na další. Prostě je tam jakoby osahával za jízdy, pamatuji si na to dodnes. Chci ale říct, že žádná z těch holek mu nedala facku, to ne, ale byly zděšené, to šlo vycítit. Jestli se takto choval i další čtyři roky, nechápu, proč se to stalo veřejným tajemstvím. Takhle jsem kluka nikdy neviděl chovat se k cizím holkám,“ uzavírá.

ParlamentníListy.cz se v té souvislosti obrátily na Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kde Feri studoval.

„V době, kdy u nás studoval, ani teď se na vedení fakulty nikdo neobrátil s podnětem v tomto smyslu, proto se žádný z orgánů fakulty tímto nezabýval. Informaci jsme zaznamenali až nyní v médiích a nemáme k dispozici další podrobnosti. Naše fakulta se samozřejmě snaží vytvářet pro všechny studenty a studentky rovné, otevřené a bezpečné prostředí, a to zcela v souladu s pozicí Univerzity Karlovy,“ sdělila ParlamentníListy.cz její mluvčí Vlasta Tichá.

V úterý totiž redakce Alarmu zveřejnila konkrétní svědectví reálných žen. „Alarm a Deník N ve snaze tyto informace ověřit hovořily s několika ženami, které podle svých slov z Feriho strany čelily nevyžádanému sexuálně motivovanému chování, obtěžování nebo nátlaku. Tyto svědkyně se navzájem neznají a nikdy si o svých zkušenostech navzájem neřekly. Nemají úzké vazby na žádnou politickou stranu. Promluvily dobrovolně a každou z nich oba redaktoři vyslechli společně a osobně. Jedná se o reálné osoby, které se redakcím samy ozvaly, nebo je naopak redaktoři kontaktovali. Rozhodly se promluvit i v reakci na rozvířenou debatu nejen na sociálních sítích. Události, které popisují, se měly stát mezi roky 2015 a 2020. S ohledem na ochranu jednotlivých zdrojů však přesnější data u jednotlivých svědectví neuvádíme,“ uvádí server.

Petra, která se podle svých slov s Dominikem Ferim seznámila v době, kdy byla v prvním ročníku vysoké školy, popisuje svoji zkušenost. S Ferim si chvíli nezávazně psali. Feri ji měl žádat o fotky a zval ji k sobě do bytu, ale také ji různě ztrapňoval a pak to zakrýval humorem. „Logicky mě zajímalo, jaký je ve skutečnosti, osobně, protože lidi se ve virtuálním prostoru chovají trochu jinak. Měli jsme i pár společných známých, a tak jsem ho pozvala na večírek k nám,“ popisuje Petra. Podle ní na večírku bylo více lidí. „V jednu chvíli začal mojí kamarádce nadávat, že je blbá kráva a nikoho nezajímá, což nás trochu zarazilo, ale on se tomu smál a my moc nevěděli, jak reagovat,“ uvedla a pokračovala, že se náhle ocitla s Ferim ve svém pokoji, ani sama netuší jak.

Za zavřenými dveřmi se náhle měl Feri dožadovat sexu, když ho Petra opakovaně odmítla, vzal noční stolek a zatarasil jím dveře. „Opakovala jsem, že s ním sex mít nechci, a žádala ho, ať v nátlaku a fyzickém dobývání přestane. Utrhl se na mě, ať prý držím hubu a už nic neříkám, a pak se na mě vrhl a měl se mnou sex navzdory opakovanému nesouhlasu. Zůstala jsem jako opařená a nedokázala se ani pohnout, byla jsem paralyzovaná,“ popisuje žena. Dominik Feri podle ní ráno z bytu odešel a dále byli v kontaktu už jen sporadicky.

Nejen na tato svědectví již reagovala policie. „Z úřední povinnosti jsme se začali zabývat informacemi, které dnes uvedly sdělovací prostředky k osobě pana poslance Dominika Feriho. V následujících dnech bude rozhodnuto o tom, která součást policie šetření provede a jaký bude případný další postup,“ informovala.

I přesto, jak se Feri choval, neztrácí příznivce. Někdejší místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek na Twitteru poznamenal, že je Dominik Feri frajer. O poškozených dívkách ani slovo.

Za koalici SPOLU poděkoval Ferimu také lidovecký europoslanec Zdechovský. A přešel svého druhu do protiútoku. Když se o něj otřel pirátský europoslanec Kolaja za to, že Zdechovskému výpověď: „... a pak se na mě vrhl a měl se mnou sex navzdory opakovanému nesouhlasu“ nepřipadá jako znásilnění, europoslanec odpověděl: „Marceli, o Tobě kolují také různé story… začal jsi žít se svou asistentkou. Raději mlč.“

V případě, že bude Feri označen za sexuálního predátora, jeho oblíbený profil na Instagramu může okamžitě skončit.

