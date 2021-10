,,Já STANu p*del nenastavím.” Bartoš se rve o křesla a teď tohle: Piráti ničí Němcovou a Drahoše

Internetové pirátské fórum, na kterém členové i registrovaní příznivci strany veřejně diskutují nad veškerými možnými tématy, se před volbami i krátce po nich stalo takřka legendárním. Objevily se i hlasy, že přílišná otevřenost mohla Pirátům uškodit. Kromě technických vnitrostranických záležitostí, které veřejnost nejspíš prakticky nezajímají, je aktuálně hojně diskutován výsledek voleb, který pro Piráty dopadl tragicky. Získali jen čtyři poslance. Členové rozebírají důvody neúspěchu, někteří svalují vinu na ostatní strany či na média, jiní požadují popravy stranických lídrů.

Rozvinula se i diskuse nad tématem možného pirátského kandidáta do prezidentských voleb. Místy značně vyostřená výměna názorů mezi Piráty vznikla na základě podnětu jejich pražského člena Petra Jedelského, který rozvinul debatní vlákno a anketu ohledně možného společného postupu Pirátů s partnery při nominaci kandidáta na prezidenta republiky. I toto téma ale většinou skončilo u nepříznivého výsledku sněmovních voleb.

Anketa Věříte, že je prezident Zeman ve stavu, kdy není schopen ničeho? Věřím 5% Nevěřím 92% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 5774 lidí

„Prosím o podporu pro hlasování o návrhu na uložení úkolu: CF (Celostátní fórum, pozn. red.) ukládá republikovému předsednictvu za úkol jednat s koaličními partnery o společném postupu a společné nominaci kandidáta na funkci prezidenta republiky,“ vyzval Jedelský.

Poté, co svůj hlas v anketě odevzdala necelá stovka pirátských členů, názory byly v celku vyrovnané, nicméně v samotné diskusi to už vypadalo jinak. „Nemáme žádné partnery,“ vzkázal plzeňský pirát Robert Magni. Na to mu autor návrhu oponoval, že „máme koaličního partnera STAN“. Magni se však nedal odbýt. „Já nejsem stanař. Já jsem jim prdel nenastavil a nenastavím ji ani znovu,“ konstatoval zostra.

Další z pražských Pirátů, František Pudil, svým příspěvkem podotkl, že v rámci Pirátské strany je teď na programu něco jiného. „Já myslel, že na pořadu dne je teď domácí zabijačka,“ použil přirovnání zjevně se snahou části členů odstavit současné vedení strany po volebním masakru, kdy Piráti získali pouhé čtyři poslanecké mandáty a proti volbám v roce 2017 ztratili 18 křesel.

Pirátská volební katastrofa

„Hlasuji proti. Tento víkend se jasně ukázalo, že takovéto hluboké provázání se STAN pro nás nebylo nejlepším řešením a nemělo by se dále prohlubovat,“ napsal Rudolf Žák, člen Pirátské strany z Jihočeského kraje.

Zopakoval se i názor, že toto téma není v současné době pro Piráty důležité. „Tenhle podnět zjevně nemá jednoznačnou podporu a vnitrostranická diskuse by se teď neměla tříštit nad druhotnými tématy (už proto, že největší šanci bude opět mít nestraník a není nutné ani přínosné, aby se do výběru kandidátů příliš montovaly strany), když řešíme volební katastrofu,“ reagoval pirát Ivo Vlasatý z jižních Čech.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Připraven na zteč!

poslanec

„V Parlamentu budou Piráti dále tahat za nejkratší konec provázku. Společný postup by de facto znamenal postup bez Pirátů, který následně Piráti budou muset odkývat, aby neokopávali koaliční kotníky. Pro společný postup bude prostor při druhém kole volby. Případně jako podpora před prvním kolem, pokud zjistíme, že se naše preference skutečně shodují uvnitř koalice,“ navrhuje člen republikového výboru David Novák.

„Přestaňme už fňukat...“

K tomu dodal člen zahraničního odboru Josef Steinbauer, že společný postup by se nabízel pouze v případě, že by Andrej Babiš postoupil do druhého kola prezidentské volby. Podobně se vyjádřil i další člen Pirátů, Milan Svoboda z Jihočeského kraje. „A bylo by dobře přestat fňukat, jak nám ostatní ublížili, a trochu se vzchopit,“ dodal Svoboda.

Do vnitrostranické debaty na pirátském fóru se zapojil i europoslanec Mikuláš Peksa. „Pojďme se bavit o tom, koho chceme dostat do druhého kola. Pak má cenu řešit, jestli pro to máme spojence. Cpát v naší situaci finance do akcí typu ‚Miroslava Němcová na Hrad‘ by bylo šílenství,“ konstatoval.

„Nepadejme prosím dále do propasti jménem STAN. Už samotná povaha pirátství vyzývá k alternativám, novým postupům, progresi. Máme naprostou ideovou kapacitu na to, postavit svého kandidáta, nemusíte tady měsíce plácat s konzervativními páprdy nového Drahoše, který to zase projede. Hlasuju proti,“ vyslovil se pirát Ondřej Holub z Vysočiny.

Členové aktuálně hojně rozebírají i povolební jednání o utvoření nové koaliční vlády složené z pěti stran, tedy ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Pirátů. Člen krajského předsednictva v Libereckém kraji Petr Vyhnal vyzval vedení Pirátů, aby při jednání o vládě trvali na původně domluveném poměru zastoupení Pirátů a starostů ve vládě. Konkrétně má jít o poměr 2,25 : 1 ve prospěch Pirátů.

Fotogalerie: - K harmonogramu vyjednávání

Georgia Hejduková, předsedkyně Mladého Pirátstva, uvedla, že sice smlouvy se mají dodržovat, ale v současné chvíli toto ustanovení považuje za naprosto nereálné.

Padla též poznámka, aby se takové věci neřešily veřejně. „Moc prosím, neřešme tu tyto věci STAN na očích. Tohle musí být o krizovém řízení a promyšleném naplánování, nikoliv brainstormingu,“ napsal Antonino Milicia, člen Pirátů z Brna.

Piráti: Projeli jsme to, protože nás šikanovali. Ivan je nejlepší politik v Česku

Při debatách o možném odvolání Ivana Bartoše z funkce šéfa Pirátů (v anketě se většina vyslovila proti tomuto návrhu, pozn. red.) padly zajímavé postoje. Třeba ve vztahu k tomu, že za výsledek nemůžou Piráti sami, kteří se prý stali obětí. „Ivan je nejlepší politik, kterýho v ČR máme. Doufal jsem, že bude premiér. I když jsem hlasoval pro koalici a věděl, že tahle možnost našeho vykroužkování se může stát. Dostali jsme tak hustou on-line šikanu, že se na to nezmůže celá základní škola. Do toho někteří naši poslanci myslí míň, než je potřeba, a komunikují věci, které umožnily konkurenčním mediálním týmům z nás udělat komouše,“ posteskl si pražský pirát Martin Boháč.

„Víte, i bez těch kroužků jsme přišli o cca třetinu podpory. Navzdory čtyřem letům ve Sněmovně a milionům za kampaň. Nelžeme si do kapsy, že to byl v jakémkoliv směru úspěch, že jsme se obětovali pro Česko apod. Projeli jsme to. Přijměme prosím tento fakt a nelakujme skutečnost narůžovo. Ivan je, pokud vím, jediný z lídrů demokratických stran za posledních 30 let, který po projetých volbách nedal svou funkci k dispozici. Nepochybně by získal znova podporu, ale takhle všechna ta slova o pokoře a přijetí odpovědnosti vyznívají jen jako prázdné fráze. Chápu, že nechcete zůstat bez charismatické osobnosti v čele. Ale na druhé straně téhle pomyslné soutěsky číhá kult osobnosti a strach k jakékoliv změně, což je spolehlivá cesta ke zbytečnosti,“ rozepsal svůj postoj pražský pirát Jarmil Halamíček.

