„Kraviny, nejradši bych mu dal do držky.“ Od Rakušana se odcházelo ve zlém. A vevnitř to nebylo lepší

„Člověk mu pokládá jasné otázky a nic. To, co se tady odehrálo, němý úžas," rozčilovala se ekonomka Ivana Turková v mostecké restauraci Severka krátce po „debatě bez cenzury" s ministrem vnitra Vítem Rakušanem. Těch nespokojených hlasů bylo mnoho. Ostatně i další naštvaní oponenti se svěřili ParlamentnímListům.cz s vlastními pocity.

„Nejradši bych s sebou měla v kabelce kulomet," odpověděla jedna z návštěvnic restaurace Severka muži z ochranky. Ten se jí ptal, jestli nemá pepřový sprej, nůž nebo něco horšího. Stalo se před „debatou bez cenzury" s ministrem vnitra a šéfem hnutí Starostové a nezávislí (STAN) Vítem Rakušanem v Mostě. ParlamentníListy.cz tam zaznamenávaly, co se většinou dělo mimo kamery.

Policajti ve sra*kách

„Je to vynikající marketingový tah!" Shodli jsme se s kolegou novinářem ohledně „debat bez cenzury" s tím, že premiér Petr Fiala by mezi své odpůrce nešel, nebo to udělá s křížkem po funuse jako s levnější nutellou v Německu. To už jsme došli na místo akce. K restauraci Severka proslavené populárním seriálem Most, kde Luďan pronášel u piva své nesmrtelné hlášky. A teď tady stůl uprostřed sálu obsadilo tvrdé jádro odpůrců, kteří kladli Rakušanovi drsné otázky třeba ohledně rozkradených financí v kauze Dozimetr.

Co Rakušan řekl v Mostě: „Tu ochranku mám ze zákona!“ Pískot na Rakušana v mostecké Severce. Kdo mu estrády platí?

Totální výtlem. Rakušan před „televizní“ hospodou Severka, v růžové čepici

Asi největším křiklounem večera byl pán, co se představil jako Hájek. „To nemá cenu, to jsem si mohl v neděli pustit Moravce," zkonstatoval a zanedlouho šel pryč. „Já už na něj nic nemám. Jen se těším, až půjdou do haj*lu," sdělil před Severkou ParlamentnímListům.cz s tím, že není žádný chudák, příjmy má docela dobré, ale se*e ho, že lidi tady trpí. Například zmínil platy policistů z pohotovostní motorizované jednotky. „Jsou ve sra*kách. Mladí kluci, zakládají rodiny, berou 31 000, přitom až 6000 korun zaplatí za dojíždění do Prahy. A pak na projíždějící tramvaji vidí reklamu s náborovým příspěvkem 350 000 a platem 50 000 korun u městské policie, která hlídá křižovatky. Kdyby tyhle kluci nebyli srdcaři, tak na fakultě proti vrahovi nikdo nezasáhne," rozčílil se a dodal: „A Rakušan řekne, že za to nemůže. Ministr vnitra. Proto jsem mu říkal učiteli. Zkrachovalí učitelé. Takový, co šli do politiky, protože brali míň než manželka, máme v Rakovníku taky."

Ohledně příštích voleb do Poslanecké sněmovny se obává, že to dnešní koalice zase zařídí tak, aby zůstala u vesla. „Pak už se na všechno vy**ru, nebudu koukat na televizi ani na internet, nebudu číst noviny, prostě nic. Nebudu si ničit nervy," doplnil.

Ekonomika na huntě

Na hlavním stole odpůrců ležely pozvánky na nadcházející protest českých zemědělců. Na něj se dosti sofistikovaně ptala Ivana Turková, ekonomická expertka strany Právo Respekt Odbornost (PRO). Ministr Rakušan následně od jiné odpůrkyně, Zuzany Vedralové z Prahy, dostal dětský traktor. „Člověk mu pokládá jasné otázky a nic. Řekl to dobře, hejtman Schiller, že je dobrý politik, protože na nic neodpoví. To, co se tady odehrálo, němý úžas," stačila říct pak Turková ParlamentnímListům.cz, než nás přerušil jakýsi opilec, který chodil po sále, všude opruzoval a vyluzoval neidentifikovatelné zvuky.

„Rakušan ekonomice nerozumí. Ostatně v celé vládě není ani jeden ekonom. Nikdo, kdo by rozuměl národnímu hospodářství. On se tady prsil, co všechno udělali, ale ekonomické ukazatele mluví naprosto jasně. Navíc tady má STAN svou kandidátku Nerudovou, která proflákla v médiích, že jsme se po dvou letech dopracovali k tomu, že se nemáme tak dobře, jako jsme se měli v roce 2019. My jsme opravdu jediná země v Evropské unii, která nedohnala HDP z roku 2019. A to je přece jasné vysvědčení," pokračovala.

Podle Turkové nám za osm čtvrtletí Fialovy vlády u moci osmkrát klesla reálná mzda. Ta nejvíc koresponduje s životní úrovní. Ta rapidně klesá. S tím jde ruku v ruce obrovské zadlužení. „Vláda lže a lže a lže a mystifikuje lidi, že v tomto roce sníží zadlužení. Když se podíváte na zprávy centrální banky, tak tam žádný pokles nevidíte," doplnila s tím, že podle reakcí z jejího Facebooku nebude tuhle koalici v regionu volit už skoro nikdo.

Katastrofální školství

„Na nic z toho, na co jsem se zeptala, jsem odpověď nedostala. Kdy bude více peněz ve školství jsem se nedozvěděla. Jen jsem slyšela, že do školství stále plynou finance a situace je lepší a lepší. Jako učitelka můžu říct, že situace je katastrofální. Pan ministr je více politikem než člověkem. Ty jeho lži jsem musela jít ven vydýchat," sdělila napružená Tereza Hyťhová, pedagožka a bývalá poslankyně strany Svoboda a přímá demokracie (SPD). Školství je její hlavní prioritou, kterou má nyní na starosti v PRO.

Právě o ní se totiž píše jako o „politické smolařce minulého roku". S SPD se rozešla ve zlém a dala se k Trikoloře, aby nakonec zjistila, že dvě zmíněné strany půjdou do voleb společně. „To je samozřejmě politika a já respektovala, že se Trikolora tak rozhodla. Nakonec jsem se ale rozhodla i já, že z tohoto spojení odejdu a dám se svou vlastní cestou. Momentálně budu spolupracovat právě se stranou PRO. Uvidíme, jak to bude do budoucna. Doufám, že budu přínosem," okomentovala situaci.

Nutno přiznat, že se organizátoři „debaty bez cenzury" v Mostě chovali korektně. Po zaplnění kapacity, na které se domluvili s provozovatelem Severky, se po určitou dobu před dveřmi vytvářel dav. Chlapík u vchodu ale vždy za jednoho odchozího pustil jednoho zájemce dovnitř. Rozlícený pán na odchodu podotkl: „Ten chlap říká takové kraviny, že bych mu dal nejradši do držky!"

