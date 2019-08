„Poche jsou smradlavé nohy ČSSD, které musíme useknout. Radši jezdit na vozíku než shnít.“ Známe atmosféru v ČSSD

Necelý týden potom, co prezident republiky vydal prohlášení, že místopředsedu ČSSD Michala Šmardu nejmenuje ministrem kultury, situaci vyřešil sám Šmarda. Nominaci v pondělí večer v živém vysílání České televize odmítl.

Ministrem má nakonec dle informací médií být poslanec a někdejší ministr zahraničí Lubomír Zaorálek. Premiér Babiš dal najevo, že s touto nominací nebude mít problém.

Hamáček už podle svých slov kandidáta vytipovaného má. „Samozřejmě největší komplikace může nastat, kdyby kandidát nominaci nepřijal. Protože se bavíme v situaci, kdy (jeho) souhlas nemám,“ řekl šéf ČSSD pro LN s tím, že jde o člověka, s nímž by prezident neměl mít žádný problém.

Andrej Babiš v úterý večer po jednání s prezidentem v Lánech novinářům řekl, že spor je u konce, a vyzval je, aby nemluvili o krizi, protože žádná krize není. „Všichni to chceme mít za sebou. Zastínilo to důležitější věci jako rozpočet. Chápu, že média potřebují spory, ale žádná krize není. Byl bych rád, abychom konečně v mediálním prostoru mluvili o pozitivních věcech. Je to za námi, spor je pro mě ukončen. Ze strany sociální demokracie mluvíme o budoucnosti a společných projektech,“ řekl premiér na brífinku před lánským zámkem v úterý večer.

Současný spor je sice u konce, na sociální demokracii to ale nechalo další šrámy. Z neformální ankety, kterou redakce během úterý provedla jak mezi několika významnými sociálními demokraty, tak mezi řadovými členy, nicméně vyplývá všeobecná úleva.

Zaznamenali jsme též většinou pozitivní ohlasy na krok Michala Šmardy, že zakročil a situaci vyřešil sám. „Jasně, co jinýho zbývalo, když Honza Hamáček den co den do kamer hlásil, jak sociální demokracie jinou nominaci předkládat nebude a trvá na dodržování Ústavy? K čemu to bylo? To nepochopíte tohle. Co jsme získali tím trváním na dodržování Ústavy? Nahnali jsme Babišovi naše poslední voliče a nakonec budeme rádi, když nám hlas dají aspoň vlastní členové. Musí se to okamžitě změnit. Musíme fungovat jinak,“ řekl nám významný sociální demokrat. Z obav, že bude za své vystoupení kolegy ve straně a vedením odsouzen, redakce respektuje jeho přání zůstat v anonymitě.

„PR kouzelníkům z ANO se daří všechnu vinu házet na nás a lidi třeba vůbec nevnímají, jak byl Babiš v tomhle punktu za slabocha, za submisiva. Zeman si ho vodil jako loutku a on s tím nemohl nic dělat, protože ho potřebuje,“ dodal.

Zajímavé je, že další zdroj PL v ČSSD nevynechal jméno, které se kolem každé krize nebo sporu v nejstarší české politické straně za poslední roky vždy objeví. Ano, jde o Miroslava Pocheho.

„Prvním krokem musí být totální odstřižení Mirka Pocheho a jeho klanu poskoků. Poche je pro sociální demokracii jako plesnivý a smradlavý nohy. Škodí nám a odpuzují ostatní. Když ty shnilý nohy nekompromisně usekneme, máme šanci. Lepší jezdit sebevědomě na invalidním vozíku než to nechat dál hnít a umřít. Honza (Hamáček, pozn. red.) se o tu amputaci snad stále pokouší, ale je potřeba být razantní a nebát se,“ doporučuje svému předsedovi náš zdroj v sociální demokracii.

Částečně zklamáni z postupu Michala Šmardy jsou naopak ti, kteří by stranu rádi viděli mimo vládu. Mezi těmi, co za rok fungováni koaličního kabinetu nabyli dojmu, že spojení s dravým stylem Andreje Babiše je pro ČSSD škodlivé a ubíjející, totiž panoval názor, že neschopnost premiéra zajistit u prezidenta jmenování vybraného kandidáta na Ministerstvo kultury bude důvodem k tomu vládní angažmá ukončit.

Veřejnosti by pak ČSSD mohla výsledek prezentovat tak, že Babiš nebyl schopen či ochoten naplnit jeden ze zásadních bodů koaliční smlouvy a ČSSD měl ve vládě jen jako fackovacího panáka, na kterého hodí všechny své neúspěchy. K tomu by se připojila aféra kolem státního rozpočtu, že Babiš nechce dát ministrům za soc. dem. peníze k naplnění předvolebních slibů, a vysvětlení by bylo na světě.

Otázkou je, zda by toto vysvětlení voliči přijali a ČSSD v příštích volbách ocenili za její zásadovost. Dosavadní průzkumy veřejného mínění tomu příliš nenasvědčují.

Koaliční krize vznikla poté, co vedení ČSSD vyzvalo v půlce května ministra kultury Antonína Staňka k rezignaci, přestože mu pár dnů předtím vyslovilo podporu. Staněk svůj rezignační dopis prostřednictvím premiéra předal prezidentu republiky, který ale demisi odmítl.

Sociální demokracie mezitím přišla se jménem Michala Šmardy, stranického místopředsedy a starosty Nového Města na Moravě, a označila ho za svou oficiální nominaci na křeslo po Staňkovi. Toho prezident odvolal k poslednímu červenci, Šmardu už ale nejmenoval a ani nesdělil, jak bude postupovat. ČSSD opakovala, že trvá na Šmardovi, jinak odejde z vlády a vyzývala premiéra, aby prezidenta dotlačil k dodržování Ústavy.

Miloš Zeman před týdnem oznámil, že Michala Šmardu odmítá, a zdůvodnil to tím, že není kompetentní v oblasti kultury. Po návratu z dovolené se ke kritice přidal i Andrej Babiš. Ten prohlásil, že se Šmardou ve vládě nebude. Nutno podotknout, že Šmardova mediální vystoupení v posledních dnech příliš nenasvědčovala tomu, že by se mu do vlády chtělo.

autor: Radim Panenka