„Přemluv bábu“ Emmy Smetany: To nečekala. Tuhý odpor. „My se nedáme“

Moderátorka Emma Smetana ve videu na instagramu spolu s Czeslavem Walekem, aktivistou LGBT, komentovala aktuální dění kolem sexuálních menšin a společně vyzývali, aby voliči kroužkovali na politických kandidátkách ty, kdo schvalují manželství pro všechny. Smetana také uváděla debaty právě na toto téma, což označila za čest: „Připadá mi to úplně normální, fandím lásce ve všech jejích podobách, ostatně proto vysíláme z pražské Lucerny, kterou postavila rodina Václava Havla, jeho předci. A tak, jako on věřil na pravdu a lásku, tak na ni věříme my dva a pravda je taková, že v roce 2021 se tak trochu nabízí, že by se asi mělo všude po demokratickém světě posvětit svazek mužů a žen, mužů a mužů, žen a žen, žen a položen, kolik je těch pohlaví, 42?“ uvedla mimo jiné.

Janu Jochovou Trlicovou prý její vystoupení nepřekvapilo. „My jsme na to zvyklí, říkají to stále dokola, takže nejde o nic překvapivého. Smetana má pravdu, že pravda a láska jsou dvě strany jedné mince, ale zapomíná na tu pravdu ve jménu lásky dětí. Pokud máme rádi lidi, máme rádi i děti a respektujeme jejich práva. Smetana má sama děti a nevím, zda si dokáže přestavit, že je bude vychovávat polyamorická skupina. Žádnému dítěti by tak nebylo dobře. Víme, jak je pro ně situace obtížná, když se rodiče rozvedou a vyrůstat ještě navíc ve zmatku a nevědět, kdo jsou jeho rodiče… Homosexuální manželství jsou popřením biologických kořenů a my víme, jak jsou kořeny důležité. Ukazují to například pořady jako Pošta pro tebe, kde adoptovaní lidé hledají biologické rodiče. Touha poznat kořeny je obrovská a homosexuálním manželstvím je popřeme. Homosexuální manželství ublíží dětem, je to velká lež pro děti,“ řekla pro ParlamentníListy.cz Jana Jochová Trlicová.

Manželství je spjato s rodičovstvím

Podle ní je třeba diskutovat o tom, co by homosexuální manželství znamenalo a jaké následky by přineslo. Manželství jako takové je dle Jochové spjaté s rodičovstvím. Když muž a žena uzavřou sňatek, tak zakládají rodinu s cílem řádně vychovat děti. Homosexuální manželství je spojené s redefinicí rodičovství. „Musíme respektovat dané biologické danosti, pro dítě je nejlepší model vyrůstat s rodiči a žádný jiný se neosvědčuje. Každá společnost je postavená na rodinách, proto bychom měli podporovat rodiny. Nyní se naopak nedostává pozornosti těm, kdo ji potřebují a potřebují ji jak děti, tak rodiče. Je třeba podpořit rodiny v jejich fungování, aby měly čas vychovávat děti tak, jak by je vychovávat měli a koncepčně řešit rodinnou politiku. To ve státě selhává a místo toho řešíme menšiny, které se dožadují manželství – tedy redefinice manželství,“ vysvětlila předsedkyně Aliance pro rodinu.

Připomněla také, že zástupci LGBT jsou nyní i na Ministerstvu práce a sociálních věcí, kde prosazují své zájmy. „Ministerstvo práce a sociálních věcí má dělat rodinnou politiku, ne agendu LGBT. To je rodinný výsledek ministryně Jany Maláčové, která je etablovala až do ministerstva, kde místo kvalitní rodinné politiky řeší politiku LGBT,“ podotkla Jochová Trlicová.

Děsila bych se Sněmovny plné mladých lidí

Ve zmíněném videu se Smetana s Walkem rovněž podělili o svůj postoj k politikům. Smetanu překvapili politici bez jasného postoje, podle Walka se jiní zase „kroutili jako hadi“ a další čtyři roky se budou tématu vyhýbat, takže vyzval ke kroužkování. „V každé straně, kromě možná SPD, se najdou kandidáti, kteří jsou pro manželství. Já jsem přesvědčený, že i v KDU, ale ty na našich stránkách nemáme,“ řekl. U koalice SPOLU pak uvedl, že je možné kroužkovat kandidáty TOP 09, která je stejnopohlavnímu manželství nejvíce nakloněná. Z ODS pak jmenoval Martina Baxu z Plzně. Waleka rovněž prý překvapilo, kolik je na předních místech kandidátek mužů, takže „to zase bude vypadat, že ta Poslanecká sněmovna je téměř mužská záležitost“. A dodal: „Když se podíváme na ty průzkumy, tak ten bílý heterosexuální muž nad padesát je nejvíce proti manželství,“ řekl.

Jana Jochová Trlicová však tvrdí, že podobným způsobem by se o Poslanecké sněmovně a poslancích neměl nikdo vyjadřovat. Podotkla, že LGBT aktivisté často prosazují Piráty, kteří ale mnoho žen na kandidátních listinách rovněž nemají. „Genderová rovnost, o které Smetaně jde, začíná v rodině a nejlepší genderová rovnost je, když jsou rodiči táta a máma. Je to nejpřirozenější. A co se týká věku poslanců, tak jsem velmi ráda, že jsou ve Sněmovně starší lidé se zkušenostmi a na jejich základě jim svěřujeme naše zastupování. Nevím, zda bych chtěla, aby tam byli dvacetiletí lidé bez zkušeností – podle toho mohou pak vypadat i zákony. A to je velmi vážná věc – mladý člověk se rozhoduje unáhleně, všichni to víme. Stěžovat si na Poslaneckou sněmovnu plnou starších lidí? Je to v pořádku, děsila bych se Sněmovny plné mladých lidí,“ vysvětila šéfka Alipro.

Jedinou ochranou je definice manželství v ústavě

„Pokud máte volební právo, běžte volit kandidáty a kroužkujte kandidáty, kteří fandí lásce neheterosexuálních párů a oni pak budou hlasovat pro manželství pro všechny, až se dostanou do Poslanecké sněmovny,“ vyzývala ve videu Smetana. „Pokud nemáte volební právo, tak promluvte s rodiči, s přáteli, s prarodiči, ať oni kroužkují,“ vyzýval i Walek. K samotnému kroužkování pak Jochová Trlicová řekla, že je za ně ráda: „I my vyzýváme a vyzveme ke kroužkování kandidátů, kteří jsou pro zachování manželství muže a ženy a jeho ochranu v ústavní definici. To je jediná ochrana proti progresivistickým tendencím – přidat ústavní definici manželství. Registrovanému partnerství pak můžeme dát třeba více práv,“ podotkla Jana Jochová Trlicová.

Dodala také, že cítí tendence zbavovat a vytlačovat z veřejného prostoru názor odlišný, tedy že manželství je pouze pro muže a ženy. „Zažíváme to poměrně často a myslím, že i sám Walek to zná. Já ale nechci jejich názor vytlačit z veřejného prostoru, oni mne ano,“ podotkla Jochová Trlicová s obavami, kam až veškeré LGBT aktivity dojdou. Může dojít k tlakům na náhradní mateřství, přepisování rodných listů ve prospěch náhradních rodičů, takže dítě nebude mít možnost zjistit, kdo jsou jeho biologičtí předci. Z důvodu nedostatku dětí pak pokvete obchodování v tomto smyslu. Šéfka Alipro prý udělá vše proto, aby se důsledky těchto aktivit nedostaly do českého právního řádu.



