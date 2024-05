„Spalovací motory? Ať jsou pekelně drahé.“ Lídři SPOLU řidičům

reklama

Kolář se v průběhu besedy vyznal auditoriu: „Z Prahy do Bruselu nerad létám.“ Proto tedy jezdí elektromobilem, stejně jako europoslanec Niedermayer.

Elektroprozření

Jeden z významných členů TOP 09 položil přítomným otázku: „Mě zaujal příspěvek našeho lídra pana Vondry, který napsal, že zřejmě došlo k prozření Škody Auto. To se týká článku, který pan Vondra vypotil. Kolega Niedermayer tady řekl, že se někteří politici bojí hájit euro, tak to samé je i se zákazem spalovacích motorů. Málokdo se nebojí říci, že hlavně ty moderní, vysokotlaké, produkují nebezpečné částice, nanočástice. A je to dokonce horší než ty staré, protože to když vdechnete, tak je z plic můžeme dostat, ale tyhle nové nanočástice způsobují rakovinu. Když se to začalo zveřejňovat, tak se říká, že na oxidy dusíku jsou v Německu odhady zhruba na 10 000 úmrtí lidí ročně, kdežto úmrtí na pevné částice, které produkují spalovací motory, jsou 60 000. Vniká to do plic, způsobuje to respirační onemocnění. Moje otázka tedy je, když náš lídr obhajuje spalovací motory, zda my najdeme odvahu říkat ta rizika. Spalovací motory zejména ve městech jsou velkým problémem. Varšava 1. ledna tohoto roku, když se nebudu dívat na západ, ale na východ, tak udělala emisní zónu na 37 kilometrech čtverečních a jde příkladem zemím, které jsou na tom jako my a které se nebojí omezení vjezdu spalovacích motorů do měst. Je to jediné řešení, jak ochránit obyvatelstvo,“ uvedl člen TOP 09.

Jestli zaspíme, už se neprobudíme

Odpověděl Luděk Niedermayer. „Pokud nebudeme rychle něco dělat, tak děti nečeká tak dobrá doba, jako žijeme my, a těžko se odhaduje, co bude,“ začal s odkazem na životní prostředí. A hovořil o emisích a jejich zdrojích. „Zemědělství a lesnictví. Tam se něco malého děje, ale není to ideální. Úniky přes emisní povolenky jsou také velké, ale snížilo se to o 60 procent od roku 1990. Třetí sektor jsou budovy a doprava a tam je snížení o 40 procent. Pokud bychom se shodli, že nechceme komplikovat život vlastníkům aut, tak budou dále spalovací motory a vyprodukuje se více emisí, takže bychom se museli pobavit, kde bude emisí méně. Budovy, to je jedno z nejdražších opatření. Má to přínos, když investici uděláte, ale je to darda. Výměna v dopravě je tedy nutná. Tlak na podniky, které jsou v průmyslovém byznysu, který spotřebovává energie, je opravdu velký,“ uvedl.

Auto jako žárovka

„U dopravy je problém, že ji nedokážeme točit na kolech, na železnici. Navíc jezdíme většími a těžšími auty. Pro mě je jasné, že tu máme už technologii, která to vyřeší. Já každý měsíc jezdím svým volkswagenem 620 kilometrů do Bruselu,“ vyznal se europoslanec obhajující svůj post ze spokojenosti se svým elektromobilem.

„Trvá mi to o dvacet, možná třicet minut déle než bez přestávky. Navíc nejsou zdaleka všechny automobilky, které by chtěly pokračovat ve spalovacích motorech. Já jsem s automobilkami, myslím, v docela dobrém kontaktu,“ konstatoval. A dal najevo, že za elektromobily nevidí náhradu, pokud jde o „bezuhlíkovou“ ekonomiku.

„Syntetická paliva sice na hřiště vstoupí, ale bude je používat jen zlomek uživatelů. Největší problém je, že spalovací auto není dopravní prostředek, ale teplárna. Většinu energie, co tam nalijete, vyměníte za teplo. A méně té energie spotřebujeme na cestu. To je špatné hospodaření. To je, jak byly žárovky, které většinu energie vyměnily za teplo a ne za světlo. Toto je první problém a použitím syntetických paliv se ještě zvýší. Prostě je třeba změnit ta paliva, co svoji energii vymění za teplo. Vy vyrobíte docela čistou energii, s docela velkou ztrátou ji vyměníte za syntetické palivo, a to pak se ztrátou až 60 procent spálíte ve spalovacích motorech. Syntetické palivo bude mít zřejmě svoji pozici v námořní dopravě. Já to vidím, že když někdo bude mít finance a bude chtít jezdit ve ferrari, tak tam nalije syntetické palivo a bohužel z toho bude většina škodlivin, ale alespoň to ušetří. Bude to ale pekelně drahé, absolutně to nebude dostupné pro osobní mobilitu. My ale budeme chtít osobní dostupnou, levnou mobilitu. Takže to pro mě není,“ usoudil. Ale výjimku vidí pro hodně bohaté.

„Ale cesta přes syntetická paliva je otevřená. Když se správně spočítá, a to je věc legislativy a na tom shoda je, tak to umožní výrobu spalovacích aut po roce 2035. S tím, že bude muset být technicky zajištěno, abyste do toho nemohli lít ten normální, dnes obyčejný benzín. A to bude pekelně drahá forma mobility a navíc půjde o mobilitu, které když bude hodně, tak vytvoří tlak na letce, protože poptávka po syntetickém palivu bude ještě větší. Chápu, kdybych byl vlastník BMW, které vyrábí prémiová spalovací auta, která de facto nemají konkurenci, tak samozřejmě bych hlasoval proti tomu, aby spalovací motory skončily,“ rozhovořil se europoslanec.

Stop čoudění

„Škodovka potřebuje mít jasno, co dělat. Určitě bude stejně jako jiné automobilky vyrábět automobily se spalovacími motory pro jiné trhy. Ale nevidím logiku, aby se v Čechách vyráběla auta pro Afriku. Výroba se, myslím, tedy bude lokalizovat. Já tedy vidím perspektivu ve výrobě čistých aut. Ono se toto téma opravdu hodně zpolitizovalo. Dokonce se diskutovalo o tom, jestli by toto bylo součástí volebních programů některých stran,“ dodal ještě Niedermayer.

Ondřej Kolář poté uvedl: „Můj osobní názor je, že prožitek z jízdy v elektromobilu je úplně něco jiného než v tom benzínovém autě. A to zrychlení je neuvěřitelné. Byl jsem na konferenci Město bez kouře a tam bylo řečeno, že všechno čoudí. Ale není to jen čoudění, ale třeba také hluk. A ty nanočástice jsou opravdu nebezpečné. Jestli tedy chceme mít čistá města a přírodu, tak nemůžeme jinak. Elektromobily jsou zatíženy řadou předsudků. Že prý dlouho hoří, jsou nebezpečné. Podle mne hoří úplně úžasně, když na to přijde. To jsou iracionální argumenty stejně jako argumenty proti euru. My si tady vymýšlíme argumenty, proč to nemůže fungovat, i když vidíme, že to funguje. A snažíme se uchlácholit sebe samotné, že to je nějaký ďáblův nástroj. Dokážu si představit, že když začaly jezdit první lokomotivy, tak lidé byli v šoku, že je to něco strašného, že jde o konec světa. Když byla první auta, spousta lidí také říkala, že to není možné, že je to ďáblův nástroj. A to samé, když začaly lety do vesmíru, také se toho spousta lidí obávala. A to je to samé s elektromobilitou. Prostě je to něco nového a spousta lidí je taková, že když je něco nového, tak to nechtějí a odmítají to. Nechtějí se s tím sžít, protože se nechtějí učit novým věcem. Takoví lidé jsou mezi námi, a my jim tedy musíme dokazovat, že je to možné, a každý, kdo se elektromobilem sveze, velmi rychle změní názor. Prostě někam dojet o půlhodiny déle, když jedete 800 kilometrů, tak to je zanedbatelné.“

Podle členů TOP 09 je už nabídka elektromobilů podstatně finančně vstřícnější, nejnovější citroen prý přijde už jen na 600 000 korun.

